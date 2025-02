Conta indiana aberta com vitória dominante sobre a Espanha

Mandeep e Dilpreet Singh marcaram para a Índia em sua primeira vitória no FIH masculino da FIH Pro League 2024-25.

O time indiano de hóquei masculino vingou sua perda de 1-3 no jogo de abertura com uma impressionante vitória por 2 a 0 contra a Espanha aqui no FIH da FIH Pro League 2024-25, realizado no Kalinga Hockey Stadium, em Bhubaneswar. Foi um super domingo com os fãs de hóquei da região que apareceram em grandes quantidades para apoiar seus jogadores favoritos e gols de Mandeep Singh (32 ‘) e Dilypreet Singh (39’) disse que a Índia conquistou sua primeira vitória da temporada.

No início do jogo, o primeiro trimestre foi bastante calmo, com os dois objetivos restantes. No entanto, a defesa da Índia estava acima do seu desempenho no jogo de abertura de ontem, já que eles jogaram pela estrutura e mantiveram o controle da linha de progresso espanhola.

Foi apenas Mandeep Singh quem estava perto de marcar a Índia no quinto minuto, mas o zagueiro espanhol fez uma boa salvação.

Infelizmente, o desespero de ambas as equipes com um gol continuou no segundo trimestre. Mas a Índia parecia uma equipe melhor com melhoria da bola e pressionou com força. A defesa da Espanha, no entanto, permaneceu firme e nenhuma das equipes poderia avançar, apesar do fato de a Índia ter obtido um PC aos 18 minutos.

Leia também: FIH da FIH da Liga 2024-25: Cronograma, Acessórios, Resultados, Detalhes de Transmissão ao vivo

Após o intervalo de meio tempo de 10 minutos, a Índia finalmente quebrou o ponto dos mortos quando a linha de frente foi rápida em coletar um salto de pênalti, eles haviam vencido aos 32 minutos. , Mandeep se apressou em agir com ele com a assistência de Dilpreet.

Era um objetivo importante para a Índia, pois deu a eles o impulso tão necessário para avançar na sala, obtendo outro objetivo para estender sua vantagem de 2-0 aos 39 minutos. Folha de pontuação.

Leia também: FIH da FIH da FIH 2024-25: Cronograma indiano atualizado, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

Jogando em conjunto com seus colegas atacantes, Mandeep Singh, Lofotó, a bola, para Gurjant Singh no topo do círculo, um golpe reverso de Gurjant foi inteligentemente desviado no poste por Dredet Singh. Um tiro não convencional, mas fez o truque para a Índia avançar com dois gols. Houve um PC estourado nos minutos seguintes com as duas equipes que venceram uma peça, mas nenhuma conseguiu se converter.

O último trimestre foi intenso com a Espanha pressionando esse objetivo ilusório, mas a Índia manteve o domínio e Suraj Karkera e Krishan Pathak foram excelentes na posição. A Índia jogou o jogo taticamente, e uma performance completa na ausência de seu capitão Harmanpreet Singh, que foi descansado para o jogo de hoje, acabou vencendo seus primeiros pontos de vitória na FIH Pro League nesta temporada.

Em 18 de fevereiro, a Índia enfrentará a Alemanha às 1930 horas.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama