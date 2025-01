Contas vs. Ravens nos playoffs da NFL: como Derrick Henry ajudou a trazer à tona o melhor em Lamar Jackson, Baltimore

Muito raramente nos esportes você vê dois mestres em seu ofício jogando lado a lado. NBA Fãs de certa idade devem se lembrar que isso aconteceu quando Kobe Bryant e Shaquille O’Neal uniram forças com o Lakers na virada do século. Com os dois melhores jogadores da liga jogando juntos, o Lakers conquistou três títulos consecutivos e continua sendo o último grande time esportivo profissional a realizar esse feito.

Os Kansas City Chiefs estão tentando fazer isso agora, mas um time que pode atrapalhar é o Baltimore Ravens, que tem sua própria dupla aparentemente imparável, o quarterback Lamar Jackson e o running back Derrick Henry. Em sua primeira temporada juntos, Jackson e Henry tiveram um sucesso individual incrível. Henry correu mais jardas do que qualquer jogador depois de completar 30 anos. Jackson, duas vezes MVP da liga, teve sua melhor temporada até o momento com Henry ao seu lado.

“Ele permitiu que Lamar fosse Lamar”, líder da CBS Sports NFL A repórter Tracy Wolfson disse recentemente sobre Henry durante uma entrevista à CBS Sports. “Lamar fala muito sobre como Derrick Henry o ajudou, mas Lamar também ajudou Derrick Henry. seja ele mesmo “.

Esse ponto foi totalmente demonstrado durante o primeiro jogo dos playoffs juntos. Contra o Steelers na rodada de wild card da AFC, Jackson usou a opção de leitura quase com perfeição ao colocar a defesa do Pittsburgh em seu encalço. Henry rebateu para 186 jardas (o maior número de jardas já conquistadas contra uma defesa do Steelers na pós-temporada) e dois touchdowns. Jackson fez dois touchdowns e também correu para 81 jardas em 15 corridas. A dupla ajudou os Ravens a uma vitória por 28-14, que incluiu impressionantes 299 jardas corridas.

Depois de anos comandando o ataque dos Ravens, Jackson agora compartilha essa carga de trabalho com Henry, que experimentou vários marcos na carreira nesta temporada, que incluíram marcar seu 100º touchdown na carreira e eclipsar 11.000 jardas corridas na carreira. As 1.921 jardas corridas de Henry nesta temporada foram as maiores em NFL história de um jogador que não conquistou título no chão.

O jogo no Hall da Fama, no entanto, não é a única coisa que Henry, 31, trouxe para os Ravens nesta temporada.

“Eu perguntei a ele (sobre seu impacto nos Ravens)”, disse Woflson. “Ele é muito humilde. Ele não vai dizer nada. Mas uma das coisas sobre as quais ele falou foi sua presença veterana, e ele sente que contribuiu para isso. Um cara que passou por muitas situações diferentes… “O que ele trouxe foi esse profissionalismo. A forma como ele se comporta, como tem conseguido cuidar do corpo, tudo isso tem que se refletir no que esses jogadores mais jovens estão vendo de dentro do vestiário”.

A verdadeira liderança é algo valioso para se ter em um NFL vestiário. Que os Ravens tenham isso em veteranos como o linebacker Kyle Van Noy e Henry, de 33 anos, cuja busca incansável pela excelência certamente deixou um impacto em seus companheiros de equipe e até mesmo em seu treinador principal.

“(John) Harbaugh sempre parece recorrer a ele para alguma coisa”, disse Wolfson. “Uma pepita de inspiração, porque existiu.”

A presença de Henry certamente foi uma força motriz na seqüência de cinco vitórias consecutivas do Baltimore, que continuará no confronto marcante de domingo à noite contra o Bills na rodada divisional da AFC. Jogos como este são exatamente para os quais os Ravens contrataram Henry, já que o Baltimore sem dúvida tentará vencer este jogo nas trincheiras.

Josh Allen x Lamar Jackson: Qual superstar QB tem vantagem entre dois candidatos a MVP? Garrett Podell

Os Ravens não enfrentam apenas os Bills, liderados pelo quarterback Josh Allen, que, assim como Jackson, também desfrutou de uma temporada que lhe rendeu a consideração de MVP. Baltimore também enfrentará temperaturas frias e possível queda de neve. Condições não ideais para lançar a bola.

No passado, Jackson provavelmente teria sentido uma pressão extra para fazer as coisas acontecerem, o que muitas vezes resultava em erros incomuns que muitas vezes resultavam em derrotas no final da temporada. Com Henry, os Ravens esperam que as coisas sejam diferentes desta vez.

“Acho que Derrick Henry precisa fazer um bom jogo”, disse Wolfson ao antecipar a noite de domingo. “Ele é o cara mais difícil de derrubar e enfrentar. Você não quer colocar toda a pressão sobre Lamar Jackson para sair e tentar fazer tudo sozinho.

“Tem que haver um equilíbrio. Ele não precisa sair e ter 199 jardas como fez da última vez (contra o Bills na semana 4)… O que Lamar fez tão bem este ano é que eles foram capazes correr a bola e isso leva a jogadas explosivas no campo.

Por melhores que fossem, Kobe e Shaq tiveram a ajuda de atores como Rick Fox, Robert Horry e Fisher, entre outros. Wolfson observou que esse também é o caso de Jackson e Henry; Ele aludiu especificamente ao wide receiver Rashod Bateman e ao running back Justice Hill, que marcaram touchdowns na vitória do Baltimore sobre o Pittsburgh no jogo wild card.

O ataque do Baltimore tem que intensificar novamente no domingo à noite, especialmente se o wide receiver do time no Pro Bowl, Zay Flowers, permanecer afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho. Mas o sucesso dos Ravens dependerá, em última análise, de Henry, o diesel que impulsiona o time de Baltimore. Super Bowl esperanças.

“Existem outros caras que poderiam se apresentar”, disse Wolfson, “mas certamente Derrick Henry tem que ser Derrick Henry. Ele tem que ter sucesso em campo, especialmente neste clima”.