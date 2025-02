Cooper Kupp Pontos de desembarque: possíveis destinos comerciais para o antigo All-Pro WR com Rams que buscam movê-lo

Cooper Kupp está no bloco de negociação. O ex -largo amplo e Super Bowl O LVI MVP anunciou segunda -feira à noite que os anjos começarão os esforços para mudar isso.

Kupp, 31 anos, deu as notícias por meio de redes sociais. Em sua publicação, Kupp compartilhou que, embora não concorde com a decisão dos Rams de mudar, ele olha para trás em seu tempo com a franquia com “muito orgulho”. Kupp também deixou claro que ele está muito motivado a retomar sua carreira em outro lugar.

Eles me informaram que a equipe procurará uma troca imediatamente e trabalhará comigo e com minha família para encontrar o lugar certo para continuar competindo por campeonatos. Não concordo com a decisão e sempre pensei que iria começar e terminar em Los Angeles. Mesmo assim, se há algo que aprendi ao longo dos anos: há tantas coisas que estão fora de controle, mas é assim que você responde a essas coisas que olhará para trás e se lembrará. Eu estava orgulhoso de brincar com meus colegas de equipe pela comunidade de Los Angeles, então obrigado por abraçar minha família e fazer deste um lugar tão especial para nós. 2024 começou com um dos melhores campos de treinamento da minha carreira. Os preparativos começam agora até 2025. Altamente motivado, mais saudável como sempre, e espero jogar futebol de elite nos próximos anos. Eu te amo meninos … mas vindo para tudo.

Uma terceira seleção de 2017, Kupp se tornou um contribuinte imediato na ofensiva do treinador -chefe do Rams, Sean McVay. Ajudou os Rams a alcançar o Super Bowl Em 2018, o segundo ano de McVay no trabalho. Em 2021, Kupp teve uma das melhores temporadas de todos os tempos, independentemente de sua posição. Ele venceu a “coroa tripla” da NFL depois de pegar 145 passes para 1.947 jardas e 16 touchdowns na temporada regular. Na pós -temporada, Kupp liderou novamente todos os receptores em capturas, jardas e capturas de touchdown. Ele foi nomeado Super Bowl MVP depois de obter a pontuação vencedora na vitória do Rams por 23 a 20 sobre o Bengals.

No entanto, as lesões diminuíram o Kupp nos últimos anos, desde que os 18 jogos combinados foram perdidos desde que os Rams venceram o Super Bowl. As lesões de Kupp certamente fazem parte do motivo pelo qual os Rams trocam.

Apesar de suas lesões recentes, aguarde que várias equipes estejam interessadas no comércio de Kupp, especialmente aqueles que poderiam usar um veterano veterano com experiência nos playoffs.

O contrato Kupp é algo a levar em consideração. Seu salário 2025 pede que você receba um bônus da lista de US $ 7,5 milhões e um salário base de US $ 12,5 milhões. O Kupp também se deve a US $ 19,85 milhões em 2026. É seguro dizer que a Kupp aumentará seus destinos comerciais se você estiver disposto a aceitar um contrato renegociado.

Aqui está uma olhada em cinco equipes que podem estar interessadas nos serviços de Kupp.

O desejo de Pittsburgh de adquirir um amplo veterano veterano no ano passado foi bem documentado. Em Kupp, os Steelers conseguiriam exatamente isso dando ao seu próximo marechal de campo titular (Justin Fields?) Um objetivo confiável. Kupp também seria uma influência positiva para George Pickens, que apesar de todo o seu talento não cumpriu seu potencial.

Dallas precisa de alguns reforços em torno de Ceedee Lamb, especialmente com a Brandin Cooks programada para chegar à agência gratuita. A incorporação de Kupp liberaria coisas para o cordeiro e, ao mesmo tempo, deu a Dak Prescott outra arma estabelecida para lançar.

Baltimore não tem medo de buscar grandes nomes na agência gratuita; Apenas um ano atrás, ele assinou Derrick Henry por um contrato de dois anos e todos vemos como funcionou para eles. Kupp se juntava a uma ofensiva cheia de Ravens que também inclui o MVP da Lama Lama, os parceiros Zay Jones e Rashod Bateman e as asas fechadas Isaiah Likley e Mark Andrews.

Bo Nix prosperou no ano passado, apesar de não ter as culturas mais comprovadas fora do tribunal Sutton. Em Denver, Kupp jogaria com um promissor marechal de campo e dentro da ofensiva feliz de Sean Payton. A capacidade de Kupp de fazer peças no meio certamente ajudaria o NX, que rotineiramente faz movimentos do lado de fora do bolso.

Buffalo fará o que é necessário para suplantar o Buffalo como a melhor equipe da AFC, e a Adicionar Kupp pode ajudá -los a fazer isso. Kupp pode ser uma válvula de segurança para Josh Allen, especialmente em posse. A presença de Kupp certamente beneficiaria o jovem órgão de recepção de Buffalo, que inclui o novato Keon Coleman e a terceira rodada de 2022 Khalil Shakir.