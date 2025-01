Coordinatore Coordinatore Cowboys Brian Schottenheimer come capo allenatore

FRISCO, Texas – Dopo che Dallas Cowboys ha guardato al di fuori dell’organizzazione per un risarcimento per Mike McCarthy, ha scelto il coordinatore offensivo di Brian Schottenheimer venerdì sera.

Questa settimana, Schottenheimer ha chiesto con il proprietario Jerry Jones, il vicepresidente esecutivo Stephen Jones e il vicepresidente per Will McClay. Ha una forte relazione con il quarterback Dak Prescott ed è stato ben collegato con le persone nell’organizzazione, ma questo sarà il suo primo lavoro di coaching principale.

“Brian Schottenheimer è noto come assistente di carriera”, ha detto Jones ESPN. “Non è più Brian. Ora è conosciuto come il capo allenatore Dallas Cowboys.

Schottenheimer e Cowboys erano d’accordo con un accordo di quattro anni, hanno detto fonti.

Sebbene Schottenheimer debba ancora assumere i suoi dipendenti, fonti hanno detto a Jeremy Fowler ESPN che l’ex allenatore di Chicago Bears Matt Eberflus era un candidato per il coordinatore difensivo dei Cowboys. Eberflus è stato assistente di Cowboys dal 2011 al 2017.

I cowboys intervistano anche con il capo allenatore Seattle Seahawks Leslie Frazier, l’ex allenatore di New York Jets Robert Saleh e Philadelphia Eagles, coordinatore offensivo Kellen Moore, che si è allenato con Cowboys per cinque stagioni e ha trascorso dal 2019 al 2022 come coordinatore offensivo.

Schottenheimer, 51 anni, si unì a Cowboys nel 2022 come consulente e lavorò principalmente con l’ex coordinatore della difesa Dan Quinn. Quando Moore andò a Los Angeles Chargers nel 2022 dopo che McCarthy assunse le funzioni da gioco, Schottenheimer fu assunto come coordinatore offensivo.

Il padre di Schottenheimer, Marty, era il capo allenatore Cleveland Browns, Kansas City Chiefs, Washington e San Diego Chargers. Come allenatore Marty Schottenheimer ha giocato -off 18 volte in 21 anni e ha raggiunto il campionato AFC tre volte (due volte con Browns e una volta con Chiefs). Le sue 200 vittorie nella stagione regolare sono la maggior parte nella storia della NFL.

Nell’era di Jones come proprietario, l’unico altro capo allenatore Cowboys è stato assunto senza esperienza con il coaching del coaching principale, Dave Campo, che ha pubblicato un record di 15-33 nel 2000 al 2002. Jason Garrett ha lavorato come allenatore temporaneo nel 2010 Prima di sbarco completo – tempo di lavoro nel 2011. È durato fino al 2019.

Brian Schottenheimer è nel suo primo coaching principale per porre fine a Dry Super Bowboys. Tim Heitman/USA Today Sports

Schottenheimer era un coordinatore offensivo con St. Louis Rams, Jets, Seahawks e Cowboys. Nel 2021 è stato coordinatore di Jacksonville Jaguars prima di venire a Dallas.

Nel corso dei 12 anni come giocatore di gioco, Schottenheimer ha avuto quattro reati nella top 10 in punti per la partita e tre volte le sue offese erano nella metà del cortile nella partita di Yarda. I suoi tre anni migliori sono venuti con Seahawks quando hanno concluso sesto, nono e ottavo in punti per giocare con Russell Wilson sul quarterback.

Sebbene non abbia chiamato i giochi sotto McCarthy, Schottenheimer ha un ruolo importante nell’offesa. Le fonti della squadra affermano che nel 2023 ha contribuito a iniziare un’offesa. 371,6 ypg) in questa stagione.

Nel 2024, i Cowboys hanno combattuto, in media 20,6 punti e 327,5 yard a partita. Sebbene i Cowboys abbiano ridotto questa stagione a causa di infortuni, in particolare Prescott, questa stagione ha segnato 30 o più punti. Cowboys e McCarthy hanno deciso di dividere con il 13 gennaio dopo che era chiaro che la durata della potenziale estensione era un problema secondo diverse fonti.

McCarthy è andato nella stagione regolare di 49-35 con Cowboys e dal 2021 al 2023 ha pubblicato tre marchi uguali da 12-5, ma non ha potuto continuare il successo dei playoff che ha avuto con Green Bay Packers. I cowboy erano solo 1-3 in post-stagione e hanno perso due partite allo stadio AT&T, tra cui la sconfitta 48-32 sui Packers in The Wild Round dopo che Cowboys è entrato in questa partita con una striscia di casa a 16 partite.

Schottenheimer avrà il compito di portare i cowboy nel suo primo aspetto Super Bowl dalla siccità del 1995-29 anni.