Cosa ci si può aspettare nel grande weekend dei cerchi del college maschile

Questo fine settimana non è una partita 1 vs. 2, ma ci sono interessanti ritorsioni nel fine settimana, che avranno un impatto significativo sulle gare della conferenza e sul torneo NCAA.

L’espansione delle conferenze di potere in questa stagione ha significato che non avremmo necessariamente visto il programma di Round Robins o due partite di testa, quindi abbiamo dovuto vedere di nuovo marzo 2024.

Ma Kentucky vs. L’Alabama è un divertimento garantito in una fine offensiva; Iowa State vs. Houston sarà duro difensivamente; Saint Marie vs. Gonzaga è basket sulla costa occidentale; E St. John’s vs. UConn è un classico basket del Big East nel Madison Square Garden.

Se sei interessato al motivo per cui non c’è menzione di Duke vs. L’Illinois (sabato, 20:00 ET, FOX) in MSG, Blue Devils e Illini non gioca da dicembre 2020. Ci sono cinque marce del primo anno. Nel frattempo, lo stato del Michigan-Michigan (venerdì, 20:00, Fox) non ha giocato in questa stagione. Wolverines combatterà con il nuovo allenatore e la lista in primo luogo nei Big Ten.

ESPN Jeff Borzello e Myron Medcalf stanno discutendo di cosa aspettarsi in quattro grandi dipartimenti questo fine settimana.

Tutti i tempi sono orientali.

giocare 0:43 Lo stato Iowa ha sconvolto Houston per il titolo Big 12 7 Iowa State sconvolgerà il numero 1 di Houston a Blowout per il Big 12 Championship.

Ultimo incontro: Iowa State def. Houston 69-41 Big 12 dell’anno scorso

Cosa c’è in gioco: La vittoria della strada di Houston in Arizona lo scorso fine settimana ha dato due leadership su Wildcats e Texas Tech nell’ingresso a 12 file alla lega Kelvin Sampson in pista per andare 2-per-2 in campionati stagionali regolari.

Lo stato ha risolto la nave dalla fine di gennaio e all’inizio di febbraio tre di fila. Mentre i cicloni provengono probabilmente da 1-marinaio e gare di titoli Big 12, sono molto in gioco per 2 semeny-a-al la possibilità di gestire il tavolo per il resto della stagione regolare.

Cosa è cambiato dal primo incontro? Questo è l’unico gioco senza incontrare la testa in testa di questa stagione. Tuttavia, entrambe le squadre hanno visto una notevole continuità dalla scorsa stagione, in un momento in cui le squadre vengono ricostruite ogni anno. Houston ha quattro antipasti dalla squadra che ha lanciato il titolo Big 12, ma il suo cambio di un elenco è enorme: All-American Jamal Shead è sparito, sostituito da Milos Saan. L’Oklahoma Transfer, tuttavia, gioca il miglior basket, ma in media 13,9 punti e 4,6 assistenza durante le sue otto partite precedenti.

Lo stato dello Iowa ha restituito tre antipasti da questo gioco e anche il sesto uomo Curtis Jones, che è tornato in panchina con il ritorno di Milano Momcilcovic. I due nuovi nuovi antipasti di TJ Otzelberger – Joshua Jefferson e Disl Jackson – hanno trasformato il crimine di Cicloni.

Cosa aspettarsi questo fine settimana: Aspettatevi una battaglia difensiva. Houston ha la più alta difesa in un grande 12 e uno dei primi cinque del paese; Lo stato dello Iowa è terzo alla conferenza e tra i primi 10 a livello nazionale. Le squadre si sono unite ai loro tre incontri la scorsa stagione per guadagnare 100, 138 e 110 punti (Iowa State ha vinto il primo e l’ultimo di queste partite).

Lo stato dello Iowa deve prendersi cura della palla per vincere di nuovo. Cicloni ha trasformato questo il 22% delle sue attività in quattro delle loro sei partite che sono entrate in lunedì e 11. Houston è il migliore in campionato quando si avvicina a girare.

