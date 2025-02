Cooper Flagg di Duke è una memoria permanente alla mostra NBA a Madison Square Garden

Michael Cohen Writer di basket di calcio e college universitario

New York – attualmente molti di questi fan sono venuti a vedere – comunque, erano orgogliosamente vestiti di blu e bianco – difficilmente per un minuto per l’altra metà. Fatturato dell’Illinois La guardia di punta Kasparas Jakuacionis, il talentuoso lato B della Primetime Showcase sabato, ha dato la strada alla star del Duke Cooper Flagg, che al centro di Loping con il suo corpo tra lei e l’anello. Flagg si raccolse la palla nella sua elegante mano destra e poi si alzò in aria dallo slam dannoso, che collocò la sorprendente sorprendente di Madison Square Garden, espandendo i Blue Devils a 19 prima che anche un gruppo di spettatori fosse tornato alla loro metà del tempo.

Cooper Flagging lancia una cattiva schiacciata dopo aver rubato quando Duke guida l’Illinois, 56-37

Quel secchio che Flaggin ha confermato con un’altra vertiginosa, due momenti dopo due momenti dopo, seguito da un muscoloso lay -off attraverso il tocco, che gli ha dato l’opportunità di piegare entrambi i sostenitori più spessi dell’impasto del bicker, esattamente ciò che era tutto intorno al programma Il gioco è stato annunciato sei mesi allora: Hyped High School Potenziale per anni che rende la memoria duratura nell’arena più famosa del mondo, ed è Consegnato durante la stagione record in quanto conduce un sangue blu di grande talento verso quello che potrebbe essere il primo campionato nazionale del programma dal 2015, il tutto mentre il suo caso è stato assunto nella natura NBA dell’NBA.

Entrambi gli allenatori hanno considerato una partita per la partita del torneo NCAA, che è stato rapidamente nascosto unilaterale, non era appena competitivo all’esterno. Flagg, che si è concluso con 16 punti, sette rimbalzi e cinque aiuto, è stato uno dei sette giocatori che hanno ottenuto un punteggio a doppia cifra nel quarto blu blu consecutivo vincitore blu devils. È stata la 20a vittoria di Duke nelle ultime 21 partite e un palese promemoria televisivo a livello nazionale che Flagg è tutt’altro che l’unico elenco incredibilmente profondo del capo allenatore Jon Scheyer, che può essere sottovalutato nel paese 3 e 24-3 in totale.

“Accidenti, sì”, il capo allenatore dell’Illinois Brad Underwood ha detto che stava iniziando un briefing post -gioco. “Duke è bravo.”

La veridicità di quella affermazione, che sembrava essere chiara dal momento, quando Scheyer anneriva la classe di reclutamento del paese, compresi diversi trasferimenti di alto profilo, faceva parte dell’impulso del perché questo evento è successo. Il gioco stesso, chiamato “Sentinelone Classic”, era relativamente in ritardo per il calendario di basket universitario di quest’anno. L’annuncio formale è arrivato il 14 agosto 2024, dopo che i Blue Devils avevano cercato un partner di danza disposto per un sempre più raro, più raro, alla fine di febbraio, al di fuori della partita della conferenza tra programmi di alto livello. A quel punto, meno di tre mesi prima dell’inizio della stagione regolare e della fine dell’allenamento estivo di basket universitario e gli allenatori a mole erano a conoscenza delle abilità di calibro NBA che sono state perdonate nella loro lista, tra cui una mezza dozzina di potenziali primo round Scegli la prossima estate.

Per Scheyer, significava l’opportunità di presentare la reputazione della Terra n. 1 a Flagg, Newport, circa sette ore di New York City e un’incredibile raccolta di talenti intorno a lui. Oltre a Flagg, che è quasi certamente il primo giocatore selezionato nella bozza di quest’anno, Blue Devils vanta anche due probabili scelte della lotteria a Kon Knueppel (15 punti, quattro rimbalzi) e Khaman a Maluach (13 punti, sette rimbalzi), non Per parlare del probabile trasferimento di tula di raccolta del secondo round a Sion James (11 punti, sei per aiuto) e Junior Tyrese Proctor (12 punti, quattro aiuta). C’è una forte possibilità che Duke produrrà tre primi dieci set nello stesso schizzo per la prima volta dopo il 2019-kun, Sion Williamson è andato generalmente al numero 1, RJ Barrett è andato generalmente al 3 e Cam Reddiš è andato per 10 e solo la seconda volta in Storia del programma.

Underwood, che ha detto ai giornalisti all’inizio di questa settimana che gli sarebbe piaciuto giocare una partita di conferenza durante la stagione al Madison Square Garden, Schedule Questo Gioca contro Questo Il team significava creare una fase incredibile per Jakucionis, una vera matricola in Lituania attraverso l’FC Barcelona in Spagna. Gli scout e i leader della NBA conoscevano Jakucionis per molti anni e come membro della seconda squadra del Barcellona – anche se ha realizzato alcune telecamere con la squadra di punta del club – e la figura leader delle squadre nazionali giovanili lituane. Ha una media di 13 punti, 4,4 rimbalzi e 3,9 aiuto per partita nel campionato europeo FIBA ​​U18 nel 2023, e poi nominato nella squadra per tutti i tornei di prossima generazione di Adidas nella primavera del 2024, quando esplose 17,9 punti, 9 Aiuto, 6,3 rimbalzi e 2,9 rubare. Ora, durante la prima stagione in questo paese, Jakucionis ha già stabilito il record di Freshmen dell’Illinois con 10 20 giochi più e si unirà alla lotteria FLAGG entro la fine dell’anno, forse strisciando tra i primi cinque. Anche il suo compagno di squadra dell’Illinois, la matricola Will Riley, è considerato una possibile scelta del primo turno.

