Il Duke Blue Devils organizza il primo di due incontri con una stagione regolare con un lungo rivale, la North Carolina Tar Heels, sabato a Sonic Blockbuster presso ESPN (18:30 ET).

Ryan McGee della Carolina del Nord ha scritto una matricola di stelle di lettera aperta per conto del suo stato d’origine, dove due programmi su entrambi i lati del tempesta di basket universitario sono separati da soli 11 milioni.

Caro Cooper Flagg,

Congratulazioni per quella che è stata ridicolmente grande stagione di nuovi arrivati ​​in Duke. Nel programma di basket, che è una catena di montaggio a lungo termine di Legends, è già riuscito a risolvere il suo nome nel quadro di legno Cameron Indoor Stadium dopo aver giocato solo 20 partite collegiali.

Sei venuto a Durham con un clamore quasi senza precedenti, come il più alto reclutamento della nazione e la selezione già presuntiva n. 1 nella progettazione della NBA 2025. I premi del giocatore dell’anno finiranno di nuovo nella tua città natale. Newport, Maine.

Ma prima di poter consolidare la tua eredità, c’è una questione della competizione pianificata di sabato contro la squadra vicina che indossa una tonalità più chiara di blu, quindi gli undici miglia di trekking a nord di Chapel Hill a Durham. Sì, North Carolina, la scuola di bandiera dello stato in cui vivi ora – e il metro che i tuoi doppi giorni saranno valutati per sempre.

Dimentica che un mese e mezzo fa si è appena rivolto a te 18 anni. Mentre ti oppondi alla squadra dall’altra parte dell’autostrada 501, sarai interessato a tutti i compleanni che festerai d’ora in poi.

E sii cristallino, ragazzo, questa non è un’eccessiva iperbola sportiva. Basta chiedere a coloro che una volta si trovavano nelle tue scarpe da ginnastica nella stessa corte, la maggior parte di loro – molto tempo – prima della nascita.

“Sono passati 40 anni da quando ho giocato a una partita di basket universitaria”, ha detto Michael Jordan. (Potresti aver sentito parlare di lui, Coopere?) “Fino ad oggi, prima che le persone mi chiedano del nostro campionato nazionale o dei nostri tre campionati ACC o ACC Tournament, in parte chiede:” Come l’hai fatto contro il duca? “

Perfino Michael Jordan non è immune alla profondità della rivalità UNC-Duke. Bob Dhannan-USA sta facendo sport oggi

Dopo essersi fermato a creare spazio per un brutto sorriso simile a Grinch mentre pensava ai suoi giorni UNC mentre agli eventi della NASCAR (ora il proprietario del team) alla fine dell’autunno, la capra ha aggiunto: “A proposito, la risposta è che noi siamo ha fatto molto bene. “

Molto bene, come in sei vittorie per una perdita – che ci porta, Cooper, alla seconda fine solitaria di questa scala.

“Questa perdita per Michael è stata la prima vittoria per me”, ha detto Jay Bilas. Conosci questo nome che Coopere? È il ragazzo che parla sempre di te in “College Gameday”. È anche un collega 6-NAHA-9 un grande uomo in tutte quelle fotografie che toccano nel museo di Hale Cameron indoor. No. 21, Bilas scambiava Socal perché il Sud era un membro del Duca di ACC Power-Poslání Furd quattro. (Anche se, a tua difesa, potresti non saperlo in queste foto di squadra perché aveva i capelli in quel momento.)

“Non ricordo il punteggio di molte partite a cui ho giocato”, ha continuato Bilas. “Ma ricordo il punteggio nel 1984. Era ACC e la Carolina del Nord era classificata 1. Posto, ma abbiamo vinto 77-74. Ricordo sempre questo punteggio, perché quando siamo tornati a Durham, ogni auto della città aveva un adesivo sul paraurti che diceva: Duke Blue 77, Carolina Blue 74.

