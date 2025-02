Corujas de arroz vs. Memphis Tigers: Como ver o basquete da NCAA online, o canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, a hora de início

Relatório de tempo parcial

Memphis está na estrada, mas ele não procura pior para desgaste. Eles saltaram com uma rápida vantagem de 44-39 contra o arroz.

Memphis entrou no confronto depois de vencer quatro seguidas e é apenas metade da outra. O Five, ou o arroz se intensificará e estragará isso? Vamos saber isso em breve.

Memphis Tigers @ Rice Owls

Registros atuais: Memphis 16-4, Rice 11-10

Temos outro emocionante confronto atlético americano As corujas rastejam nesse confronto limitado por seis perdas consecutivas, enquanto os Tigres se recuperam com quatro vitórias consecutivas.

Memphis não pode estar muito preocupado em sair para enfrentar o arroz: eles só venceram Tulane em casa, que havia sido dominante em sua própria corte até aquele momento. Memphis chegou ao topo contra Tulane por uma pontuação de 68-56 na quinta-feira.

Dain Dainja foi a excelente ofensiva do jogo, já que ele perdeu um dobro em 19 pontos e dez rebotes.

Enquanto isso, Rice não conseguiu dirigir no sul da Flórida na terça-feira e caiu 69-64. As corujas subiram 32-18 no primeiro, mas não conseguiram se apegar à liderança.

A perda de Rice ocorreu apesar de um jogo de qualidade de Denver Anglin, que teve 17 pontos mais dois assaltos.

Memphis tem agido incrivelmente bem recentemente, desde que venceu oito de suas últimas nove competições, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 16-4 nesta temporada. Quanto ao arroz, sua derrota reduziu seu recorde para 11-10.

Este concurso está surgindo como uma explosão: Memphis simplesmente não pode ser perdido nesta temporada, já que ele fez 47,1% de seus objetivos de campo por jogo. No entanto, é uma história diferente para o arroz, pois eles fizeram apenas 41,7% de seus objetivos de campo nesta temporada. Dada a considerável vantagem de Memphis nessa área, o arroz precisará encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

Olhando para o futuro, Memphis não deve estar muito preocupado com esse confronto, já que os especialistas os favorecem em 10,5 pontos. Este concurso será o seu décimo consecutivo como os favoritos (até agora nesta seção, eles são 4-5 contra a propagação).

Memphis é um grande favorito de 10,5 pontos contra o arroz, de acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Tigers como o favorito de 10 pontos.

O Over/Under é de 145,5 pontos.

História da série

Rice venceu o único jogo que essas duas equipes jogaram no ano passado.