“Quando parli di un grande gioco televisivo a livello nazionale al Madison Square Garden”, il leader della NBA ha detto a Fox Sports all’inizio della settimana, “vuoi sempre vedere come si competono allo stesso modo quando si tratta di -e morire in conferenza O il torneo NCAA.

Il palcoscenico era decorato come puoi raggiungere il basket universitario prima di vendere 19.812 nel Madison Square Garden. I fan di entrambi i programmi hanno inondato Manhattan la sera sul più grande palcoscenico dello sport, il primo dei due showdown di alto profilo questa sede ospitata in circa 16 ore, # 10 di domenica a St. John’s Hosting Uconon (Noon ET, Fox, Fox, Fox, Fox, FOX ). I loro regali arancioni e blu hanno risposto all’illuminazione della superficie esterna di questo famoso edificio, che è stato facilmente preso in prestito e ritirato dai New York Knicks a Illi e Blue Devils. Molte delle folle esaurite erano ancora cresciute fino a Matinées a Broadway prima dell’arena molto prima di sabato, iniettando l’atmosfera pregame con un senso di follia di marzo. I fan di Duke hanno definito da tempo il giardino come “Cameron North” riferendosi a Cameron Indoor, alla loro arena del campus a Durham, nella Carolina del Nord, e alle canzoni “Coooooooooooooooooooooop” che sono state introdotte quando Flagg è stato introdotto con una formazione di partenza. La mascotte Blue Devils è sportiva sul suo nastro con la fronte con le lettere entusiaste dell’inizio del gioco.

Duke è venuto a sparare da un’area in 3 punti e ha rapidamente affondato Illin di notte, lasciando la squadra Underwood i primi 16 tentativi dall’arco e 24 su 26 alla fine della partita. Anche i primi errori per Flagg, che si sono seduti nella prima metà delle parti lunghe, avrebbero impedito ai Blue Devils di fare 54 punti in strofa e non lasciato il suo avversario morto. Jakucionis non ha cercato di aprire l’obiettivo di campo per 10 minuti, che ha consegnato opportunità per un gruppo di amici che gestiscono, che è molto meno talentuoso rispetto ai giocatori che circondano Flagg ed è stato responsabile di tre abusi a lunga distanza. Si è concluso con 14 punti 4-per 10 mentre ha afferrato sette rimbalzi e si è spento per sei aiuto.

Ma nella seconda metà, c’erano dei momenti sorprendenti di Flagg, le cui abilità pranurali per un giocatore elencato 6 piedi 9 e 205 chili erano facilmente evidenti ad entrambe le estremità del pavimento. Sembrava a suo agio, guidando il trasferimento di Blue Devils durante la transizione, dove hanno tenuto 12-2 bordi in un rapido punto di rottura mentre maltratta i layout o gli errori tirati attorno al bordo. Ha tenuto tre dita in aria seppellindo una graffetta aperta a tre tempi all’inizio della seconda metà e in seguito ha trasformato un facile lobin a Maluach al vicolo mentre l’Illinois è crollato troppo con le più grandi star del gioco.

“Credo solo che la fisicità e il modo in cui gioca contro gli amici all’università- potrebbero avere sei anni più di lui, alcuni di questi ragazzi che suona- non lo tradisce nemmeno”, ha detto il leader della NBA. “Credo che dal suo punto di vista, la sua mentalità, la sua fisicità, secondo i suoi beni, sia stata impressionante come qualsiasi altra cosa.”

L’ultima ovazione per Flagg e i suoi amici legati alla NBA sono arrivate 6:35, quando il vantaggio del Duca è stato allungato a 37 e Scheyer è stato in grado di rimuovere i suoi principianti, salvandosi una gamba con Miami dopo tre giorni. È solo una delle quattro partite rimanenti prima che i Blue Devils inizino le conseguenze, nessuno di essi è posto contro gli avversari. E proprio come la squadra di Scheyer sta giocando in questo momento – quattro vittorie in media 29,5 punti a partita, perché la perdita a sorpresa di Clemson l’8 febbraio – potrebbe richiedere del tempo prima che il suo gruppo venga davvero testato nello stretching se qualcuno può testare questa squadra.

Sul palco più grande e sotto le luci più luminose, tutto è andato secondo i piani.

“Solo un buon calcio vecchio stile dal retro”, ha detto Underwood. “Dai loro tutto il merito.”

Michael Cohen copre un calcio e un basket del liceo con un grande peso di dieci. Seguila su Twitter @Michael_Cohen13 .

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!