Copertura dei playoff NFL: argomentazione per un nuovo sistema di seeding; Analisi dei giochi di carte jolly NFC

Chris Myers Annunciatore, reporter e conduttore di studio Play-by-Play

Nota dell’editore: Durante i playoff della NFL, Chris Myers e il suo team di ricerca analizzeranno le prossime partite fornendo allo stesso tempo notizie, note e approfondimenti che le emittenti della NFL potranno utilizzare per prepararsi alla partita.

I PLAYOFF DOVREBBERO AVERE UN SISTEMA DI CHIAMATA DIVERSO?

La NFL ha da tempo dato la preferenza ai “campioni di divisione”, anche se vincono le loro serie a quattro squadre con una sconfitta. E ogni anno ci sono lamentele sull’ingiustizia di una squadra con un ottimo record dietro un record ancora migliore in un’altra serie a quattro squadre che inizia i playoff in trasferta. L’esempio modello di quest’anno di quest’ultimo è il 14-3 dei Vikings, anche se nel 2024 tutti gli otto campioni della divisione hanno registrato record almeno rispettabili di 10-7.

Ecco un possibile sistema di semina alternativo. Le squadre sono organizzate in base ai record WL. I campioni della divisione (vedi Houston sotto) sono sempre i migliori in vittorie e sconfitte, seguiti dalle wild card. I pareggi tra i Campioni di Divisione vengono ancora risolti dai division breaker (vedi: Rams-Buccaneers) e i pareggi tra le Wild Card vengono risolti dai wild card breaker (vedi: Steelers-Broncos).

Per la stagione 2024, l’ordine riorganizzato sarebbe simile al seguente: non molti cambiamenti nell’AFC, solo un’inversione tra Chargers e texani, il che significa che Los Angeles avrebbe invece ospitato l’incontro delle wild card. (Le modifiche sono in grassetto).

1. KANSAS CITY (15-2): 1° ovest

2. BUFALO (13-4): Est 1°

3. BALTIMORA (12-5): 1° Nord

4. LA CHARGERS (11-6): WC 1 (testa di serie precedente: 5)

5. HOUSTON (10-7): South 1 (testa di serie precedente: 4)

6. PITTSBURGH (10-7): Mondiale 2

7. DENVER (10-7): Mondiale 3

Nel frattempo, nell’NFC, i semi subirebbero una scossa:

1. DETROIT (15-2): Nord 1°

2. FILADELFIA (14-3): 1° est

3. MINNESOTA (14-3): MM 1 (serie precedente: 5)

4. WASHINGTON (12-5): WC 2 (testa di serie precedente: 6)

5. GREEN BAY (11-6): WC 3 (testa di serie precedente: 7)

6. TAMPA BAY (10-7): Sud 1 (testa di serie precedente: 3)

7. LA RAMS (10-7): Ovest 1 (testa di serie precedente: 4)

Quindi il primo round sarebbe simile a questo:

7. LA Rams al 2. Filadelfia

6. Tampa Bay a 3. Minnesota

5. Green Bay a 4. Washington

Una bella differenza.

Ora, la NFL potrebbe non vedere alcun grosso problema quando una squadra di Dallas 12-5 ha dovuto aprire i playoff del 2022 a Tampa Bay 8-9. Ciò ha reso la partita migliore rispetto a un 8-9 a Tampa Bay perché il seme n. 7 era andato al n. 2 di San Francisco (13-4).

Tuttavia, potremmo sostenere che l’utilizzo di questo sistema produrrebbe più giochi importanti nella Settimana 18, che quest’anno non è stata piena di entusiasmo.

Avremmo potuto avere un nuovo campione di corsa di tutti i tempi con questo sistema perché gli Eagles 13-3 non sarebbero stati bloccati nella seconda testa di serie come lo erano nel sistema attuale e avrebbero potuto affrontare Saquon Barkley.

I Rams avrebbero giocato più duramente perché invece di essere in casa come campioni dell’NFC West, sarebbero stati in trasferta, ma avrebbero avuto una possibilità in casa con una sconfitta a Washington.

Cosa ne pensi? Le wild card dovrebbero avere la possibilità di entrare tra le prime quattro e vincere una partita in casa, come farebbero tre di loro se questo sistema fosse in vigore per la stagione 2024?

L’ANALISI DI CHRIS MYERS: “Non sono sicuro di quali basi ci siano realmente per un simile cambiamento. Sarei interessato a fare un sondaggio tra giocatori e allenatori, ma l’attuale sistema di premiare le squadre per aver vinto i campionati ha superato la prova di tempo.”

STRUTTURA DELLE PARTITE AFC

Imballatori di Green Bay contro Filadelfia Eagles

Ci sono tre rivincite nei playoff NFC.