“È così raro che il duca ha quindi sconfitto la Carolina.

Bilas, come tra le altre cose, sorrise.

“E quello era.”

Davvero, Cooper, sì. L’UNC guida una serie di tutti i tempi con 145 vittorie al 117 di Duke, ma questo include una corsia vincente a 16 giocate che ha avuto luogo prima di un secolo. Dal 1978 è una serie come Duke 57, UNC 49. Dal 2003 è Duke 26, UNC 23. E finora Scorecard legge UNC 6, Duke 5.

L’unica partita della stagione non regolare tra quelle è arrivata nella finale del 2022 quando i talloni hanno concluso la carriera di allenatore imbattibile del più grande modo concepibile in modo concepibile di Mikeazewski.

Ma Mr. Flagg, quello che devi capire di sabato sera Tipoff non ha nulla a che fare con registrazioni, statistiche o serie di strisce di cablaggio (anche se vale la pena ricordare che l’UNC ha vinto due dritti). Questo gioco è molto più grande di così. Queste sono emozioni. Sui diritti di lode. A proposito delle onde trasmesse dal triangolo in tutto il vecchio stato settentrionale, dagli appalachi alle sponde esterne, con il suo epicentro è un numero che tu e i tuoi compagni di squadra non fate o non tendete a queste statistiche durante le tue due riunioni invernali con i suoi talloni.

Duke-Carolina riguarda i vecchi seduti nelle cabine alle articolazioni della griglia, un metodista vestito con una tonalità di blu che ha chiesto il presbiteriano dotato nell’altra tonalità di Azul: “Beh, cosa diavolo è successo all’inferno sabato sera? “Controllo della formica color aceto, come richiesto dalla tradizione.

Attenzione, il caro matricola Flagg che il riflettore Duke-Carolina, sia volontariamente che casuale, riflette le innumerevoli serie dei tuoi concittadini nella Duke-Carolina.

Sion Williamson è stato un nuovo arrivato nella notte del 20 febbraio 2019, quando 36 secondi nel gioco dell’UNC a Cameron hanno esploso le sue vere sneaker Nike come se un’unità di effetti speciali di Hollywood fosse equipaggiata. Nel 2007, quando il Loket del duca Gerald Henderson ha rotto il naso di Tyler Hansbrough, ha anche aperto una frattura tra Durham e Chapel Hill. L’immagine del sangue coperto dai centri dei centri è il vecchio stato del nord, che è equivalente all’urlo di Rocky Balbo “Adrian!”

E i vecchi timer nelle loro bancarelle di Grill raccontano ancora la storia del 4 febbraio 1961, la giornata spesso scelse quando la rivalità divenne più di una semplice competizione di basket. Larry Brown UNC-DO Internet Search di questo nome, Cooper, è diventato un grosso problema tra il Cameron Court di classe degli allenatori di cerchi negli ultimi secondi e termina con il duca dell’81-75. Fu colpito dall’arte d’arte d’arte, Heyman, che sputava Brown e lo afferrò ai fini del fallo. Brown ha reagito lanciando la palla su Heyman e poi gettando i pugni.

La panchina dell’UNC, che si trovava lungo la linea di base, rispose saltando Heyman in Masse. Il duca della panchina ha risposto correndo attraverso l’edificio per proteggere il loro tutto-americano, mentre gli studenti si sono riversati sul pavimento e hanno rotto chiunque in azzurro. Tra quelli che in seguito si sono ritenuti colpevoli di essere molto peggio, erano molto più veloci, sì, matricole di entrambe le squadre che erano presenti come fan in un momento in cui non erano ancora stati autorizzati a giocare.

Inoltre, signor Flagg, non sarebbe tu non prestare molta attenzione ai registri attuali di perdere la vittoria delle tue squadre pertinenti. Sì, Duke ha perso solo due volte e ospiterà sabato sera come squadra di seconda valutazione nel paese. E sì, la Carolina del Nord si tuffa al 13-9, settimo in ACC dopo aver lasciato cadere tre dei suoi ultimi quattro, e da coloro che fanno sport sui talloni, il rumore di Hubert Davis aumenta dopo quattro stagioni al timone della sua alma mater.

