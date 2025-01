Contas vs. Ravens onde assistir: horário de início da NFL, TV, transmissão ao vivo, probabilidades, escolha para o jogo dos playoffs divisionais da AFC

Quando o Buffalo Bills enfrentou o Kansas City Chiefs no início deste ano NFL temporada, o confronto da AFC foi considerado talvez o confronto de pesos pesados ​​​​mais esperado do ano. E ainda assim, com a aproximação da rodada divisional dos playoffs, podemos ter um novo rei entre os confrontos imperdíveis, e ele apresenta os dois favoritos ao prêmio de MVP desta temporada: Buffalo Bills vs. Corvos de Baltimore.

Josh Allen deu sua melhor impressão de Superman para os Bills, ajudando Buffalo a fazer 13-4 e derrotar o Denver Broncos no jogo wild card, apesar de um grupo de armas de habilidade refeito e frequentemente alterado. Enquanto isso, Lamar Jackson pode muito bem estar a caminho do terceiro prêmio de MVP da carreira, depois de marcar 41 touchdowns, o recorde de sua carreira, ao mesmo tempo em que estrela em campo como companheiro de chapa elétrico de Derrick Henry.

esses dois Super Bowl Os contendores se encontraram em setembro, quando os Ravens de Jackson alcançaram uma vitória por 35-10, mas Buffalo tem sido basicamente uma potência desde então, indo 11-1 em seus últimos 12 jogos, sem incluir o final da temporada regular, onde os principais titulares foram descansados. .

Os Bills conseguirão continuar seu ímpeto para avançar para o Campeonato AFC ou Jackson vencerá novamente? De qualquer forma, é um confronto que os fãs da NFL não podem perder.

Como você pode sintonizar? Quais confrontos de jogadores são mais importantes? E quem está preparado para vencer? Aqui está nossa prévia e previsão de apostas esportivas:

Contas vs. Ravens onde assistir

Data: Domingo, 19 de janeiro | Tempo: 18h30, horário do leste

Localização: Estádio Highmark (Orchard Park, Nova York)

TV: CBS | Fluxo: Supremo + (Clique aqui)

Continuar: Aplicativo CBS Sports

Chance: Ravens -1, acima/menos de 51,5 (Consenso da SportsLine)

Perguntas-chave para Bills vs. Corvos

SATISFAÇÃO



Como Buffalo irá combater o forte ataque dos Ravens? Enfrentar Derrick Henry já é bastante difícil. Defender ele e Jackson provou ser muito difícil para a defesa de Sean McDermott na semana 4, quando os dois melhores running backs de Baltimore combinaram mais de 250 jardas corridas. Além disso, a defesa do Buffalo está acostumada a implantar um excesso de defesas. Será que eles se adaptarão a uma configuração desconhecida para reforçar os sete frontais? Ou simplesmente esperarão melhores resultados desta vez?

Previsão

Este é, em muitos aspectos, um jogo legado tanto para Allen quanto para Jackson e seus respectivos contendores: nenhum dos quarterbacks corre o risco de cair do nível amplamente aceito de talento transcendente no centro, mas ambos os sinalizadores estão desesperados para forjar sua própria definição . corrida pós-temporada e, finalmente, eclipsar a enorme sombra de Patrick Mahomes e do Kansas City Chiefs. Como tal, esperamos que ambos façam uma boa quantidade de jogadas de boas-vindas no domingo, mesmo e talvez especialmente se o inverno chegar.

A verdadeira questão é: qual elenco de apoio é mais adequado para a ocasião? E embora os Bills sejam subestimados como um time de corrida graças à explosividade de Cook, o Baltimore tem sido o candidato mais completo em seu apogeu, com uma defesa rejuvenescida e um ataque físico e metódico que foi praticamente construído para jogos de playoffs em climas frios. Gostamos das chances de Henry contra os sete primeiros de McDermott, especialmente depois do que ele fez ao Buffalo em setembro, e projetamos o retorno do Baltimore ao jogo pelo título da AFC.

Escolher: Corvos 27, contas 24