Copertura dei playoff NFL: Chiefs-Eagles si preparano per lo storico incontro del Super Bowl

Chris Myers Annunciatore, reporter e conduttore di studio Play-by-Play

Nota dell’editore: Durante i playoff della NFL, Chris Myers e il suo team di ricerca analizzeranno le prossime partite fornendo allo stesso tempo notizie, note e approfondimenti che le emittenti della NFL potranno utilizzare per prepararsi alla partita.

Entrambe le squadre di casa hanno vinto domenica, e i Kansas City Chiefs ora si dirigono a New Orleans per il Super Bowl LIX per affrontare i Philadelphia Eagles, la stessa squadra che hanno battuto nel Super Bowl LVII per iniziare la loro serie di campionati consecutivi. Questa è solo la seconda volta nella storia del Super Bowl che due squadre si incontrano due volte in tre partite importanti. Nel 1992 e nel 1993, i Dallas Cowboys e i Buffalo Bills si incontrarono in due Super Bowl consecutivi.

Due anni fa, i quarterback Patrick Mahomes e Jalen Hurts hanno fornito molti momenti salienti nella vittoria per 38-35 di Kansas City. Questa sarà la terza volta che i due quarterback si incontreranno per la seconda volta nel Super Bowl. I Cowboys di Troy Aikman hanno sconfitto i Bills di Jim Kelly sia nel Super Bowl XXVII che nel Super Bowl XXVIII. Anche Eli Manning ha affrontato Tom Brady due volte, ma quelle due vittorie dei New York Giants sono arrivate in un arco di cinque Super Bowls.

ANALISI DI CHRIS MYERS: “L’incontro del Super Bowl è tra un paio di squadre potenti che conosciamo. Sì, ci sono fan della NFL che ne hanno abbastanza del successo dei Chiefs e quelli che non si sono entusiasmati per i risultati degli Eagles , ma il successo di Kansas City e Filadelfia e negli ultimi anni quello di questa stagione non può essere negato.

“Non mancano le star power, come Patrick Mahomes, Andy Reid e l’effetto Swiftie con Travis Kelce per i Chiefs, e l’animato Nick Sirianni e il simpatico Saquan Barkley per Philadelphia. Penso che, man mano che i fan neutrali digeriscono questo incontro, apprezzeranno quello che dovrebbe essere un gioco molto competitivo e decidere chi sosterrebbe.

“È interessante notare che Tom Brady chiamerà il suo primo Super Bowl in una partita in cui l’ultima squadra che ha battuto (Kansas City, Super Bowl LV) è contro la squadra che lo ha battuto per ultima (Philadelphia, Super Bowl LII).”

ECCO COME ARRIVANO ENTRAMBE LE SQUADRE

Philadelphia Eagles 55, Washington Commanders 23

Solo una squadra poteva vincere in trasferta in questi playoff, i Commanders, che lo vinsero due volte: a Tampa e Detroit. Ma non riuscirono a raggiungere la terza volta di fila poiché gli Eagles divennero la prima squadra dal 1982 a vincere tre partite casalinghe nei playoff in una stagione.

Gli Eagles ora hanno un differenziale di turnover di più 10 in questa postseason, sei recuperi fumble, quattro intercettazioni e zero palle perse di alcun tipo.

Domenica gli Eagles hanno pareggiato un record NFL vecchio di 85 anni con sette touchdown veloci. I Chicago Bears del 1940 segnarono sette touchdown su corsa nella partita del campionato NFL, e anche quello contro Washington. In una vittoria per 73-0, questi Bears hanno segnato 11 touchdown totali, di cui tre su risposte da intercettazione e uno su passaggio in avanti.

Gli Eagles hanno segnato 10 touchdown in questa stagione, al secondo posto nella storia post-season della NFL. Denver stabilì il record con 12 nel 1997, quando perse contro i Green Bay nel Super Bowl XXXII.

Saquon Barkley è andato per 60 yard per un touchdown nella prima partita di Philadelphia. È stato il suo settimo touchdown da 60 yard o più in questa stagione prolungata, eguagliando un record NFL. I suoi tre touchdown da oltre 60 yard sono anche i massimi per qualsiasi postseason.

Barkley ora ha 2.447 yard nella stagione estesa (regolare e postseason) e ne ha bisogno di 53 nel Super Bowl per diventare il primo giocatore della NFL con 2.500. Gli servono 30 per eguagliare il record di Terrell Davis del 1998 di 2.476, completato con 102 yard contro i Falcons nel Super Bowl XXXIII.

Come Barkley, il quarterback degli Eagles Jalen Hurts si è precipitato per tre touchdown contro Washington. Ora ha nove touchdown su corsa, un record in carriera per un quarterback. L’ex QB dei 49ers Steve Young aveva il precedente punteggio di otto.

Il tight end degli Eagles Dallas Goedert ha giocato 103 giocate in carriera (nei playoff) per una yard prima di domenica. Ma il coordinatore offensivo degli Eagles Kellen Moore gli ha dato due volte a terra per guadagni di nove e quattro yard contro i Chiefs.

Per Washington, il kicker Tress Way non lanciava un passaggio dal 2018, ma colpì un perfetto 23 yard a Ben Sinnott in una finta domenica. Way ha concluso la postseason di tre partite con solo due punti nella sua stagione regolare.

Ringraziamo Zach Ertz per la sua prestazione di 11 catture che ha eguagliato il record post-stagionale di Washington. È stata la sua vittoria più alta in una partita dal 2019, quando giocava a Filadelfia.

