Conversa preparatória: o time de beisebol de Huntington Beach tem 13 compromissos universitários

O defensor central do Huntington Beach High, Trevor Goldenetz, é um dos 13 jogadores dos Oilers comprometidos com as faculdades. Ele irá para Long Beach State. (Don Leach / Piloto Diário)

Embora muitos tenham o Corona High como o provável time número 1 no beisebol do ensino médio nesta primavera, não se esqueça de Huntington Beach, que tem 13 jogadores comprometidos com faculdades.

Estes são os compromissos:

CJ Weinstein (turma de 2026), estado de Louisiana.

Ashton Arroyo (turma de 2025), Georgetown.

Otto Espinoza (turma de 2025), Califórnia.

Tyler Bellerose (turma de 2025), estado de Oregon.

Dane Cunningham (turma de 2026), Cal Poly San Luis Obispo.

Ethan Porter (turma de 2025), estado de Oregon.

Tanner Brown (turma de 2027), cristão do Texas.

Trevor Goldenetz (turma de 2025), Long Beach State.

Trent Grindlinger (turma de 2025), estado do Mississippi.

Cole Clark (turma de 2025), UC Irvine.

John Petrie (turma de 2025), estado de Oregon.

Jayton Greer (turma de 2025), San Diego.

Jake Frohn (turma de 2025), estado de San Diego.

Em breve, os Oilers terão um 14º compromisso, porque o arremessador/infielder do segundo ano Jared Grindlinger pode escolher praticamente qualquer escola que quiser.

Esta é uma visão diária dos desenvolvimentos positivos nos esportes do ensino médio. Para enviar qualquer notícia, envie um e-mail para eric.sondheimer@latimes.com.

