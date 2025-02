Contrato de Trey Smith: é aqui que as coisas são apresentadas entre os chefes e o All-Pro OT à frente da agência gratuita

Ele NFL Os jogadores de janelas da franquia abrem na terça -feira, e há três rótulos para levar em consideração: a gravadora não exclusiva, a etiqueta exclusiva da franquia e a etiqueta de transição.

O rótulo não exclusivo é um contrato de um ano para o jogador que pagará a média dos cinco salários principais em sua posição nos últimos cinco anos, ou 120% de seu salário anterior, qualquer número maior. Os jogadores com a gravadora não exclusiva podem negociar com outras equipes, mas sua equipe atual pode corresponder a qualquer oferta ou receber seleções das duas primeiras rodadas como compensação se assinar com outra equipe. O rótulo exclusivo é semelhante ao rótulo não exclusivo, exceto a importante distinção que o jogador não pode negociar com outras equipes. Além disso, o pagamento é a média dos cinco salários principais na posição no ano atual, em vez dos últimos cinco anos.

Há Candidatos legítimos ao rótulo Como o receptor aberto do Cincinnati Bengals, Tee Higgins ou a segurança dos Dolphins de Miami, Jevon Holland, mas e o forro ofensivo dos chefes de Kansas City, Trey Smith? A seleção anterior da sexta rodada poderia restaurar o mercado ofensivo da guarda nesta temporada baixa, mas uma gravadora de franquia parece improvável para Smith. Porque? É devido à forma como a figura do rótulo da franquia para roupas de cama ofensiva é determinada.

De acordo com o bonéA guarda certa mais bem paga na NFL é atualmente Chris Lindstrom, do Atlanta Falcons, cujo contrato tem um AAV de US $ 20,5 milhões. No entanto, o número da gravadora de franquia para um revestimento ofensivo este ano é de US $ 25.156.000! Isso ocorre porque a etiqueta da franquia não calcula a média dos cinco salários principais para a guarda certa ou a guarda esquerda, calcula a média dos cinco salários de todas as roupas de cama ofensivas.

Como ESPN apontaA etiqueta de transição é mais provável para Smith do que um dos rótulos da franquia. A etiqueta de transição paga a média dos 10 melhores salários da posição, em vez dos cinco primeiros, e permite que a equipe coincide com qualquer oferta que o jogador receba de outro clube. No entanto, se Smith acabasse assinando com outra equipe, os Chiefs não receberiam nenhuma compensação se decidissem não corresponder à oferta. (Pelo que vale a pena, Relatórios de esportes que os chefes provavelmente não usarão nenhum rótulo).

Smith é um dos agentes livres mais intrigantes que alcançarão o mercado aberto nesta baixa temporada. Não apenas perdeu apenas um começo em quatro temporadas da NFL, mas também fez seu primeiro Pro Bowl em 2024 depois de estar empatado em registrar a maior quantidade de passes de fotos sem saco (665). É um dos principais revestimentos ofensivos do interior da NFL e deve um aumento no pagamento, seja ele vem dos chefes, outro equipamento ou do rótulo de transição.