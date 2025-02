Cooper Flagg e Duke Cruise per vincere, la più grande perdita dell’Illinois nella storia del programma

John Fanta Emittente ed editore del basket universitario

Sotto le luci brillanti di Madison Square Garden di fronte a 19.812 e un paio di milioni di persone in rete TV, Duke Blue Devils ha mostrato perché hanno pezzi per tagliare le reti per la prima volta nell’aprile 2015 a San Antonio.

I Blue Devils non solo hanno colpito l’Illinois sabato sera al Sentinelone Classic di Madison Square Garden. I Blue Devils hanno dominato dall’inizio alla fine, spostando 110-67 vincendo illi-valore, il che significava la più grande perdita dell’Illinois nella storia del margine del margine.

Sebbene Cooper abbia segnalato il numero 1 selezionando nell’NBA del 2025 nell’NBA, Blue Devils ha mostrato quanto sono versatili, sparando 16 su 27 dal pavimento nel primo tempo e ottenendo una durata della lista. Sì, Flagg è finito a 16 punti, sette rimbalzi e cinque aiuto, mentre stavano abbagliando la folla con un paio di cattivi Duns, ma questa squadra di Duke è più di un paio di futuri professionisti. Nel terzo anno al timone, Jon Scheyer mostra perché era senza soluzione di continuità quando ha assunto Mike Krzyzewsk.

L’abbiamo visto quando lo Zion James – che aveva colpito solo tre partite nella partita tre volte in questa stagione – ha praticato due secondi per aprire tre minuti. L’abbiamo visto con Tyrese Proctor e Jesaiah Evans combinando 20 punti e guidando direttamente attraverso la difesa dell’Illinois. L’abbiamo visto da Knueppel e Khaman Maluach, che hanno sentito il loro nome chiamato in una prima notte di bozza e a giugno.

E all’altra estremità del pavimento, i Blue Devils hanno scatenato Illin difensivamente, tenendoli a 2-per-26 da un’area a 3 punti. La squadra di Brad Underwood è arrivata in media 9,4 tre volte la sera. Sì, Illi ha perso un certo aspetto aperto lungo la strada, ma Duke ha dominato fisicamente le squadre di Big Ten sabato sera, il che dovrebbe dare al resto del basket del college all’annuncio.

Blue Devils ha la risposta a ogni domanda, incluso se l’ACC debole li ha supportati dopo alcune perdite precoci per il Kentucky e il Kansas. La risposta è che la squadra di Scheyer si è evoluta da novembre e ha merci per vincere il campionato nazionale.

John Fanta è una trasmissione di basket del National College e Fox Sports Writer. Copre gli sport in più capacità, chiamando i giochi FS1 alla fine della rete digitale del Big East per inviare commenti su 68 campi di rete multimediali. Strappalo da @John_fanta .

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!