Cooper Left não incomodou LeBron James.

Nueva Orleans – quando os Eagles da Filadélfia estavam se preparando para Super Bowl LIX, Cooper Dejean estava com um grupo de colegas de equipe que participaram do jogo do Philadelphia 76ers contra o Los Angeles Lakers. LeBron James estava aquecendo e sacudiu as mãos de vários jogadores do Eagles, incluindo AJ Brown e Devonta Smith.

O canto novato dos Eagles, Cooper, foi deixado com eles. James ignorou o novato, dizendo que não o conhecia ou que tinha um relacionamento anterior com ele. O que fez com que a situação fosse vergonhoso de sair foi como ele tentou estender a mão e fortalecer a mão de James quando a ignorou.

James provavelmente sabe quem eles agora são deixados, já que ele pegou Patrick Mahomes e marcou um touchdown no LIX do Super Bowl contra os chefes de Kansas City. Ele deixou o jogo com seu retorno de interceptação para um touchdown, que colocou o Eagles em três pontos em uma vitória de 40-22 sobre o Chiefs.

Houve algum ressentimento em relação a LeBron por ignorar a esquerda? O novato não parecia ser irritante, mesmo depois de deixar um touchdown no maior palco esportivo.

“Isso seria ótimo”, saiu sorriu depois de ser perguntado após o jogo se LeBron o pegasse na próxima vez. “Isso seria ótimo.”

Leaen se tornou o segundo novato a ter um retorno de interceptação para um touchdown na história do Super Bowl (Reggie Phillips foi a outra para o Chicago Bears em 1985). Para completar, eles deixaram o segundo jogador em NFL A história para marcar um touchdown em seu aniversário em um jogo do campeonato (The Legend of the Eagles, Steve Van Buren, foi o outro em 1947).

Todo aniversário para sair de fato. Uma seleção de seis e um campeonato do Super Bowl.

“É uma loucura”, disse Dejean. “Para poder fazer isso com esse grupo de meninos, eu entro e desde o dia 1: todos os novatos, nos trouxeram, nos ensinou tudo o que sabem. Agora, esteja aqui no maior palco e a ser capaz de manter o troféu Lombardi E faça isso no meu aniversário e no aniversário de Saquon (Saquon Barkley tem o mesmo aniversário que eles saem), é bastante louco.