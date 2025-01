Conor McGregor dice che l’UFC ha interrotto la partita di boxe con Logan Paul

Quest’anno, Conor McGregor ha voluto affrontare Logan Paul in una partita di boxe in India, ma ha detto che UFC non gli avrebbe dato il permesso.

In un’intervista di questa settimana con MMA The Schmo, McGregor ha dichiarato che UFC non è interessato a quello che ha definito “Celebrated Spar” con Paul.

McGregor ha annunciato una potenziale lotta contro Paul a dicembre, ma Paul, la star WWE e l’influencer sui social network, da allora hanno affermato che si concentrerà sul wrestling professionale.

“È così”, ha detto McGregor lo Schmo. “UFC non lo è. L’offerta era lì sul tavolo, per iscritto. Entrambi gli atleti dicono:” Non combattere “ma entrambi (UFC e WWE) sono sotto l’intestazione (TKO Group Holdings). UFC e WWE, entrambi sono in aumento, ha aperto ed è in aumento.

“Tra questo periodo di attesa in cui ci siamo trovati prima di poter tornare all’Ottagono, il calendario aveva perfettamente senso. UFC non lo era. WWE, non sono sicuro di quale fosse il loro interesse.”

Nel 2017, McGregor ha combattuto con Floyd Mayweather in una partita di boxe professionale, a cui l’UFC gli ha concesso il permesso.

McGregor, ex campione di UFC in due scale, non ha combattuto da quando ha rotto una gamba nel 2021 in una perdita di TKO con Dustin Poirier. Avrebbe dovuto tornare alla competizione a giugno, ma fu costretto a lasciare la partita prevista contro Michael Chandler. su UFC 303 a causa di un pollice di frattura al piede. A novembre, McGregor è stato trovato responsabile in caso di aggressione sessuale e il giudice gli ha ordinato di pagare il denunciante di circa $ 257.000.

McGregor, che ha ripetutamente insistito per tornare all’MMA, ha detto che avrebbe ancora continuato l’azione di boxe contro Paul. McGregor e Paul Brothers – Logan e suo fratello, un pugile professionista Jake – hanno attraversato l’inaugurazione presidenziale di Donald Trump lunedì.

“Ora tendo di più con questo influencer, non importa come lo chiami, perché è denaro astronomico”, ha detto McGregor. “È astronomico, dati. Chi c’è? Jake. Logane.