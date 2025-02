Corrida do Manchester United em números

O internacional da Inglaterra se moverá emprestado após um exame médico em Aston Villa.

O jogador da Manchester United Academy, Marcus Rashford, está prestes a se juntar ao Aston Villa por empréstimo, e Villa também tem a opção de comprar o atacante da Inglaterra no final da temporada por cerca de £ 40 milhões.

O internacional da Inglaterra deve passar por um médico depois de concordar em termos pessoais com o clube. O atacante continuará a colocar £ 325.000 por semana, pois o United cobrirá 25 % de seus salários.

É uma pena ver o jogador da academia do clube que tinha muita esperança nele para se tornar um jogador de sucesso que sai com uma nota amarga depois que ele disse abertamente que estava pronto para um novo desafio.

O tempo de Rashford no United foi cheio de desempenho desigual, já que ele não podia permanecer constante até agora durante seu tempo no clube. Além disso, sua atitude também era um problema, pois durante as derrotas do United, o internacional da Inglaterra foi fotografado regularmente nos clubes.

Ruben Amorim criticou explicitamente o compromisso e a vida de Rashford, avisando -o de que ele precisa mudar se ele espera re -inserir seus planos.

Depois de jogar pelo United desde os oito anos, Rashford, uma 60 vezes internacional na Inglaterra, nunca participou do futebol sênior de clube para outro time.

Antes de seus exames médicos, ele se despediu de seus companheiros de equipe depois de parar em Carrington. Rashford também se dirigiu aos membros do pessoal da United.

🚨🟣🔵 Marcus Rashford A Aston Villa, aqui vamos nós! Contrato sobre o empréstimo com mais de 70% de salário coberto pela Villa. Cláusula de opção cometida pelo valor de £ 40 milhões também incluída no contrato com um possível três anos e meio a seguir. hoje. pic.twitter.com/3z5eoghyps – Roman Fabrizio (@fabarizioromano) 2 de fevereiro de 2025

Agora, seu tempo no clube acabou. Agora ele se concentrará em construir sua carreira em outro lugar mais uma vez. Também é improvável que retorne ao clube após o final da janela do empréstimo. O United espera que, no Aston Villa, Marcus Rashford, melhore seu desempenho, o que ajudará os Red Devils a vender facilmente ao jogador.

Quando o médico estiver concluído, Rashford assinará um contrato com o Aston Villa e o clube em breve fará o anúncio oficial. Agora, com isso, damos uma olhada na carreira do Manchester United Rashford em números.

Marcus Rashford’s Manchester United Career em números.

Partes: 426

Objetivos: 138

Assistência: 63

Troféus

FA Cup: 2015–16, 2023–24

EFL Cup: 2016–17, 2022–23

Escudo comunitário da FA: 2016

Liga da UEFA Europa: 2016–17

