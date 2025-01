Contas vs. Chiefs, como assistir, transmissão ao vivo, escolhas, probabilidades, tempo: modelo dá previsões para o campeonato AFC de 2025

Patrick Mahomes e Josh Allen se enfrentarão quando o Kansas City Chiefs receber o Buffalo Bills no jogo do campeonato AFC de 2025 no domingo na CBS e Paramount +. Essas equipes se enfrentaram pela última vez na semana 11 da temporada regular, quando os Bills encerraram a invencibilidade dos Chiefs com uma vitória por 30-21. Buffalo vem de uma vitória por 27-25 sobre Lamar Jackson e o Baltimore Ravens na rodada divisional da AFC, enquanto Kansas City superou CJ Stroud e o Houston Texans por 23-14. O segurança do Bills, Taylor Rapp, foi descartado devido a lesões no quadril e nas costas. Você pode transmitir o jogo de domingo Ao vivo na Paramount +, que agora você pode experimentar gratuitamente nos primeiros sete dias ao se inscrever aqui.

O pontapé inicial do Geha Field no Arrowhead Stadium em Kansas City é às 18h30 horário do leste dos EUA. Os Chiefs são favoritos de dois pontos nas últimas probabilidades de consenso do Sportsline, e o acima/menos para o total de pontos marcados é 49.

O jogo de domingo será transmitido ao vivo na CBS.

Como assistir Bills vs. Chefes

Chefes vs. Data das contas: domingo, 26 de janeiro

Chefes vs. Horário das contas: 18h30 horário do leste dos EUA

Chefes vs. Canal de TV de contas: CBS

Chefes vs. Transmissão de contas: Paramount + (Experimente gratuitamente)

Skins de playoffs da NFL para Bills vs. Chefes

Antes de assistir ao Chiefs vs. Contas 2025, você precisa Veja as escolhas da NFL no modelo de computador avançado da Sportsline. O modelo, que simula cada jogo da NFL 10.000 vezes, aumentou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas principais escolhas da NFL desde seu início. Modelo entra no Campeonato AFC dos Playoffs da NFL de 2025 com uma sequência de apostas 31-15 na melhor classificação Escolhas da NFL Este ano: uma impressionante taxa de sucesso de 67%. A longo prazo, ele tem 211-143 nas escolhas mais bem avaliadas da NFL desde a temporada de 2017 e 65-36 nas escolhas mais bem avaliadas da NFL desde a semana 7 de 2022.

O modelo também ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch quatro dos últimos seis anos em escolhas consecutivas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores do CBS Sports Football Pick’em quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que opte por apostas esportivas e aplicativos de apostas poderá ter obtido fortes retornos.

Para Chefes vs. Bills, a modelo está apoiando Buffalo para cobrir o spread. Mahomes pode estar invicto contra o Bills em três jogos nos playoffs, mas o modelo tem búfalos para cobrir o spread curto em mais de 50% das simulações.

Os Bills estão 10-7-0 AT no AFC Championship Game de domingo e estão cobertos em cada um dos dois jogos anteriores dos playoffs, enquanto os Chiefs estão 3-9-0 ATS em seus últimos 12 jogos e não conseguiram cobrir em – Golpes de recuo. Além disso, os Bills também estão com 4-2-0 ATS em seus últimos seis jogos contra o Chiefs e com 8-3 ATS em seus últimos 11 jogos em Kansas City.

Todos os olhos estarão voltados para Allen e Mahomes, já que ambas as equipes têm ataques potentes contra defesas danificadas. Com as defesas aceleradas de ambas as equipes fora do top 15 nesta temporada, James Cook e Kareem Hunt também devem trabalhar muito. Buffalo é o único time a marcar 30 pontos em Kansas City na temporada regular, fora o Denver Broncos, vencendo por 38-0, com a maioria dos titulares do Chiefs de fora, sugerindo que o jogo de domingo pode ser de alta pontuação.