In tutti e tre i casi, la squadra che era in casa questa settimana è stata la squadra vincente nella partita della stagione regolare. Tuttavia, la vittoria degli Eagles nella settimana di apertura non è avvenuta a Filadelfia. Invece, hanno vinto 34-29 a San Paolo, in Brasile, con Saquon Barkley che aveva 132 scrimmage yard e tre touchdown al suo debutto con gli Eagles.

Nick Siriani è l’unico allenatore nella storia degli Eagles a vincere 14 partite della stagione regolare – e dopo il 2024, le ha vinte due volte.

Nove squadre hanno vinto 25 o più partite post-stagionali nella storia della NFL, quattro sono presenti in questi playoff e questo è un incontro tra le due. Gli Eagles sono al settimo posto (con Giants e Raiders) di tutti i tempi con 25 vittorie post-stagionali. I Packers hanno vinto 37 partite post-stagionali, a pari merito con i Patriots e due dietro ai 49ers, che non arriveranno a 39 in questa stagione.

Sebbene le due squadre abbiano giocato un totale di 114 partite post-stagionali, questa è solo la quarta volta che le squadre si incontrano in una partita post-stagione e la prima volta dalla wild card post-stagione del 2010. I Green Bay lo hanno vinto per iniziare la corsa al titolo del Super Bowl più recente. Questa è l’undicesima postseason dei Green Bay ad Arlington dopo la vittoria di Pittsburgh, e da allora non sono più tornati al Super Bowl.

Gli Eagles sono 37-10 (.787) nelle ultime tre stagioni regolari con Jalen Hurts titolare come quarterback. Questo è il maggior numero di vittorie in quell’arco di tempo per qualsiasi quarterback della NFC (Patrick Mahomes ne ha 39 e anche Josh Allen ne ha 37).

I Packers sono andati 11-6 nonostante siano andati solo 1-5 contro i nemici dell’NFC North. Dopo aver perso contro gli Eagles, sono 10-0 contro avversari non appartenenti alla divisione (anche se le uniche vittorie ravvicinate contro Rams e texani sono state contro squadre dei playoff). Essere testati in quattro partite contro i Lions e i Vikings li ha resi migliori che battere gli Eagles?

Sembra difficile credere che Matt LaFleur abbia già trascorso sei stagioni come allenatore dei Packers. Il suo anno peggiore è stato 8-9 nel 2022, dopo la partenza di Aaron Rodgers. Per il resto, cinque stagioni vincenti ai playoff.

Con Jordan Love of Bakersfield che affronta Jalen Hurts dell’area di Houston come quarterback, è un incontro tra QB che hanno giocato a football al liceo in California e Texas. Abbiamo anche Baker Mayfield di Austin contro Jayden Daniels di San Bernardino e Sam Darnold di Orange County contro Matthew Stafford di Highland Park/Dallas.

Tutti e sette i quarterback della NFC provengono dalla California (Jared Goff, Marin County) o dal Texas. Complessivamente, 10 dei 14 quarterback provengono da questi due stati (6 dalla California, inclusi CJ Stroud e Josh Allen, 4 dal Texas, incluso Patrick Mahomes). Gli altri quattro provengono dalla Florida (Lamar Jackson), Virginia (Russell Wilson), Oregon (Justin Herbert) e Alabama (Bo Nix).

L’ANALISI DI MYERS: “Uno dei vantaggi di coprire i playoff o lavorare come reporter a bordo campo è il privilegio esclusivo di sedersi con l’allenatore, il quarterback e pochi altri selezionati. Matt LaFleur di Green Bay è uno dei migliori. Piacevole, onesto e informativo, e apprezziamo davvero il modo in cui le sue conoscenze possono migliorare la nostra trasmissione per gli spettatori.” Lafleur spiega spesso perché alcuni dei suoi giocatori riescono in situazioni di cui non parli fino al momento in cui è reale. È molto meticoloso trequartista, e contro la difesa migliorata degli Eagles, avrà bisogno di un gioco quasi perfetto di Jordan Love.

“L’allenatore degli Eagles Nick Sirianni potrebbe essere ammirato per le sue reazioni e interazioni animate a bordo campo, ma quando gli parli prima che la partita vada in onda, è amichevole e controllato come chiunque altro. È quasi come se assumesse la personalità di un giocatore quando è nella squadra degli Eagles gli ha risposto allo stesso modo del Super Bowl.

comandanti di Washington contro Bucanieri di Tampa Bay

Questo gioco è anche una rivincita della Settimana 1. I Bucs hanno battuto i Commanders 37-20 a Tampa l’8 settembre al debutto di Jayden Daniels.

Da allora, ogni squadra ha disputato diverse partite epiche, incluse vittorie emozionanti nella settimana 18.

