Antes do início do Troféu dos Campeões da ICC, a nova controvérsia foi causada após o filme, mostrando que a bandeira indiana está ausente do estádio nacional, de acordo com os fãs nas mídias sociais, em Karachi nas mídias sociais. Enquanto as bandeiras de outras nações participantes dos mestres dos mestres eram visíveis no local, havia uma falta de bandeira indiana. Visual deixou vários fãs atordoados nas mídias sociais, causando um debate. Embora a razão exata para a ausência da Índia seja desconhecida, pode ter algo a ver com o fato de a equipe indiana jogar todos os seus partidos de troféu em Dubai.

O Karachi Stadium sediará partidas para as equipes da Nova Zelândia, África do Sul, Afeganistão, Paquistão e Inglaterra. Apenas alguns dias antes do início do evento de um lugar onde você podia ver as bandeiras das nações participantes, deixando os fãs se perguntando por que esse ato de placa de críquete do Paquistão (PCB) foi feito.

Falta de bandeira indiana em Karachi: Como apenas a equipe indiana enfrentou problemas de segurança no Paquistão e se recusou a jogar mestres no Paquistão, a PCB removeu a bandeira indiana do estádio Karachi, mantendo as bandeiras de outros convidados das nações. pic.twitter.com/rjm9lcwqxs – Arsalan (@arslan1245) 16 de fevereiro de 2025

A equipe indiana se recusou a viajar para o Paquistão em busca do Troféu Masters e essa atitude forçou o Conselho de Críquete do Paquistão e o Conselho Internacional de Krysto a transformar o torneio no modo híbrido.

Como parte do acordo da Índia, todos os jogos em Dubai jogarão, inclusive na semi -final e nas finais, se a equipe se qualificar. Como parte do compromisso alcançado, com a participação do BCCI, PCB e ICC, até a equipe de críquete do Paquistão não jogou partidas em eventos da ICC, que a Índia organizará nos próximos anos.