UNA COSA CHE CI È PIACE DELLA TRASMISSIONE: FOX ha avuto un ottimo tiro fuori dalla end zone sulla corsa di 59 yard di Nate Shipley, mostrando le sue espressioni fluttuanti mentre lottava per stare davanti ai comandanti inseguitori. E Tom Brady, che ha chiuso un’ottima performance, ha abilmente fornito una narrazione tempestiva e affascinante delle immagini.

ANALISI DI CHRIS MYERS: “Per vincere questa partita, Washington avrebbe dovuto giocare una partita quasi impeccabile e forzare un turnover o due. Invece, Filadelfia ha forzato dei fumble che hanno alimentato grandi vantaggi.

“Riusciranno gli Eagles a rimontare? Dopo un field goal in 18 giocate che ha portato Washington sul 3-0, che avrebbe potuto essere il modello per una vittoria dei Commanders, gli Eagles hanno preso il comando e hanno premuto il pedale per chiudere la partita. moda impressionante.

“Oltre ai tre fumble, i Commanders hanno commesso alcune ‘penalità da panico’ e hanno mostrato per la prima volta la loro inesperienza in questi playoff.

“Non so dirti quante volte nei nostri incontri di produzione gli allenatori citano omaggi e suggerimenti come la chiave per vincere – e con un margine di più 10 finora e zero omaggi, gli Eagles stanno dimostrando questo modello. Vic Fangio come Il Defensive Coordinator è stato forse l’allenatore più importante del 2024, massimizzando l’abilità di Jalen Carter.

“Gli Eagles hanno un rapporto di 10-3 tra touchdown veloci e touchdown di passaggio in questa stagione, e se riescono a fare qualcosa del genere contro i Chiefs, diciamo tre rush e un passaggio, mi piacciono le loro possibilità.”

Kansas City Chiefs 32, Buffalo Bills 29

I Chiefs sono ora la prima squadra ad arrivare a cinque Super Bowls in sei stagioni. Sono diventati la prima squadra a ottenere una vittoria su tre tornei, sebbene i Bills intorno al 1990 rimangano l’unica squadra con quattro presenze consecutive al Super Bowl (LLLL). Anche i Miami Dolphins all’inizio degli anni ’70 (LWW) e i Patriots dal 2017 (WLW) hanno avuto tre apparizioni consecutive in SB.

I Chiefs hanno un record di 17-2 in questa stagione nonostante non abbiano mai segnato più di 30 punti in una partita.

Josh Allen aveva ora prodotto 28,3 punti a partita in quattro incontri post-stagionali con i Chiefs – ed è 0-4.

Patrick Mahomes ora ha 17 vittorie in una stagione, superando Joe Montana per il secondo posto nella lista di tutti i tempi. Non è nemmeno a metà strada rispetto alla stagione da 35 vittorie di Tom Brady. Mahomes ne ha vinte diverse nelle ultime sei stagioni.

UNA COSA CHE CI È PIACE DELLA TRASMISSIONE: Ci è piaciuto il modo in cui Jim Nantz, maestro della tempestiva pepita, si è intrufolato in informazioni privilegiate dopo il passaggio da touchdown di Patrick Mahomes-Xavier Worthy, e ognuno è stato scelto con una scelta al primo round che è stata scambiata con i Bills .

L’ANALISI DI CHRIS MYERS: “Anche se alcuni problemi arbitrali sembravano favorire Kansas City, i Chiefs si sono rivelati la squadra migliore nei momenti cruciali. Quando i Bills hanno pareggiato a sei minuti dalla fine, hanno guidato verso un field goal per chiudere la partita . Downs e poi il tempo è scaduto.”

“Sotto di tre, pensavi che Josh Allen li avrebbe almeno portati in campo, ma la quarta e la quinta giocata sono state interrotte da un fumble di Steve Spagnuolo e i Chiefs si sono affidati a Mahomes per un paio di passaggi riusciti sui primi down.

“James Cook è stato una rivelazione per i Bills in questa partita con 138 yard di corsa, ma non ha toccato la palla nelle ultime 11 giocate offensive di Buffalo.

“Quindi, i Bills sono tornati al tavolo da disegno. Nelle ultime sei stagioni, hanno vinto 78 partite (incluse IL postseason) – ovvero 13 vittorie a stagione. Ma sono bloccati in parità con i Chiefs (l’unica squadra con più vittorie nel ’94) e non sono riusciti a superare il Super Bowl. Proprio come i Marv Levy Bills che sono andati a quattro Super Bowls consecutivi, la versione attuale dei Bills ha ottenuto alcuni grandi risultati che si spera non vadano persi nella loro incapacità di vincere un Super Bowl finora.

“Nel frattempo, questa squadra dei Chiefs è 17-2 ed è sull’orlo di un’impresa senza precedenti, anche se non ha segnato più di 30 punti in nessuna partita e ha un differenziale di punteggio di più-71, che è solo l’11° migliore nella classifica. NFL in questa stagione. 17-3 Eagles è +210 quest’anno, ma Kansas City apre come leggermente favorito nelle scommesse per un incontro affascinante (ad eccezione della fidanzata di un giocatore dei Chiefs), ma è così. dovrebbe essere rigoroso e affascinante.”

Chris Myers è un annunciatore play-by-play, reporter e conduttore di studio vincitore di un Emmy Award per FOX Sports. Seguitelo su Twitter @The_ChrisMyers.

