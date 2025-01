Copertura dei playoff NFL: uno scontro epico attende nel round di divisione AFC, NFC

Chris Myers Annunciatore, reporter e conduttore di studio Play-by-Play

Nota dell’editore: Durante i playoff della NFL, Chris Myers e il suo team di ricerca analizzeranno le prossime partite fornendo allo stesso tempo notizie, note e approfondimenti che le emittenti della NFL potranno utilizzare per prepararsi alla partita.

GUARDA LE PARTITE DELL’AFC

(4) Houston Texans (1) Kansas City Chiefs – Sabato, 16:30 ET (ESPN/ABC)

I texani hanno collezionato 13 presenze postseason dal 2011, solo sei squadre ne hanno di più (anche gli Eagles faranno la loro 14esima apparizione in quell’arco di tempo questo fine settimana). Ti sorprenderebbe che tra le squadre con meno partite post-stagionali ci siano Steelers, Bills, Rams e i rivali nazionali Cowboys?

Dopo aver battuto i Chargers, i texani hanno ottenuto sei vittorie post-stagionali dal 2011 – solo otto squadre ne hanno ottenute di più. Anche Bills, Bengals e Buccaneers ne hanno sei.

Sotto DeMeco Ryans, i texani hanno ottenuto un totale di 22 vittorie (regolari e post-stagionali) dall’inizio del 2023: solo cinque squadre, superate dalle 30 dei Chiefs, ne hanno ottenute di più.

Qualunque cosa accada in questa stagione, i Chiefs si sono affermati come la parola “D” del nostro tempo con una stagione da 15 vittorie. Questa è la decima stagione consecutiva che Kansas City ha raggiunto vittorie a doppia cifra nella stagione regolare. In ciascuna delle ultime sei, hanno raggiunto almeno la partita di campionato della Conference. Con la vittoria contro i texani, sono a un passo dal eguagliare il record NFL dei Patriots di otto partite consecutive di Conference Championship tra il 2011 e il 2018 (gli anni in cui è iniziata l’attuale serie di vittorie consecutive di Kansas City).

Negli ultimi 10 anni, i Chiefs hanno vinto 139 partite (regolari e post-stagionali). Una vittoria sabato arriverebbe a 14 in un anno per il decennio, eclissando facilmente la squadra successiva, i Bills, che attualmente ha 107 vittorie.

I Chiefs sono diventati favoriti con 8,5 punti per il campione della division e hanno giocato solo quattro volte in 17 partite della stagione regolare. Questo è quasi il margine esatto con cui hanno battuto i texani 27-19 il giorno di Natale.

Va detto che nella storia della NFL, 37 squadre hanno vinto 14 o più partite. Solo uno, i Chiefs del 2024 +59, non ha raggiunto un differenziale di punti positivo di +100. La squadra di quest’anno è davvero fortunata o davvero brava a arrampicarsi.

L’ANALISI DI CHRIS MYERS: “Negli ultimi dieci anni, i Chiefs sono passati da una squadra che ti batteva con uno dei più grandi attacchi del gioco a una squadra che vince partite serrate in gruppi con una difesa eccezionale e un punteggio eccezionale. I Chiefs di quest’anno hanno ha giocato 11 partite da un punteggio e le ha vinte tutte. Mahomes e i Chiefs sono come la pizza… anche se è brutta, è comunque buona.

“I texani stanno lottando duramente e potrebbero sorprendere con una forte corsa e una grande partita del QB CJ Stroud, ma come si può non aspettarsi che Kansas City alla fine esca vittoriosa? L’allenatore della Hall of Fame Andy Reid ha sempre preparato i Chiefs a giocare, e non stanno guardando oltre Houston: la partita del campionato dovrebbe essere a Kansas City per la sesta volta negli ultimi sette anni.

(3) Baltimore Ravens al (2) Buffalo Bills – domenica, 18:30 ET (CBS)

Questa è la sesta stagione consecutiva di Buffalo nella postseason, e Baltimora si è unita ai Bills in cinque di esse. Ma le squadre si sono incontrate solo una volta in quell’arco di tempo: una vittoria casalinga per 17-3 da parte dei Buffalo nel turno di divisione del 2020 in cui il quarterback dei Ravens Lamar Jackson ha lasciato la partita con una commozione cerebrale. È stata l’unica volta in cui i Bills di Sean McDermott sono passati alla finale dell’AFC.