Nel frattempo, Cougars continuerà la clip dal perimetro? Sono collocati a livello nazionale nono in una percentuale di 3 punti e sono le migliori riprese che Sampson aveva avuto dal 2017, mentre la difesa in 3 punti era vulnerabilità per lo stato dell’Iowa. Quattro degli otto precedenti cicloni con i rivali hanno creato un 3s a doppia cifra. – Borzello

giocare 1:55 Nelson, Sears guida l’Alabama intorno al Kentucky Grant Nelson e Mark Sears ottengono 25 e 24 punti quando l’Alabama aumenta una vittoria impressionante nel Kentucky.

Ultimo incontro: Alabama def. Il Kentucky 102-97 è gennaio. 18

Cosa c’è in gioco: Per Alabam, questa è un’altra partita chiave in un numero di otto partite consecutive contro le prime 25 squadre, che hanno concluso la stagione regolare. Ma ha già perso le prime due partite di questa sezione (Auburn, Missouri), quindi il Kentucky offre l’opportunità di rimanere nella SEC e, soprattutto, per mantenere il suo caso per il seme più alto nel torneo NCAA.

La squadra del Kentucky ha già dimostrato vittorie in diverse 25 unità, quando ha perso tre delle sue ultime sei partite. Wildcats rafforzerà l’Alabama per bloccare i semi del torneo favorevole e potenzialmente contribuirà a evitare un’altra partita difficile del primo turno.

Editori birichini 2 correlati

Cosa è cambiato dal primo incontro? Questa volta il Kentucky potrebbe essere senza il backcourt iniziale. Nella prima partita, Jaxson Robinson e Lamont Butler si sono uniti per ottenere 28 punti, ma entrambi potrebbero perdere la partita di sabato a causa di un infortunio. Questo è stato il più grande ostacolo di Mark Pope in questa stagione.

L’Alabama era una delle migliori squadre offensive del paese. L’allenatore Nate Oats ha spostato Chris Youngblood (38% della SEC Play Arch) sulla linea di partenza dopo Wildcats. La marea si è unita al 39% dei suoi tre tentativi di punto in sette partite che Youngblood è iniziata, ma la perdita alla schiena di Alabam è stata il risultato di una difesa problematica (10 in campionato) che ha inseguito l’afflusso di settimane.

Lo staff cambierà dalla prima partita potrebbe essere la differenza nel risultato di sabato.

Cosa aspettarsi questo fine settimana: Entrambe le squadre hanno collaborato con la produzione di una delle manifestazioni offensive più sorprendenti della stagione quando si sono incontrati per la prima volta: il Kentucky ha registrato 124 punti per 100 attività e si è unito al 52% dei loro colpi all’interno dell’arco e al 40% dei suoi tentativi di 3 punti. E questo non è bastato a rendere l’Alabama, che ha segnato 131 punti per 100 attività, fare il 51% dei suoi colpi all’interno dell’arco e il 38% dei suoi tentativi di 3 punti.

Questa volta Wildcats dovrà avere Mark Sears a disagio, un compito deprimente per una squadra che potrebbe non avere le migliori guardie sul pavimento. Ma Sears spara solo il 35% in cinque perdite della loro squadra.

L’Alabama può in gran parte giocare lo stesso stile e vincere, soprattutto perché questo gioco è a casa. L’ultimo incontro è stato una questione di 78 insegnanti, un ritmo confortevole per l’Alabama contro la squadra ora coperta del Kentucky. Diverse altre fermate saranno utili, ma Nate Oats ha il comfort di sconfiggere il Kentucky in piena forza nel primo viaggio. – Medcalf

Luke Barrett con rimbalzo 👏#Gaelrise pic.twitter.com/nuk4unlv2f – Hoops Saint Mary (@saintmaryshoops) 2 febbraio 2025

Ultimo incontro: Saint Mary è def. Gonzaga 62-58 1 febbraio

Cosa c’è in gioco: Due volte. Questo è tutto. Dal 2000, Gonzaga non solo è riuscito a vincere il titolo della stagione regolare della West Coast Conference due volte: 2012, 2024. È la corsa più dominante nel basket per gli uomini. Ma il bordo di Saint Marie nella gara della conferenza di questa stagione è storicamente significativo e perché un’altra perdita di Gonzaga potrebbe rivelare il curriculum tiepido di Buldok.

