Corvi contro Punti salienti degli Steelers: Derrick Henry rende Baltimora una minaccia per il Super Bowl

Continua il cammino dei Ravens verso i playoff.

Nel frattempo, gli Steelers entrano nell’offseason con molte domande a cui rispondere.

Sabato sera Baltimora ha sconfitto Pittsburgh 28-14 nel turno wild card dell’AFC e si è aggiudicato un posto nel turno di divisione. I Ravens sono diretti al secondo turno dei playoff per il secondo anno consecutivo (hanno avuto un addio al primo turno l’anno scorso come testa di serie assoluta dell’AFC).

Ecco cosa abbiamo imparato dalla partita di sabato.

Corvi: Questi Ravens hanno quello che serve per vincere il Super Bowl, qualcosa che Lamar Jackson & Co. non sono stati in grado di fare negli anni precedenti nonostante il successo della stagione regolare. Ciò è dovuto all’effetto Derrick Henry sul loro gioco di corsa, che non deve più dipendere eccessivamente dalle gambe di Jackson. L’ex stella dei Tennessee Titans ha ottenuto 26 passaggi per 186 yard e due touchdown nella vittoria contro gli Steelers, guidando un attacco veloce dei Ravens che ha prodotto 299 yard.

Henry ha messo a segno 1.921 yard e 16 touchdown nella stagione regolare, ma francamente non è abbastanza per questi Ravens. Lo Standard raggiungerà (e si spera vincerà) il Super Bowl dopo essere stato ripetutamente in svantaggio nei playoff durante l’era Jackson, inclusa la sconfitta della scorsa stagione contro i Chiefs nell’AFC Championship Game.

La forza di Henry in testa ai playoff – anche se contro una squadra degli Steelers in difficoltà – è uno spettacolo tanto necessario per la franchigia, fornendo una sorta di sollievo. È anche un promemoria di quanto Henry sia storicamente dominante a questo punto del calendario. Entrò nella postseason con la media delle yard più veloci a partita a dicembre o successivamente (99,8) nell’era del Super Bowl, compresi i playoff (almeno 30 partite giocate). Entrando sabato sera, ora è a pari merito con il Hall of Famer Terrell Davis per la maggior parte delle partite di playoff con almeno 150 yard di corsa (4).

Dall’altro lato della palla, la difesa di Baltimora ha iniziato a cedere nel terzo quarto, consentendo diversi passaggi esplosivi contro gli Steelers. Ciò non diminuisce il calibro delle offese dell’AFC che la squadra potrebbe affrontare nel turno di divisione o nella partita di campionato della conferenza. Ma i Ravens si sono difesi abbastanza bene nel primo tempo (hanno lanciato uno shutout) e hanno dimostrato abbastanza come difesa numero 1 della lega per otto settimane della stagione regolare da far sì che la wild card non finisse. preoccupazione.

Ecco la verità: i Ravens hanno Jackson, Henry e una difesa emergente. Sì, avere il ricevitore principale Zay Flowers fuori dai giochi per un infortunio al ginocchio (almeno temporaneamente) fa male a Baltimora. Ma nel complesso, la squadra ha quello che serve per arrivare al Super Bowl. Qualsiasi cosa diversa dal rappresentare l’AFC a New Orleans dovrebbe essere considerata un fallimento.

Steelers: Questa diventa la domanda più urgente di Pittsburgh: chi sarà il quarterback titolare nel 2025?

Un paio di mesi fa, Russell Wilson, che sarà un free agent senza restrizioni in questa offseason, è stata la risposta facile. Si parlava che avesse ottenuto un contratto almeno 30 milioni di dollari a stagione. Ha iniziato il suo mandato come QB1 degli Steelers con una stufa. Ha giocato un calcio efficiente. Ha guidato Pittsburgh a un record di 6-1 nelle prime sette partite. Ma tutto è andato in pezzi in attacco nelle ultime quattro settimane della stagione, tutte sconfitte. Il suo gioco è diminuito. Ora aggiungi questo tizio dei playoff alla conversazione.

Poi c’è Justin Fields, anche lui destinato a diventare un free agent. È stato il titolare di Pittsburgh durante le prime sei settimane della stagione BENE. Ha preso buone decisioni, non ha girato la palla ed era una grande minaccia sui suoi piedi. Anche lui ha solo 25 anni. Ma non ha mostrato la capacità di minacciare le difese verticalmente – qualcosa che Wilson è stato in grado di fare quando è stato inserito come titolare, aprendo l’attacco di Pittsburgh.

In effetti, non ci sono risposte facili per gli Steelers. Alla fine del primo turno, non saranno in grado di prendere un quarterback in quella che è considerata una scommessa debole. Dovranno considerare la free agency se non firmano nuovamente Wilson e/o Fields.

Ma a prescindere, giocare meglio al segnale chiamante sarà sufficiente per risollevare una squadra degli Steelers che ha perso sei partite consecutive di playoff?

Ben Arthur è un reporter della NFL per FOX Sports. In precedenza ha lavorato presso The Tennessean/USA TODAY Network, dove si trovava I Titani battere lo scrittore di un anno e mezzo. Ha coperto Seattle Seahawks a SeattlePI.com per tre stagioni (2018-2020) prima di trasferirsi in Tennessee. Puoi seguire Ben su Twitter all’indirizzo @benyarthur .

