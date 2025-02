Cooper Kupp disse que os Rams estão trabalhando para mudar imediatamente: “Eu não concordo com a decisão”

Eles me informaram que a equipe procurará uma troca imediatamente e trabalhará comigo e com minha família para encontrar o lugar certo para continuar competindo por campeonatos. Não concordo com a decisão e sempre pensei que iria começar e terminar em Los Angeles.

Mesmo assim, se houver … pic.twitter.com/xwmbgvscgy

– Cooper Coup (@cooperkupp) 4 de fevereiro de 2025