Con la sua grande partita della scorsa settimana, il running back dei Ravens Derrick Henry ha spinto la sua stagione estesa (regolare e postseason) a 2.107, un record in carriera. Ne ha avuti 2.067 con i Titans nel 2020. Questo è il nono miglior totale di stagione estesa di tutti i tempi, e le sue 106 yard domenica sono terze solo dietro Terrell Davis in due stagioni. Non è però il miglior totale di questa stagione, con Saquon Barkley degli Eagles ora a 2.124.

L’ANALISI DI CHRIS MYERS: “Questa è la grande, vera battaglia dei pesi massimi del fine settimana tra i due principali contendenti per il premio MVP della NFL, Lamar Jackson dei Ravens e Josh Allen dei Bills. Entrambi sono grandi corridori e passanti che sollevano la loro offensiva compagni di squadra Entrambe le squadre hanno corridori d’élite in Derrick Henry e James Cook, che hanno talento, ma non in un altro mondo, ricevitori.

“Anche se entrambe le squadre hanno giocato bene in difesa la scorsa settimana, nessuna delle due squadre è stata dominante. I Bills sono nella media sia contro la corsa che contro il passaggio, mentre Baltimora ha fermato la corsa consentendo il terzo maggior numero di yard di passaggio. Questa partita dovrebbe finire con entrambe squadre almeno negli anni ’20 e forse anche dopo.

“Giusto o sbagliato, questa sarà una partita decisiva per la carriera di entrambi i quarterback. I voti MVP sono già stati conteggiati, ma penso che il vincitore di questa partita sarà considerato il vero MVP, soprattutto se giocherà alla grande.

“I Ravens potrebbero essere una squadra leggermente migliore, ma Buffalo ha gli elementi e il pubblico. I Bills sono 6-2 in casa nella postseason sotto la guida di Sean McDermott, ma John Harbaugh ha vinto otto partite in trasferta postseason ai suoi tempi con i Ravens. A casa, Josh Allen potrebbe essere l’MVP.”

E nell’NFC…

(6) Washington Commanders (1) ai Detroit Lions – sabato 20:00 ET (FOX)

L’anno scorso, i Lions terminarono una serie di 0-9 consecutivi nei playoff 1991-92 con vittorie consecutive su Buccaneers e Rams.

La settimana scorsa, Washington ha messo fine ad una serie di 0-5 nei playoff che risale al gennaio 2006 con una vittoria sui Buccaneers.

I Lions stanno cercando di tornare all’NFC Championship Game dopo aver perso contro i 49ers l’anno scorso. L’unica precedente apparizione di Detroit alla NFCCG risale al 1991. I Lions sono l’unica squadra NFC a non vincere mai una partita del campionato NFC o ad apparire in un Super Bowl. Tra il 1935 e il 1957, i Lions vinsero quattro partite del campionato NFL.

Washington è apparsa nella partita per il titolo NFC sei volte, ma non dal 1992. Tutte le altre squadre NFC sono apparse di recente (la successiva siccità più lunga è quella dei Cowboys, che furono gli ultimi a vincere il titolo NFC nel 1995).

Il drive contro il Tampa Bay della scorsa settimana ha segnato la quinta vittoria del quarterback esordiente Jayden Daniels della stagione estesa. I Comandanti hanno ottenuto il loro sesto GWD da Marcus Mariota nella settimana 18 a Dallas.

I Lions iniziano la stagione con una serie di 15 partite consecutive con più di 20 punti. Hanno pareggiato un record NFL con sei partite in cui hanno segnato più di 40 punti. Se dovessero farlo di nuovo, eguaglierebbero i 49ers del 1994 e i Saints del 2011 per un record stagionale prolungato di sette.

Jared Goff si è ora unito a Tom Brady e Peyton Manning come gli unici quarterback a guidare due diverse franchigie verso stagioni di 13 o più vittorie. È il sesto a lanciare più di 100 passaggi da touchdown per più franchigie.

