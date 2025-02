Cooper Flagg star in Rivalry Deboute vs. Duke Rolls 87-70

Cooper Flagg ha segnato 21 punti, otto rimbalzi e sette aiuto nel debutto della competizione Duke-North Carolina, che ha aiutato l’evento Blue Devils al secondo posto sabato sera.

Il collega matricola Knueppel ha segnato 22 punti per Duke (19-2, 11-0 Atlantic Coast), che ha sparato il 52,8% e ha realizzato 10-20 area in tre punti per vincere 15 partite consecutive.

RJ Davis e Drake Powell hanno ricevuto ciascuno 12 punti per guidare Tar Heels (13-10, 6-5), che sono rimasti dopo 40-13 e hanno rintracciato fino a 32 punti.

Garanzia

UNC: Tare Heel Shoes ha perso quattro su cinque e Lonely Victory arriva agli straordinari contro il Boston College, che a quel tempo ha avuto una sola vittoria in campionato.

Duke: Blue Devils ha vinto una media di 19,8 punti nelle loro 11 partite di campionato, anche se la scorsa settimana ha macinato per superare la Wake Forest e il NC State.

Un momento importante

Blue Devils agitava i talloni al catrame al 16-0, che si concluse effettivamente così presto.

Tyrese Proctor ha fatto andare Duke con un 3-pointer che Flagg ha impostato da una doppia squadra e poi ha lanciato le entrate. Pochi istanti dopo, Flaggs ha seppellito la cattura e il fuoco 3 dall’alto per forzare il tempo dell’UNC. È nato da una fermata finendo l’uscita da Proctor in un cesto di transizione e un errore.

Quando Knueppel ha segnato nella corsia su Ian Jackson, Blue Devils ha guidato 23-6.

Tastiera

La Carolina del Nord ha avuto più entrate (nove) rispetto alla vernice sul campo nel primo tempo dopo le riprese solo per 8 27 (29,6%). Duke ha segnato 11 punti per questi turnover.

Prossimo

I Blue Devils visiteranno Syracus mercoledì sera, mentre Tar Heels ospiterà Pittsburgh sabato in una partita che potrebbe aiutare a migliorare il loro torneo NCAA.

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!