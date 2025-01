Copertura dei playoff NFL: notizie, note e analisi degli incontri delle wild card AFC

Chris Myers Annunciatore, reporter e conduttore di studio Play-by-Play

Nota dell’editore: Durante i playoff della NFL, Chris Myers e il suo team di ricerca analizzeranno le prossime partite fornendo allo stesso tempo notizie, note e approfondimenti che le emittenti della NFL potranno utilizzare per prepararsi alla partita.

Fine settimana da jolly

Quattro squadre sono arrivate ai playoff a differenza dell’anno scorso: i Los Angeles Chargers e i Denver Broncos nella AFC e i Minnesota Vikings e i Washington Commanders nella NFC. Questo è il 35esimo anno consecutivo con almeno quattro nuove squadre nei playoff, anche se i sei campioni di divisione si sono ripetuti con tre dei quattro nuovi arrivati ​​come wild card. I Rams sono passati dalla wild card per vincere la divisione.

Questa è la prima volta dal 2012 che ogni squadra dei playoff ottiene almeno 10 vittorie. Nel 2022, ben cinque delle 14 squadre dei playoff non hanno vinto 10 partite, e l’anno scorso Buccaneers e Packers erano 9-8.

Questa è la quinta stagione con un solo bye in ogni conferenza. Nelle quattro stagioni precedenti, quattro delle prime otto teste di serie sono arrivate al Super Bowl. Questa è la quarta volta che i Chiefs sono la testa di serie della AFC nell’era di Patrick Mahomes, con due apparizioni al Super Bowl e una vittoria al Super Bowl nelle tre precedenti.

Solo uno degli ultimi quattro Super Bowls è stato vinto dalla squadra vincitrice (i Chiefs dell’SB LVII quando hanno battuto i Philadelphia Eagles, seconda testa di serie). I Chiefs erano tre teste di serie quando vinsero l’anno scorso. Tampa Bay nel 2020 è l’unica squadra a vincere tre partite su strada mentre appare (e vince) in cinque Super Bowls. I Rams erano una testa di serie a 4 quando hanno battuto un’altra testa di serie a 4, i Bengals, nel 2021.

L’ANALISI DI CHRIS MYERS: “I playoff delle wild card della NFL hanno 8-12 telecamere in più in TV rispetto alla media delle partite domenicali della stagione regolare. Le stime sono che l’aumento è di 10 in più per ogni round della postseason, e per il Super Bowl, quel totale , comprese tutte le telecamere, potrebbero raggiungere i 100. Niente sport non è coperto in modo più ampio, il che è un fattore importante per cui il dramma della NFL genera così tanti spettatori.

“Con telecamere aggiuntive, produttori e registi possono dedicarsi a coprire ogni personaggio visibile del gioco in ogni momento. Noto interazioni diverse man mano che si sviluppano.”

Abbattere le partite dell’AFC

Caricabatterie di Los Angeles contro Texani di Houston

Due delle sei squadre in trasferta sono favorite, entrambe le partite vedono protagonista Los Angeles (i Chargers in trasferta sono favoriti per 3 punti a Houston, mentre i Rams di casa sono sfavoriti di 1,5 punti rispetto ai Vikings).

L’allenatore dei Chargers Jim Harbaugh è ai playoff per la quarta volta in cinque stagioni come allenatore della NFL. Nelle sue tre partite precedenti, le sue prime partite per i 49ers erano state 3-0. Comprese tre presenze nei playoff CFP al Michigan, è 7-4 come allenatore post-stagionale.

I Chargers hanno terminato la stagione regolare con tre vittorie consecutive, con una media di 36 punti a partita (dopo aver segnato una media di 21 punti a partita nelle prime 14 gare).

I texani 10-7 sono andati 1-5 contro le squadre nei playoff e 9-2 contro le altre. Una vittoria su Buffalo il 6 ottobre.

I Chargers non stanno meglio, 2-5 contro squadre nei playoff, con la vittoria arrivata a Denver.

I Chargers sono 12-5 contro lo spread, 9-2 nelle ultime 11.

I texani partecipano al turno delle wild card per l’ottava volta dal 2011. E hanno suonato fino a tardi il sabato pomeriggio ogni volta. Houston ha un buon record di 5-2 in quelle partite, inclusa la vittoria dell’anno scorso su Cleveland.

L’ANALISI DI MYERS: “Guardando qui la visuale dell’allenatore-QB, tieni gli occhi aperti per quanto Jim Harbaugh sarà una grande cheerleader Justin Herbert. Harbaugh ci ha detto all’inizio di questa stagione che dà potere ai suoi giocatori e non si lascia troppo coinvolgere nel loro processo decisionale. Herbert ha sottolineato che con Harbaugh e la posizione di quarterback ha molta più libertà che mai.”

Pittsburgh Steelers contro Corvi di Baltimora

Si è parlato molto del fatto che una squadra non iniziava una stagione con un record di 0-4 e non arrivava ai playoff dai Chargers del 1992.

Che ne dici di perdere gli ultimi quattro? Gli Steelers del 2024 saranno la prima squadra a perdere le ultime quattro partite e ad arrivare comunque ai playoff da quando lo fecero i Lions del 1999, finendo 8-8 come campioni di un debole NFC Central. Sono due delle tre squadre a farlo in tutti i tempi. Quei Lions sono caduti umilmente nella wild card contro Washington 27-13.

Pittsburgh ha registrato una media di soli 14,3 punti a partita nelle ultime quattro settimane della stagione, rispetto a una media di 24,8 nelle prime 13 partite. Aumento consentito a 27,3 punti a partita.

