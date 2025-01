Conor McGregor accusato di violenza sessuale durante il processo

La donna che ha accusato Conor McGregor di violenza sessuale dopo la partita delle finali NBA del 2023 ha intentato una causa contro l’ex stella dell’UFC.

La causa intentata martedì denuncia anche grave negligenza da parte dei dipendenti e della sicurezza del Kaseya Center, sede dei Miami Heat.

La donna, descritta nella causa come una 49enne residente nella contea di Miami-Dade che lavora come vicepresidente di Wall Street presso un “istituto finanziario di alto profilo”, afferma che McGregor l’ha aggredita sessualmente nel bagno di un’arena dopo Gara 4 di la serie delle finali NBA degli Heat contro i Denver Nuggets il 9 giugno 2023.

La causa civile nasce dalla stessa accusa di violenza sessuale contro McGregor presentata nel giugno 2023. L’incidente è stato segnalato al dipartimento di polizia di Miami alle 18:00 dell’11 giugno 2023, meno di 48 ore dopo la presunta violenza sessuale. L’ufficio del procuratore generale della Florida ha rifiutato di perseguire le accuse per la presunta aggressione nell’ottobre 2023.

“Dopo un’indagine approfondita, il pubblico ministero ha concluso che non c’era alcun caso da perseguire”, ha detto l’avvocato di McGregor, Barbara Llanes, in una dichiarazione inviata via email a ESPN. “Quasi due anni e almeno tre avvocati dopo, il querelante ha una nuova storia falsa. Siamo fiduciosi che anche questo caso verrà archiviato.”

Un portavoce degli Heat ha detto a ESPN in una e-mail che l’organizzazione non commenta il contenzioso.

Anche McGregor, che ora ha 36 anni, ha negato le accuse nel 2023, con Llanes che ha detto a ESPN che l’ex campione dei pesi leggeri e piuma UFC “non si farà intimidire”.

La causa chiede spese mediche, risarcimento danni e altri risarcimenti da parte di Heat e McGregor come ritiene opportuno.

L’avvocato della donna, Jim Dunn, ha scritto in una e-mail a ESPN che il suo cliente sta portando avanti la causa civile per “aumentare la consapevolezza e incoraggiare gli altri a denunciare la violenza sessuale”.

“La mia cliente ha riflettuto a lungo e intensamente sulla decisione di procedere con questa causa civile ed è preoccupata per l’impatto che potrebbe avere sul suo lavoro a Wall Street”, ha detto Dunn. “Tuttavia, il suo obiettivo principale nell’avviare questa causa è aumentare la consapevolezza e incoraggiare gli altri a denunciare le violenze sessuali”.

La denuncia, depositata martedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida, sostiene che McGregor “si è impegnato intenzionalmente in contatti sessuali illegali” senza il “consenso o il permesso” della donna.

Dopo la partita Nuggets-Heat, la causa sostiene che McGregor e la donna abbiano iniziato a parlare al Courtside Club del Kaseya Center. Un conoscente della donna ha detto che lei e la donna stavano andando via quando un membro della squadra di McGregor avrebbe detto alla donna che “Conor mi ha detto di venire a prenderti” e poi ha afferrato la donna per il polso. La donna afferma di aver chiesto di essere rilasciata e di averle detto: “No, Conor mi ucciderà se ti perdo”.

L’accusa sostiene che McGregor abbia afferrato la mano o il polso della donna fuori dal bagno degli uomini e l’abbia portata in bagno, e che il suo conoscente l’abbia seguita. La donna sarebbe stata poi portata in una bancarella dove, secondo la causa, la sicurezza e/o il personale del Kaseya Center non avrebbero permesso alla conoscente di seguirla. McGregor ha poi aggredito la donna all’interno dello stand, secondo l’accusa.

Dunn ha detto a ESPN in un’intervista telefonica separata che il suo cliente ha intentato una causa civile perché è “l’unico modo per ottenere giustizia” dopo che la contea di Miami-Dade ha deciso di non perseguire accuse penali. La prescrizione in una causa civile per colpa grave è di due anni.

La causa cita anche un precedente incidente con McGregor quella notte quando colpì due volte la mascotte degli Heat “Burnie” durante una scenetta in campo che promuoveva l’antidolorifico, mandando l’uomo in ospedale. La causa sostiene che le ferite della mascotte erano note ai dipendenti dell’arena ma non al grande pubblico durante la partita.

Dunn ha affermato che McGregor ha ricevuto un trattamento speciale dal personale dell’arena perché gli è stato permesso di rimanere nell’arena e gli veniva ancora servito alcolici dopo l’incidente con Burnie, avvenuto prima della presunta aggressione alla donna. La causa sostiene quindi che i dipendenti del Kaseya Center “erano a conoscenza dell’aumento del rischio di scaricamento della batteria” da parte di McGregor.

McGregor ha combattuto l’ultima volta nell’UFC nel luglio 2021, perdendo per KO tecnico contro Dustin Poirier all’UFC 264 a Las Vegas.