Coppin State Eagles x Cheyney Wolves: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está jogando

Cheyney Wolves @ Coppin State Eagles

Registros atuais: Cheyney 0-3, Coppin State 2-16

Como assistir

O que saber

Depois de dois jogos fora de casa, Coppin State volta para casa. Eles receberão os Cheyney Wolves às 11h00 horário do leste dos EUA na quinta-feira, na Arena do Complexo de Educação Física. As duas equipes sofreram uma derrota no último jogo, portanto terão muita motivação para conseguir o ‘W’.

Na segunda-feira passada, as coisas poderiam ter sido piores para o Coppin State, mas poderiam ter sido muito melhores, já que sofreram uma derrota por 90-75 para Howard. Os Eagles têm lutado contra o Bison recentemente, já que o jogo foi sua quinta derrota consecutiva.

Enquanto isso, a recente queda de Cheyney ficou um pouco mais difícil em dezembro de 2024, após sua quarta derrota consecutiva na temporada passada. Não há necessidade de rodeios: Cheyney perdeu para Morgan State e Cheyney perdeu feio. O placar terminou em 124-57. Os Lobos ficaram em uma posição difícil após o primeiro tempo, com o placar já em 61-32.

Talvez sem surpresa, dado o resultado, Cheyney lutou para recuperar a bola no ataque e terminou o jogo com apenas quatro rebotes ofensivos. Eles foram desmantelados por seus oponentes naquele departamento quando Morgan State derrubou 13.

A derrota do Coppin State caiu seu recorde para 2-16. Quanto a Cheyney, sua derrota reduziu seu recorde para 0-3.