Contratar Deniya Prawl, cinco estrelas, significa retornar à disputa pelo título para Lady Vols

A técnica de basquete feminino do Tennessee, Kim Caldwell, tem a tarefa de devolver o programa à sua antiga glória. Graças a uma aula de autógrafos de 2025 encabeçada por um cliente em potencial cinco estrelas Deniya PrawlCaldwell teve um ótimo começo.

Apenas em seu primeiro ano no Rocky Top, Caldwell conseguiu uma das duas melhores turmas de recrutamento, com Prawl como o maior nome da marquise. Prawl é o Jogador número 6 e o Nº 3 pequeno atacante na classe de 2025de acordo com 247Sports.

Prawl é originalmente de Toronto, Ontário, mas foi transferida para a IMG Academy em Bradenton, Flórida, antes de seu primeiro ano. Desde essa mudança, Prawl mostrou que pode afetar o jogo de várias maneiras.

247 Diretora Esportiva do Escotismo de Basquete Feminino, Brandon Clay, diz que a versatilidade de Prawl é o que realmente a diferencia dos outros jogadores da classe.

“Ela se sente confortável em uma função em que é a principal opção de pontuação ou desempenha uma função mais versátil”, disse Clay. “Isso ficou evidente quando Prawl ajudou a liderar seu time Double Dynasty ao campeonato inaugural da Overtime Select League no início deste outono. Poucos companheiros de equipe de Prawl possuem essa versatilidade.”

Essa versatilidade será necessária para ter sucesso no estilo de jogo agressivo e dinâmico de Caldwell. A analista de basquete feminino da CBS Sports, Isabel Gonzalez, disse que Prawl deveria caber como uma luva nesse sistema.

“Prawl deve ser uma ótima opção por causa de quão versátil e atlética ela é”, disse Gonzalez. “Ele tem a habilidade de defender qualquer posição e conseguir roubos de bola. No ataque, Prawl pode chegar à cesta, mas também tem um chute suave do perímetro.”

Prawl, conversando com a 247Sports após anunciar seu compromisso em 11 de novembro, citou sua capacidade de defender várias posições como um de seus maiores pontos fortes.

“Eles são uma equipe de transição e defesa muito boa”, disse Prawl. “Quando eu chegar lá, procuro usar meu comprimento e versatilidade na defesa para forçar muitos roubos de bola. Ofensivamente, eles me farão correr muito pelas laterais e finalizar na transição. Posso criar para mim mesmo, gosto da forma como quem joga”.

Embora Prawl seja o recruta mais bem avaliado na turma de autógrafos de 2025 do Tennessee, ele está longe de ser o único candidato de primeira linha. Lady Vols contratou mais quatro recrutas entre os 50 melhores: Jaida Civil, Mia Pauldo, Mya Pauldo e Lauren Hurst.

Aulas de autógrafos deste calibre não têm sido realizadas com frequência em Knoxville desde o fim da era Pat Summitt em 2012. Clay observou que esta aula mostra que o teto de Lady Vols é incrivelmente alto sob Caldwell.

“A turma de 2025 é a turma de recrutamento mais aclamada a vir para Rocky Top desde a saída de Summitt”, disse Clay. “Prawl é uma peça-chave dessa jornada que inclui cinco consensos entre os 50 melhores candidatos. Com ofertas de bolsas de estudo de escolas de todo o país, o compromisso de Prawl significa quantas vantagens a treinadora do primeiro ano de Lady Vols, Kim Caldwell, tem, em Knoxville.”

Os Lady Vols precisam de ajuda porque não vencem um campeonato nacional, nem chegam à Final Four, desde 2008. O Tennessee nem aparece na Elite Oito desde 2016.

Graças a esta elite de signatários, essas secas poderão não durar muito mais tempo. Se Prawl conseguir levar o Tennessee de volta ao seu antigo lugar no topo do basquete feminino, ela poderá construir um legado semelhante ao de estrelas recentes como Caitlin Clark e Angel Reese, de acordo com Gonzalez.

“Prawl disse que sua intenção é levar o programa de volta ao ponto em que estava na era Pat Summitt e, se ele conseguir fazer isso, poderá estar nas mesmas conversas que os jogadores que você mencionou”, disse Gonzalez. “Angel Reese ajudou a LSU a conquistar o primeiro título nacional de basquete da escola e, embora Caitlin Clark não tenha feito isso com Iowa, ela quebrou o recorde de pontuação de todos os tempos da Divisão I e também levou os Hawkeyes a campeonatos consecutivos.

“Novamente, é muito cedo para começar as comparações, mas ajudar o Tennessee a voltar à conversa pelo título nacional seria enorme para o legado de Prawl.”