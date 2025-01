Cooper Kupp giocherà sicuramente nel 2025, ma il WR non è sicuro di un futuro con i Rams

Cooper Kupp non è sicuro se la sua straordinaria carriera di otto anni con i Los Angeles Rams si sia conclusa lo scorso fine settimana a Filadelfia.

Sebbene l’ex ricevitore All-Pro sia sotto contratto per le prossime due stagioni, l’entità del suo contratto potrebbe costringere i Rams a separarsi dal loro MVP del Super Bowl 56 – e Kupp lo capisce.

“Chissà cosa accadrà?” ha detto Kupp lunedì mentre i Rams pulivano i loro armadietti nel loro complesso di allenamento. “Molte cose sono fuori dal mio controllo. Vedremo cosa succede. Ci sono ovviamente cose che stavano succedendo all’inizio della stagione e vedremo. Non ho chiarezza su cosa accadrà assomiglia o qualcosa del genere, quindi ovviamente mi piacerebbe essere a Los Angeles: ss, ma non so come sarà.

La “roba” a cui si riferiva Kupp è il discorso commerciale, che probabilmente gli ha ricordato che tutto è temporaneo nella NFL.

Dopo un inizio di stagione con un record di 1-4, i Rams hanno risposto valutando la loro disponibilità a scambiare l’allora infortunato Kupp, in parte per ottenere un’estensione del contratto di tre anni da 80,1 milioni di dollari. È stato ingaggiato dopo una stagione storica 2021-22 in cui ha vinto un ricevimento Triple Crown e MVP del Super Bowl nella vittoria di Los Angeles su Cincinnati.

I conti sul contratto del Kup fino al 2025 fanno paura. È destinato a comandare quasi 30 milioni di dollari in cap space, ma i Rams potrebbero risparmiarne circa due terzi rilasciando Kupi, che compirà 32 anni la prossima stagione.

I Rams potrebbero anche provare a lavorare con Kupp su una ristrutturazione, ma Kupp sa che questo front office non è un luogo sentimentale: il direttore generale Les Snead ha rilasciato o ceduto Jared Goff, Todd Gurley e Robert Woods prima ancora che i loro prolungamenti contrattuali fossero iniziati.

Tuttavia, una cosa è certa. Kupp non andrà in pensione.

“Sento che mi resta ancora molto buon calcio”, ha detto Kupp. “Quindi giocherò sicuramente a calcio l’anno prossimo, questo lo so.”

Kupp ha definito la stagione appena conclusa “frustrante”, sia a causa del suo ultimo infortunio che della sua produzione limitata una volta tornato in salute. È soddisfatto del recupero dei Rams da quel terribile inizio del campionato NFC West e di una postseason in cui probabilmente erano con poche dita congelate timide nel battere gli Eagles e ospitare la partita per il titolo NFC questa settimana.

La sconfitta di Los Angeles ai playoff nella nevosa Filadelfia non cambia le prospettive soleggiate attorno a una squadra che sembra pronta a essere una contendente la prossima stagione dopo aver vinto 10 delle ultime 14 partite e aver progredito nella sua ricostruzione più velocemente di quanto quasi tutti si aspettassero.

Kupp ha detto lunedì che non ha subito infortuni che avrebbero limitato il suo lavoro fuori stagione, ma i suoi numeri non erano impressionanti per i suoi elevati standard. Ha avuto 67 ricezioni per 710 yard e sei touchdown, ma solo 12 ricezioni per 162 yard nelle ultime cinque partite della stagione regolare, il periodo meno produttivo della sua carriera.

Kupp sembrava indicare che gli sarebbe piaciuto un ruolo più importante nell’attacco dell’allenatore Sean McVay.

“Quando guardo il film, ci sono cose che mi fanno sentire bene, ma nella produzione non si vedono”, ha detto Kupp. “Molte cose sono fuori dal mio controllo ed è frustrante, ma allo stesso tempo stiamo trovando modi per vincere le partite, trovare modi per uscire dalle partite con W, e anche se non è stato carino. Per lo più abbiamo ottenuto è stato fatto, ed è per questo che c’è frustrazione, e voglio sperimentarlo, per il fatto di aver avuto un impatto sui giochi, e posso essere felice di ciò che ho registrato. Le cose che mi è stato chiesto di fare, mi sento come se le avessi fatte il mio lavoro.”

Dopo aver ottenuto un solo passaggio nella vittoria dei Rams nel round wild card sul Minnesota, Kupp ha ricevuto cinque ricezioni per 61 yard contro gli Eagles.

Domanda del QB

I piani offseason dei Rams dipendono da Matthew Stafford, che domenica sera ha detto che si sta “prendendo un po’ di tempo per pensare” al suo futuro. Ma il quarterback veterano sembrava ottimista riguardo al suo ritorno, anche pochi istanti dopo aver armeggiato due volte nel quarto quarto con una sconfitta demoralizzante.

La stagione successiva sarebbe stata la 17esima per Stafford, che ha dovuto gestire un infortunio alla costola. Ha comunque subito meno punizioni fisiche in questa stagione rispetto agli anni precedenti, essendo stato licenziato solo 28 volte nella stagione regolare, il numero minimo dal 2013 a Detroit.

Stafford non ha parlato con i giornalisti lunedì.

Grandi decisioni

Il free agent senza restrizioni più importante dei Rams è il placcaggio sinistro Alaric Jackson. L’ex free agent non scelto nel draft, che ha conquistato il posto da titolare nelle ultime due stagioni, punta a un grande giorno di paga dopo una stagione solida.

Altri agenti liberi senza restrizioni includono il ricevitore Tutu Atwell, che dovrebbe voler giocare con qualcuno più disposto di McVay a metterlo in campo; il veterano placcaggio Joe Noteboom; il linebacker e campione delle squadre speciali Michael Hoecht; e il guardalinee difensivo Bobby Brown.

Il ricevitore veterano Demarcus Robinson ha detto di essere felice di tornare dopo 505 yard e sette touchdown nella sua carriera: “Amo l’organizzazione, amo i miei allenatori. Qualunque cosa devo fare per cercare di essere qui nello stesso sistema perché penso che sia un va bene per me.”