Nel frattempo, Baltimora è 4-0 nello stesso tratto, inclusa una comoda vittoria per 34-17 sugli Steelers.

Qualcosa a cui i fan degli Steelers possano aggrapparsi? Pittsburgh è 10-2 nei playoff contro gli avversari della division, compreso 3-1 contro i Ravens. Ma la vittoria di Baltimora è arrivata nell’ultimo incontro del genere nel 2014.

Inoltre, nonostante la caduta a Baltimora qualche settimana fa, Pittsburgh ha ancora sei vittorie nelle ultime otto visite a Baltimora.

Questo è il 38esimo incontro tra gli allenatori John Harbaugh e Mike Tomlin (vittorie: Tomlin 21, Harbaugh 16). Solo Curly Lambeau di Green Bay e George Halas di Chicago si sono confrontati 49 volte tra il 1921 e il 1953.

Riuscirà Lamar Jackson a superare i suoi problemi ai playoff? I Ravens sono solo 2-4 nella postseason con Jackson, segnando più di 20 punti solo una volta: una vittoria per 34-10 su Houston nel turno di divisione della scorsa stagione. Le sconfitte sono arrivate contro quattro squadre diverse, tre delle quali in casa.

Sarebbe il 17° inizio nei playoff per il quarterback degli Steelers Russell Wilson – 9-7 durante il suo periodo con i Seahawks. In due prime apparizioni al Super Bowl, Wilson è andato 7-2 nella postseason, 2-5 dal 2015. Wilson ha messo a segno più di 20 punti in 12 delle sue 16 partite da titolare dopo la stagione e ne ha vinte due su quattro. no. Ha lanciato almeno un passaggio da touchdown nelle ultime 13 partite della stagione.

L’ANALISI DI MYERS: “Mike Tomlin ha un talento nel trasmettere emozioni con sottili espressioni facciali, non con gesti esagerati. Ma è uno dei personaggi secondari più intriganti del gioco. Non interagisce con i suoi quarterback o chiunque altro. , per tutto questo, ma quando lo fa è interessante, d’altronde Russell Wilson è molto attivo a bordo campo con compagni e allenatori.”

Denver Broncos contro Fatture di bufalo

Buffalo e Denver hanno giocato 47 partite di playoff l’una contro l’altra, ma questa è solo la seconda volta che le squadre si incontrano nella postseason. L’altro risale a 32 anni fa, quando i Bills vinsero la partita del campionato AFC del 1991 10-7 il 12 gennaio 1992.

Le squadre non si sono incontrate in questa stagione, e l’ultimo incontro ha avuto un risultato alquanto sorprendente poiché i Broncos – che avrebbero finito l’anno 8-9 – hanno vinto 24-22 a Buffalo nella decima settimana.

Questa è la sesta stagione consecutiva di Buffalo nei playoff. Hanno aperto in casa le ultime quattro partite del Wild Card Weekend e le hanno vinte tutte (contro quattro avversari diversi).

Denver, d’altra parte, ha ottenuto una serie di nove stagioni consecutive senza raggiungere i playoff nel 2024. Tutte le altre 13 squadre di questa stagione hanno partecipato ai playoff negli ultimi quattro anni, anche Washington, che ha vinto l’NFC East nel 2020 con un record di 7-9. L’ultima partita di playoff di Denver è stata il Super Bowl 50 alla fine della stagione 2015.

Undici quarterback esordienti hanno vinto più di 10 partite e portato le loro squadre ai playoff, due dei quali sono Bo Nix dei Broncos e Jayden Daniels dei Commanders. È la terza volta che una coppia di debuttanti lo fa nella stessa stagione: Andrew Luck e Russell Wilson nel 2012 e Joe Flacco e Matt Ryan nel 2008. Nessuno degli altri nove è andato al Super Bowl.

Nix ha avuto il maggior numero di passaggi da touchdown su 11 con 29.

E pochi passanti sono stati più sexy di Nix. Solo Joe Burrow (29) e Lamar Jackson (26) hanno lanciato più dei 24 passaggi da touchdown di Nix nelle ultime 10 partite. Josh Allen ha 16 passaggi da touchdown in quell’arco di tempo.

Josh Allen e Lamar Jackson di Buffalo sono emersi come favoriti per il premio MVP della NFL 2024. Se vincesse, sarebbe un premio che affermerebbe la sua carriera, dato che non ha lanciato per 4.000 yard per la prima volta dal 2020. Aveva anche superato il totale di 28 passaggi di touchdown del 2024 in ciascuna delle quattro stagioni precedenti. Il grande miglioramento per Allen sono stati i sei intercetti ai minimi della sua carriera, che hanno spinto il suo passer rating a 101,4 dopo una media di 93,6 nelle tre stagioni precedenti.

Un fatto divertente su Allen è che, sebbene sia noto per le sue giocate folli e la relativa propensione alle intercettazioni, non ha lanciato un 6 nella stagione regolare o nella post-stagione dalla prima settimana del 2019.

ANALISI DI MYERS: “L’atmosfera è diversa da quella di Jim Harbaugh-Justin Herbert quando Sean Payton allena il quarterback. Cerca Payton per mostrare più un’interazione insegnante-studente con il suo QB selezionato, Bo Nix. Sean lo incoraggia, certo. , ma le telecamere mostrano che non nasconde la sua frustrazione o rabbia a bordo campo quando il suo ragazzo non fa quello che l’allenatore si aspetta che faccia.”

Chris Myers è un annunciatore play-by-play, reporter e conduttore di studio vincitore di un Emmy Award per FOX Sports. Seguitelo su Twitter @The_ChrisMyers.