Contrato UNC de Bill Belichick? Ainda não foi assinado, o que abre questões “consequentes” sobre a compra de US$ 10 milhões

De Bill Belichick concordou em se tornar o próximo treinador do Tar Heels da Carolina do Norteperguntas sobre se eu voltaria ao NFL Eles o cercaram. Muitos apontaram sua cláusula de rescisão com a UNC: US$ 10 milhões se ele encerrar seu emprego na escola antes de 1º de junho de 2025, mas apenas US$ 1 milhão após essa data.

O próprio Belichick assinaria esse cheque, tendo ganhado mais de US$ 20 milhões em cada uma de suas últimas temporadas com os Patriots? Ou será que o proprietário da franquia multimilionária da NFL que o contratou consideraria isso o custo de fazer negócios?

Atualmente, não há nenhum contrato totalmente executado e assinado entre Belichick e UNC, disseram fontes à CBS Sports, e a escola confirmou, esta semana. Fontes da indústria dizem que isso poderia criar uma área legal cinzenta sobre quanto, se houver, de aquisição existiria se Belichick recorresse aos profissionais.

Belichick assinou um termo de compromisso proposto com a UNC em 11 de dezembro. Ele expôs os termos básicos e um tanto típicos para um treinador de futebol universitário de alto nível. Um intervalo de vários meses entre a assinatura de um termo de compromisso e a execução de um contrato final é comum nas universidades, disseram fontes da indústria.

Um dia depois, em sua coletiva de imprensa introdutória, Belichick foi questionado sobre quaisquer temores que as pessoas possam ter sobre ele deixar a UNC e ir para a NFL.

“Eu não vim aqui para sair” Belichick disse sob aplausos da Carolina do Norte presente fiel.

O termo de compromisso assinado por Belichick é oficialmente conhecido como Termos e Condições Propostas do Contrato. Ele começa com um parágrafo de duas frases que, como disse uma fonte da NFL com experiência jurídica, é “conseqüente” à questão do que será ou não legalmente aplicável.

“A Universidade propõe celebrar um contrato de trabalho com Bill Belichick para atuar como treinador de futebol. Fica entendido e acordado que os termos e condições propostos não constituirão um acordo vinculativo e as partes pretendem negociar de forma expedita e em boas condições. fé para finalizar estes termos e condições em um acordo de longo prazo.

Belichick e Nate Knuffman, vice-chanceler de finanças e operações da UNC, assinaram o termo de compromisso; No entanto, esse documento de quatro páginas afirma que não constitui um acordo vinculativo. Um porta-voz da UNC confirmou na quarta-feira que o termo de compromisso é o único documento assinado entre Belichick e a escola.

Fontes da indústria concordam que é normal, no nível universitário, os treinadores começarem a trabalhar sem um contrato totalmente assinado. Na verdade, o porta-voz da UNC disse que a escola “teve treinadores aqui durante um ano antes de terem um contrato real”.

“Não é incomum assinar (um termo de compromisso) e depois levar algum tempo para concluir o contrato”, disse um agente que trabalha com treinadores profissionais e universitários. Um segundo agente técnico, que também trabalha com treinadores universitários e profissionais, confirmou: “As escolas estão se arrastando como loucas e não sei por quê”.

Todas as fontes contatadas para esta história concordaram: se Belichick saísse sem pagar a aquisição, provavelmente haveria algum tipo de disputa legal sobre a totalidade ou parte dos US$ 10 milhões.

As especificações exigem um contrato de cinco anos no valor de US$ 10 milhões anuais, com os primeiros três anos garantidos. Estabelece a estrutura de bônus para vitórias, desempenho pós-temporada, elogios acadêmicos e de treinamento. Também inclui a linguagem usual em torno dos benefícios para os treinadores principais, como veículos de cortesia, despesas de realocação e receitas externas.

Se Belichick rescindir o acordo sem justa causa antes de 1º de junho de 2025, um pagamento de US$ 10 milhões será feito por (ou em nome de) Belichick. Essa compra cai para US$ 1 milhão após 1º de junho. De qualquer forma, a compra “será paga à Universidade no prazo de 180 dias a partir da data de conclusão”.

Considerando a riqueza de Belichick e a ainda maior riqueza de Time da NFL proprietários, fontes da comunidade UNC expressaram descontentamento com a compra de Belichick. O fato de cair para US$ 1 milhão antes de Belichick treinar um jogo na UNC agrava esse desconforto.