I Commanders hanno giocato 12 partite da un gol e ne hanno vinte otto. Daniels ha già quattro drive vincenti (e Marcus Mariota ne ha aggiunto un altro la scorsa settimana). Washington sa come giocare nelle partite difficili.

I Buccaneers sono stati entusiasmanti anche nelle situazioni finali. Baker Mayfield guida la NFL con 28 terzi down riusciti nel quarto quarto, o OT (22 passaggi, 6 corse). Daniels ne ha 23 (19 passaggi, 4 corse), terzo dietro ai 25 di Patrick Mahomes.

Con 41, Mayfield si è unito a Tom Brady come unico quarterback dei Buccaneers a passare per 40 touchdown in una stagione. Il suo passer rating di 106,8 ha stabilito un traguardo stagionale per Tampa Bay. Inoltre, le sue 378 yard di corsa sono le seconde per un quarterback dei Bucs in una stagione e le più alte da quando Steve Young ne corse 425 in una stagione 2-14 nel 1986. Prima del 2024, Mayfield non aveva corso per 200 yard in una stagione.

L’ANALISI DI MYERS: “Quando abbiamo incontrato l’allenatore dei Commanders Dan Quinn, ha valutato onestamente la sua squadra nel primo mese della stagione come un work in progress in difesa. Sapeva di avere un talento speciale in Jayden Daniels. Il suo attacco, la sua visione di calcio libero, è stato giocato e la sua squadra è ai playoff.

“Baker Mayfield continua la sua rinascita di carriera portando con sé i Bucs. Tampa Bay è stata in grado di sostituire Dave Canales all’OC con Liam Coen, e non hanno perso un colpo nel gioco di passaggio nonostante abbiano avuto la migliore stagione di corsa della franchigia da anni Sembra essere una combinazione del piano di Coen, consolidando la linea offensiva con l’aggiunta di un centro rookie Graham Barton e l’emergere di un debuttante al quarto round Bucky Irving. Ha aggiunto un elemento che Tampa Bay non vedeva da molto tempo.

“Come faranno Quinn e i Chiefs a difendere Bucky the Bucs, il fedele Mike Evans che riceve 1.000 yard e la magia improvvisata di Mayfield? La risposta determinerà il vincitore.”

Vichinghi del Minnesota contro Los Angeles Rams

I Rams non hanno avuto paura di far riposare i giocatori chiave, incluso il QB Matthew Stafford, nella settimana 18, anche se ciò significava un appuntamento con i Vikings 14-3 piuttosto che con i Commanders. I Rams e i Vikings si sono già incontrati a Los Angeles il 24 ottobre e Los Angeles ha vinto 30-20. Sotto 28-20, i Vikings avevano preso il sopravvento nel drive finale, ma il QB Sam Darnold è stato licenziato in end zone per sicurezza perché gli arbitri non hanno chiamato Rams LB Byron Young per un’evidente presa con la maschera facciale.

Dato che l’allenatore dei Vikings Kevin O’Connell è stato assunto dallo staff dei Rams, il suo attuale attacco dovrebbe essere in qualche modo familiare a McVay e ai Rams.

Justin Jefferson è stato un’arma speciale nelle sue cinque stagioni con i Vikings, superando 1.000 yard in tutte e cinque. Le sue 96,5 yard a partita nella sua carriera sono un record NFL (minimo 50 partite). Il suo punto debole è tra 120 e 140 yard dato che i Vikings sono 10-0 quando finisce una partita in quella distanza.

Per quanto riguarda il suo quarterback, Sam Darnold sta facendo il suo debutto nei playoff alla sua settima stagione. Questo sarà il nono inizio di stagione per Stafford, il sesto da quando si è unito ai Rams all’età di 33 anni nel 2021.

L’ANALISI DI MYERS: “Questo dovrebbe essere un incontro intrigante tra insegnante e studente mentre Sean McVay e i Rams affrontano Kevin O’Connell e i Vikings. McVay è in circolazione da così tanto tempo che è difficile credere che abbia ancora solo 38 anni. O” Connell è in realtà un anno in più.

“Quando parli con McVay, è chiaro il motivo per cui ha così tanto successo con la sua combinazione di intelligenza ed entusiasmo. Ricordo di aver incontrato O’Connell sul campo prima di una partita quando era con i Rams nel 2020, e hai subito capito perché McVay aveva fiducia Era chiaro da lui che avrebbe impressionato l’allenatore durante il colloquio e avrebbe avuto successo una volta ottenuto il lavoro.

Chris Myers è un annunciatore play-by-play, reporter e conduttore di studio vincitore di un Emmy Award per FOX Sports. Seguitelo su Twitter @The_ChrisMyers.