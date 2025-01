Corsi LIX del Super Bowl, tendenze delle scommesse per Chiefs Eagles

Il Super Bowl LIX sarà una rappresaglia con molta potenza stellare. E la possibilità della storia.

Patrick Mahomes e Kansas City Chiefs si stanno dirigendo verso una grande partita e cercheranno di diventare la prima squadra a vincere tre titoli del Super Bowl di fila.

I capi sono stati in grado di rimbalzare Josh Allen e Buffalo Bills per vincere 32:29 nella partita di domenica del campionato AFC. Allen conduce contro Mahomes 4: 1 nella stagione regolare, ma 0: 4 nei playoff.

Suggerimenti per l’editore

1 correlato

In termini di storia, Saquon Barkley e Philadelphia Eagles saranno curati dalla vittoria dominante 55:23 sui comandanti di Washington nella partita della domenica per il titolo NFC.

Eagles si esibirà al Super Bowl per la quinta volta e il secondo in tre anni. Nel gioco del 2023 hanno perso contro Chiefs 38:35. La loro unica vittoria è arrivata nel 2018 contro il New England Patriots guidato da Tom Brady (41-33).

I capi hanno raggiunto un Super Bowl in cinque delle ultime sei stagioni e hanno impiegato tre volte durante questa sezione Lombardi Trophy. I capi hanno sconfitto San Francisco 49ers 25:22 dell’anno scorso.

Il Super Bowl LIX si giocherà il 9 febbraio (18:30 ET su Fox) a Caesars Superdome a New Orleans.

Qui ci sono tendenze, linee aggiornate, spread e somme per le più grandi scommesse sportive dell’anno.

Football Power Index (FPI) di ESPN Analytics.

Possibilità dalla pubblicazione. Per i corsi più alti -da -date visitare ESPN BET.

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

Caesars Superdome, New Orleans

Domenica 9 febbraio (18:30 ET a Fox)

Distribuzione: Chiefs -2.5 (Apertura Chiefs -1,5)

Linea in contanti: Chiefs -130, Eagles +110

Totale: 49.5 (aperto: 49.5)

FPI preferito: Aquile di 2 (56,2 % per la vittoria completa)

Currei Super Bowl su MVP

giocare 1:16 Boomer, Booger Anteprima Chiefs vs. Aquile nel Super Bowl lix Chris Berman e Booger McFarland guardano come Chiefs e Eagles concordano prima della loro radura nel Super Bowl.

Note, tendenze delle scommesse

Programma del Super Bowl di corsi

Questa è la nona volta nelle ultime 12 stagioni, quando il favorito del Super Bowl pre -Season ha raggiunto un Super Bowl. I capi sono entrati nella campagna come favorito 5-1.

Nove degli ultimi 10 vincitori del Super Bowl coperto si sono diffusi. Rams vinse, ma non copriva i bengalesi nel 2022.

Dal 2020, i perdenti sono 4-0 contro la diffusione e 3-1 direttamente nel Super Bowl. I perdenti sono completamente 22-36 e 29-27-2 ATS nel Super Bowl.

Super Bowl Lix: Chiefs-Egles • Dai un’occhiata alla partita del Super Bowl in tempo

Programma | Titolare completo Visualizza di più