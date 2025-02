O Manchester City sobreviveu a um enorme medo de derrotar Leyton Orient no terceiro nível e ir para a Copa da Inglaterra na quinta rodada no sábado. Pep Guardiola teve que virar o banco para evitar choque monumental para o mestre da Premier League quando o vice -Kevina de Bruyne marcou o vencedor de 11 minutos do tempo. O corajoso esforço de Jamie Donley, que voltou do bar e saltou do goleiro Stefan Ortega, deu a primeira página da liga. Eles mantiveram essa vantagem em até 56 minutos, quando o tiro de Rico Lewis se inclinou para longe de Abdukodir Khusanov para seus primeiros gols no Manchester City.

Guardiola jogou Phil Foden e De Bruyne, procurando desesperadamente um vencedor e veterano belga, fornecido adequadamente.

De Bruyne foi criado no passe da frente de Jacek Grealish para tornar o eritema sobressalente da cidade com o último embaraço da temporada difícil.

O povo Guardiola está em quarto lugar na Premier League e mal evitou o choque da liga do início da Liga dos Campeões nas fases de grupos.

Mas eles terão que ser significativamente melhorados quando o poder do Real Madrid chegar a Etihad na rodada do play-off da Liga dos Campeões na terça-feira.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).