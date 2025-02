Sneh Rana não foi vendido no leilão WPL 2025.

No sábado, 15 de fevereiro, o Royal Challengers Bengaluru (RCB) anunciou que Sneha Rana substituirá o ferido Shreyanka Patil em sua equipe pela Premier League (WPL) 2025.

Sneh anteriormente fazia parte de Gujarat Giants (GG) e até capitão a franquia na primeira temporada, quando Beth Mooney foi marginalizado após o primeiro jogo. Surpreendentemente, não foi vendido no leilão da WPL 2025, realizado em dezembro passado.

Agora ele se juntará ao RCB por INR 30 lakhs. Seu registro da WPL inclui seis postigos em 12 jogos em uma economia de 9,02.

A razão pela qual Shreyanka Patil é descartada do torneio ainda não é oficialmente revelado. Ela desempenhou um papel fundamental na campanha vencedora do título do RCB no ano passado, terminando como o principal portador do torneio com 13 Wickts em oito jogos em uma economia de apenas 7,3. Seu registro geral da WPL inclui 19 postigos em 15 jogos.

Corda RCB em Sneh Rana como um substituto ferido para Shreyanka Patil

A RCB anunciou a chegada de Rana por meio de uma publicação sobre redes sociais sobre X, expressando emoção ao substituir Shreyanka Patil na equipe.

A publicação disse: “Anúncio oficial: Sneh Rana está pronto para rock e rolar nos fios de azul vermelho e dourado como um substituto para as lesões de Shreyanka Patil. Estamos ansiosos para ver Rana reinar os especiais supremos!“

Rana jogou 52 jogos de bola branca pela Índia, levando 53 Wickts. Atualmente, não está no esquema da Índia para o críquete limitado, mas aparece no teste único contra a África do Sul em Chennai em junho passado.

O RCB perdeu vários jogadores -chave antes do início da temporada: Sofie Devine (não disponível), Kate Cross (lesão), Asha Sobhana (lesão) e Sophie Molineux (lesão).

A franquia, no entanto, iniciou a nova temporada com uma vitória dominante de seis Wickt sobre os gigantes de Gujarat em Vadodara. Eles perseguiram o alvo gigantesco de 202 corridas com nove bolas de saída. Richa Ghosh foi nomeada jogadora de jogo por seu meio século no jogo.