Lo stesso Davis piace spiegare come “lanciare dischi quando questi due si combinano” non è un semplice cliché sportivo quando queste due squadre si uniscono. Durante l’anno junior di Davis 1990, Tar Heels ha affrontato il doppio di una squadra di valutazione più elevata a Duke – e ha perso entrambe le volte. Poi si sono incontrati nel titolo del torneo ACC, dove Duke è stato incluso di fronte a Carolina … e hanno perso.

“La gente ricorda il gioco quando abbiamo perso con loro nel torneo ACC del 1984, ma abbiamo dovuto giocare i nostri mozziconi in modo da non perderli solo una settimana fa”, ha ricordato Brad Daugherty. “Eravamo anche nel gioco n. 1 e ci hanno spinto due prematuramente prima di rinviarlo. I vecchi letteristi ci guardano, come “Non saranno tutti quelli che lanciano questa striscia!” “

E, prima di resistere all’ultima puntata di questa rivalità, fai un favore e dà il via al film di gioco di questa stessa competizione in questo stesso edificio quasi esattamente due decenni fa, non molto tempo prima di entrare in questo grande mondo blu.

Era il 2 febbraio 1995. Duke era cattivo. Come l’unico vero difetto sulla stagione più filiale di Krzyzewski. Blue Devils è andato 2-14 in ACC. È stato tutto così terribile che quando l’allenatore K ha dovuto perdere un pezzo di stagione per l’intervento alla schiena, ha deciso di non tornare affatto. Ma in un tipico modo di Paty-Devils, potrebbe essere il miglior gioco mai giocato nella tua nuova casa. Rasheed Wallace, Jerry Stackhouse e il tallone n. 2 hanno rilasciato la competizione dunk per raggiungere il vantaggio di 17 punti, ma il Duke si è riunito per forzare gli straordinari. Alla fine del primo OT, con una nazione che ha cercato di trovare un nuovissimo ESPN2 sui loro sistemi via cavo, Jeff Capel-Ano, una testa disperata che tiene la pitt-coach da Midcourt per forzare il doppio OT e mettere Durham in Delium.

UNC ha vinto il gioco. Ma Capel ha vinto il cuore della tua nuova scuola per sempre, Amen.

L’attuale allenatore Pitt Jeff Capel è una delle ex star del Duca, che ha consolidato il loro patrimonio in questa rivalità. Brian Spurlock/Icon Sportswire

Chi lo sa, Cooper Flagg? Forse hai il tuo momento Capel. O Hansbrough un momento. O MJ … o JJ Redick … o Austin Rivers … o compila la tua nota blu preferita.

Sappi solo, signor Maine Man. Qualunque cosa tu pensi di sapere della più grande rivalità del basket del basket universitario, dimenticalo. Perché tutti coloro che hanno resistito prima che tu pensassi di sapere.

“L’unica cosa che devi davvero sapere è che è più grande di quanto pensi, ed è decisamente più grande di te”, ha detto Christian Laettner, forse il cerchio più amato e odiato che ha colpito la corte per questa serie. La serie, che nonostante tutto il successo del mondo (vedi: quattro Final Four, due titoli nazionali e una squadra da sogno) ha pubblicato un record di 5-6 contro l’UNC.

“Dire che hai giocato nel gioco Duke-Carolina è il privilegio più sorprendente”, ha aggiunto Laettner. “Dire che l’hai vinto e lo hai vinto più volte, questo è un dono che fa ancora per il resto della tua vita. E quelli che hai perso stanno ancora giocando nella tua testa.

Vedremo che Mark lasci su questa rivalità, arriverà Coop.

Sinceramente,

Tutto nello stato della Carolina del Nord