Antes de assumir o cargo em Chapel Hill, Belichick consultou a NFL para avaliar o interesse dos times nele como treinador. Ele ligou pessoalmente para os Jets, que antes eram considerados um destino proibido. Na época em que aceitou o cargo na Carolina do Norte, havia apenas três vagas abertas na NFL: os Jets, os Bears e os Saints.

Desde então, Patriots, Jaguars, Raiders e Cowboys abriram suas portas. Tirar os Patriots do conjunto de possíveis locais de pouso cria três novos empregos que recircularam as especulações sobre um possível retorno de Belichick.

Na semana passada, o gerente geral da UNC, Michael Lombardi, rejeitou enfaticamente quaisquer rumores de que Belichick queria deixar o Tar Heels. Lombardi, que ganha um salário base de US$ 1,5 milhão em seu cargo e anteriormente trabalhou para Belichick na equipe do Patriots, disse no programa Pat McAfee que ele e Belichick estão “1.000% comprometidos” com a escola.

“Bill Belichick se comprometeu com a Carolina do Norte. Ele se comprometeu comigo, se comprometeu com a universidade”, disse Lombardi. “Não houve nenhuma conversa sobre nada. Este é o melhor trabalho que poderíamos ter neste momento de nossas vidas e realmente vamos adotá-lo e trabalhar duro para deixar a Carolina do Norte orgulhosa.”

Belichick está montando uma equipe na UNC, mantendo o técnico Freddie Kitchens e trazendo o ex-técnico de força do Patriots, Moses Cabrera, para a mesma função. Ele retirou jogadores do portal de transferências e foi visto em campi de escolas de ensino médio em toda a Costa Leste, recrutando para o futuro do futebol da Carolina do Norte.

Ele está apresentando publicamente à comunidade do futebol que veio para ficar.

“(Se) você der sua palavra a todas essas pessoas que o contratam, aos filhos, aos pais dessas crianças, o compromisso com a universidade, (seria) uma sensação muito ruim em sair”, disse um treinador assistente da NFL. “Seria diferente se ele simplesmente não tivesse aceitado E tivesse seu grande problema em aceitar o emprego: segurar o moletom do pai, etc.”

A equipe técnica de Bill Belichick na Carolina do Norte transfere classe enquanto Tar Heels avança para a temporada de 2025 Will nos apoiará

Mas agora, uma das principais franquias da NFL. tem uma posição vaga de treinador principal no Dallas Cowboys. Eles venceram 12 jogos em três temporadas consecutivas antes de uma temporada de 7 a 10 este ano, e Dallas tem uma das melhores escalações entre os times com empregos disponíveis.

Fontes descreveram o relacionamento de longa data de Belichick com Jerry Jones como bom. Uma fonte se perguntou se Belichick iria querer “acertar” Robert Kraft assinando com os Cowboys e Jones.

Quando se trata de entrevistar treinadores universitários para empregos na NFL, a liga oferece cobertura para você em sua política anti-adulteração. Em primeiro lugar, e mais importante quando se trata de Belichick, “antes de discutir com um treinador universitário ou outro funcionário universitário, o clube deve determinar se o candidato está ou não sob contrato”, diz a política.

Obviamente, esta seria uma questão central, pois Belichick considera a presença do termo de compromisso mas a ausência de um contrato de longo prazo. A política estabelece que se o treinador não tiver contrato, o time da NFL pode continuar sem entrar em contato com a escola. Mas, num “esforço para promover relações fortes com as universidades, os clubes são incentivados a notificar antecipadamente o diretor atlético da escola”.

Se o treinador estiver sob contrato, essa equipe deverá solicitar permissão do diretor atlético da escola antes de entrar em contato com o candidato a treinador. A política diz que “é altamente recomendável receber tal permissão por escrito”.

Este tipo de área cinzenta não existe quando se trata de contratos de treinador da NFL. A NFL exige que qualquer técnico ou assistente tenha um contrato por escrito com o time antes do verão; Caso contrário, esse treinador “está proibido de exercer funções de treinador nos campos de treino e durante o resto da época de jogo”. Esse treinador não pode estar em campo até que haja um acordo por escrito assinado e aprovado pelo escritório da liga.

Com certeza, Belichick e seu principal tenente dizem que ele permanecerá na Carolina do Norte. Mas uma saída para a NFL poderia ser feita de forma mais barata e silenciosa do que se pensava anteriormente.