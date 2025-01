Contrato de Roki Sasaki: como as regras da MLB limitam o acordo do ás japonês com os Dodgers e por que ele vale muito mais

ás japonês Roki Sasaki tomou sua decisão de agente livre na sexta-feiraconcordando em se juntar ao campeão da World Series, Los Angeles Dodgers. Os Dodgers há muito são vistos como os favoritos para os serviços do fenômeno do arremesso de 23 anos, e ele se juntará a um elenco repleto de estrelas que inclui Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto, seus companheiros de equipe do World Baseball Classic 2023, que ganharam o título. no Japão. equipamento.

Ao contrário de Ohtani e Yamamoto, que assinaram em dezembro de 2023 por mais de US$ 1 bilhão combinados em dinheiro total, Sasaki não assinará um contrato de grande sucesso neste inverno. Os termos do contrato não estavam disponíveis imediatamente após seu anúncio, mas o acordo de Sasaki será limitado por Ligas Principais normas.

Ao saltar para os majores este ano, Sasaki sempre acabaria sendo mal pago em relação à sua habilidade. (Na verdade, é por isso que ficou em posição inferior na minha lista.) classificação de agente livrebaseado em grande parte no valor médio anual esperado.) O acordo da MLB com a Nippon Professional Baseball exige que os jogadores excedam certos limites de idade e tempo de serviço para serem classificados como agentes livres irrestritos; Dessa forma, o NPB não perde todos os jovens promissores para Ligas Principais antes de ter construído qualquer tipo de carreira no Japão.

Sasaki, que não atendeu a nenhum dos requisitos, foi designado agente livre amador. Por sua vez, isso limitava seu potencial de ganhos a qualquer time que ele pudesse oferecer de seus bônus amadores internacionais. Sasaki está assinando um contrato para uma liga secundária e não receberá mais do que um bônus de assinatura de US$ 8,24 milhões com o Los Angeles. Esse é o bônus original de US$ 5.146.200 dos Dodgers, mais os 60% adicionais que cada equipe pode adquirir por meio de negociações. Los Angeles precisaria adquirir esse dinheiro em uma negociação antes da próxima quinta-feira (23 de janeiro) se quiserem aumentar o bônus de assinatura de Sasaki.

Como qualquer outro novato, Sasaki estará sob o controle da equipe por seis anos e será elegível para arbitragem a partir da temporada de 2028. Ohtani, que era um agente livre internacional quando assinou com os Angels em 2018, recebeu um bônus de assinatura de US$ 2.315 milhões. então ganhou aproximadamente US$ 40 milhões em seus primeiros seis anos nas majors.

Ainda assim, é justo perguntar: quanto ele teria recebido como um verdadeiro agente livre?

O guia óbvio, em minha mente e na opinião do pessoal de front office que pesquisei sobre esse assunto, foi o pacto de 12 anos e US$ 325 milhões que Yamamoto assinou no inverno passado com os Dodgers. Assim como Sasaki, Yamamoto estava se transferindo num momento em que era considerado o melhor arremessador do mundo ainda não empregado na MLB. No entanto, existem diferenças importantes entre os dois para pensar que as equipes não teriam simplesmente copiado os termos de Yamamoto em suas ofertas a Sasaki.

Embora todos os arremessadores tenham sua cota de risco, é justo escrever que Sasaki se sente mais volátil do que Yamamoto, e que a volatilidade poderia ter balançado seu contrato em qualquer direção.

O argumento para Sasaki receber mais do que Yamamoto se resume à sua juventude e vantagens. Sasaki é mais de três anos mais novo que Yamamoto. Mesmo assim, a sua idade não o impediu de publicar estatísticas de taxas melhores do que muitos dos seus pares que fizeram o vá do NPB para a MLB. Dê crédito a um arsenal explosivo que, no seu melhor, apresenta uma bola rápida de alta octanagem e um divisor de golpes e erros.

Hoje, a maioria dos front offices pelo menos faz referência a modelos preditivos ao tomar decisões de pessoal. É lógico que esses modelos vejam a extrema juventude e o desempenho de Sasaki como grandes pontos positivos, dando às equipes ainda mais motivos para oferecer a ele um enorme contrato de longo prazo para servir como seu craque.

Ao mesmo tempo, há alguma desvantagem potencial com Sasaki que teria sido levada em consideração nas negociações e seu contrato poderia ter sido um pouco inferior à marca de Yamamoto.

Novamente, todos os arremessadores são arriscados, mas ele leva isso a outro nível. Embora Yamamoto tenha lançado pelo menos 170 entradas três anos consecutivos antes de sua publicação, Sasaki nunca acertou 130 frames. Sasaki foi limitado a apenas 111 entradas na temporada passada devido a uma lesão oblíqua e fadiga nos ombros (esta última prejudicou sua velocidade). Como exatamente o corpo de Sasaki se adapta ao cronograma da MLB (onde os arremessadores têm a tarefa de lançar mais de uma vez por semana) é uma incógnita.

O risco de Sasaki vai além de sua durabilidade irregular. Alguns avaliadores expressaram preocupações sobre o formato de sua bola rápida e suas propriedades de zona morta: essencialmente, ela se move na mesma proporção horizontal e verticalmente, tornando mais fácil para os oponentes segui-la. É claro que existem escolas de pensamento concorrentes sobre a importância dessa característica específica. Um avaliador de alto escalão apontou Paul Skenes como um exemplo de arremessadores que podem vencer uma bola rápida na zona morta se lançarem a bola com força suficiente, algo que tem funcionado a favor de Sasaki na maioria das vezes.

Do meu ponto de vista, as preocupações de durabilidade de Sasaki são mais significativas do que quaisquer preocupações relacionadas às habilidades. Infelizmente, eles também tornam mais difícil oferecer uma estimativa altamente confiável do seu potencial de ganhos. Se eu tivesse que adivinhar, provavelmente teria ultrapassado a marca de US$ 300 milhões em dinheiro total possível. Acho que é provável que as equipes tentassem se proteger contra lesões incorporando escadas rolantes e outras cláusulas que as protegeriam caso um tempo significativo fosse perdido.

É claro que basta uma equipe fazer todo o possível para mudar o formato da licitação. Não se sabe se isso teria acontecido ou não com uma agência gratuita irrestrita para Sasaki. Ainda assim, parece realista concluir que a sua designação de amador lhe custou centenas de milhões de dólares.