L’ANALISI DI CHRIS MYERS: “Abbiamo passato del tempo con Jayden Daniels in questa stagione chiamando le partite dei Commanders e abbiamo visto presto che era già in vantaggio ed è cresciuto ancora di più. Vive per il punto di pressione e penso che prospererà man mano che i momenti crescono nella postseason della NFL.

“Ma come non rimanere impressionato dalla crescita di Jared Goff durante il suo periodo con i Lions? Ha giocato molte partite importanti e di solito arriva con una grande prestazione. E potrebbe anche avere più armi con cui lavorare rispetto a Daniels.

“Le squadre hanno visto il successo di due allenatori Dan con franchigie in difficoltà. Prima Dan Campbell con i Lions e ora Dan Quinn con i Commanders hanno quasi immediatamente utilizzato eccellenti capacità di comunicazione per prendere in mano situazioni marce e costruire solide basi. Ed entrambi credono nel controllo della palla con attacchi innovativi e strategie audaci, soprattutto nella quarta sconfitta.

“Penso davvero che i Commanders abbiano una grande possibilità se riescono a chiudere la partita con il possesso palla e rimanere a distanza ravvicinata. Non ci si aspettava che fossero qui, hanno un ottimo record e stanno davvero giocando per la casa soldi, ha detto che i Lions hanno affrontato quasi tutte le sfide in questi due anni, e non credo che finiranno per deludere i loro tifosi di casa.”

(4) Los Angeles Rams ai (2) Philadelphia Eagles – domenica, 15:00 ET (NBC)

I Rams (27) e gli Eagles (26) sono al sesto e settimo posto tra le squadre NFL nelle vittorie post-stagionali. Sul 26-26, gli Eagles sono esattamente .500 nel gioco post-stagionale della loro storia, mentre i Rams sono ora 27-28 (.491).

La migliore serie dei Rams è quella delle divisioni con un record di 11-6. Sono 2-1 sotto Sean McVay nella divisione, vincono l’NFC Championship Game e avanzano al Super Bowl dopo entrambe le vittorie precedenti.

Il quarterback dei Rams Matthew Stafford è il leader attivo con 52 vittorie nella stagione regolare e post-stagionale, di cui cinque in questa stagione.

Il quarterback degli Eagles Jalen Hurts ha totalizzato un totale impressionante di 55 touchdown veloci in 66 partite come QB titolare. 33 di questi sono arrivati ​​per una sola yard, così come due dei suoi cinque touchdown post-stagionali.

Il 24 novembre, il running back degli Eagles Saquon Barkley ha accumulato 302 yard dallo scrimmage (255 in corsa, 47 in ricezione) nella vittoria per 37-20 di Philadelphia sui Rams. È il totale più alto della stagione e il decimo migliore di tutti i tempi. Non c’è mai stata una partita da 300 yard in yard dallo scrimmage in una partita post-season della NFL (Keith Lincoln dei Chargers ne aveva 329 nella partita del campionato AFC del 1963). Il record di corsa post-stagionale è di 244 yard stabilito da Eric Dickerson dei Rams nel 1985.

Quando un running back della NFL guadagna più di 200 yard in una partita di postseason, le sue squadre sono 16-1.

L’ANALISI DI CHRIS MYERS: “La NFC North è stata la migliore divisione del calcio quest’anno, ma entrambe le squadre si sono divise due ripetizioni la scorsa settimana. Dopo la cucina di Saquon Barkley dietro la loro grande linea, gli Eagles non hanno dovuto passare la palla per battere Green Bay, hanno la capacità di passare, e potrebbero doverlo dimostrare questa settimana contro una difesa dei Rams molto migliorata.

“Gli Eagles hanno vinto la stagione regolare tra queste squadre a fine novembre, quando Barkley si è scatenato. I Rams hanno vinto tutte e sei le partite che hanno provato da allora. La difesa è migliorata, ma è migliorata abbastanza da contenere Barkley? Matthew Stafford ha esperienza e buone armi, se ci fosse un ribaltamento questo fine settimana… questa potrebbe essere una partita tra Sean McVay e l’attacco dei Rams contro Vic Fangio e la difesa degli Eagles fornire una partita divertente.”

Chris Myers è un annunciatore play-by-play, reporter e conduttore di studio vincitore di un Emmy Award per FOX Sports. Seguitelo su Twitter @The_ChrisMyers .