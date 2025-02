Difensore Tottenham Hotspur Il consiglio di Dragusin Will sottoponga a un intervento chirurgico in un infortunio ACL, il club ha confermato martedì.

L’Internazionale rumeno ha fatto 28 spettacoli per Spurs in tutte le competizioni da quando Janoa si è unito a Jano la scorsa estate, anche se la sua stagione ora sembra essere ridotta.

Dragusin ha subito un infortunio all’ACL nelle vittorie per 3-0 di Spurs sulla squadra svedese di Elfsborg la scorsa settimana nel gruppo Europa League finale.

È l’ultimo infortunio con cui Spurs ha subito in questa stagione, con Guglielmo Vicario (caviglia), Cristian Romero (paralizzare), Destino udogie (paralizzare), Dominic Soland (ginocchio), Brennan Johnson (vitello), James Maddison (vitello) anche ferito.

Il Tottenham è il prossimo giovedì in azione sul piede di ritorno della loro semifinale Carabao Cup contro Liverpool, dove Spurs detiene 1-0 di vantaggio sull’aggregato.

Il consiglio di Dragusin la scorsa settimana ha subito un infortunio all’ACL nella vittoria della Europa League del Tottenham su Elfsborg. Richard Pelham/Getty Images

L’allenatore Ange Postecoglou ha ripetutamente ridotto la figura frustrata nel mezzo della sempre crescente elenco di lesioni al club.

Le vittorie per 2-0 di Ater su Brentford di domenica quando ha chiesto dei cambiamenti del suo famigerato stile offensivo del gioco, ha detto: È molto difficile per un gruppo di giocatori giocare giovedì e domenica e mantenere energia e livelli.

“Quello che fanno è il massimo sforzo e il massimo sforzo nel gioco in quanto oggi significa che non puoi essere acuto e davvero dinamico con la palla e senza la palla, è semplicemente impossibile.

“Sono esseri umani e non robot. Le persone vogliono rifiutare, vogliono parlare di scuse, ma questa è una realtà, conosco la realtà.

“Questi ragazzi danno tutto. Sapevamo che non ci sarebbe stato un gioco in cui potevamo andare lì e controllare, perché Brentford avrebbe dovuto prepararsi per una settimana.”

“Abbiamo trascorso 50 ore (dopo la partita di Elfsborg) con lo stesso gruppo di giocatori. Quindi penso che con questo contesto penso che la performance sia stata eccellente.”