Dopo una stupida vittoria su Baylor nel suo apri stagionale, Gonzaga ha ottenuto solo una vittoria nella top-50 Kenpom (Stato di San Diego) in questa stagione. Saint Mary’s ha due (Gonzaga, Nebraska). Il vincitore di questi rifiuti rafforzerà il suo curriculum e potenzialmente aumenterà il loro potenziale seme di domenica della selezione. Il perdente, specialmente se è Gonzaga, potrebbe trovarsi nel round di apertura all’estremità sbagliata della partita difficile.

Torneo maschile Iscriviti ora e gioca sul titolare degli uomini n. 1 gratis! 135 000 $ in prezzi.

Gioca alle sfide del torneo maschile

Cosa è cambiato dal primo incontro? Augustina Marculionis ha dovuto allargare il tempo con una strana media funzione, intermittente con un viaggio 3-per-9 contro Zags. Da questo gioco, tuttavia, Marculionis ha nuovamente trovato il suo ritmo e in quattro partite che sono entrate in questa lista settimanale, in media 19,5 punti.

Questa è una brutta notizia per Gonzaga. Ma Graham Ike, che ha segnato 24 punti al primo incontro, è guidato da una squadra che ha preso provvedimenti da questa perdita e posto sulla 20a efficienza difensiva in questo periodo. I migliori sforzi difensivi potrebbero essere essenziali per le rappresaglia.

Cosa aspettarsi questo fine settimana: In questa stagione, Gonzaga ha giocato la top 50, ma è stato importato nel suo gioco più lento (61 proprietà) di Saint Mary, ciò che ha influenzato il risultato. Segnando il programma di pochi deve entrare nella posizione questa volta per spingere il ritmo. Inoltre, l’energia della folla domestica dovrebbe spostare le vibrazioni in questo incontro.

Saint Mary’s ha avuto successo su vetro offensivo (37% del rimbalzo) e seconde possibilità. Questo, oltre a mantenere il loro ritmo più metodico, potrebbe aiutare Gaels a garantire la loro terza vittoria consecutiva contro Gonzag nella partita finale del WCC prima che Gonzaga se ne vada per il Pac-12. – Medcalf

giocare 0:47 Rick Pitino, Dan Hurley risponde alla vittoria di St. Jana Nad Uconnem Rick Pitino e Dan Hurley condividono i loro pensieri dopo St. John’s Road vincerà contro il Connecticut.

Ultimo incontro: St. John’s def. UConn 68-62 7 febbraio

Cosa c’è in gioco: St. John’s si concentra sul primo campionato del Big East dal 1992 e detiene 2,5 partite nella classifica del campionato.

Le migliori storie della settimana Ottieni un approccio esclusivo a migliaia di articoli premium all’anno dai migliori scrittori.

• Il preferito per i migliori prezzi NBA è … »

• Allenamento primaverile: giocatori con la maggior parte in gioco »

• Trucchi di trasmissione MBB: sorpresa, stelle »

Più contenuto di ESPN+ »

Le speranze di UConn di condividere il titolo della normale stagione del Big East sono state fatte dopo che la sconfitta scioccante a Seton Hall ha subito sabato. Gli huskies devono trovare una coerenza. Dall’inizio di gennaio, non hanno vinto due partite di fila e il loro seme del torneo NCAA scivolerà.

Cosa è cambiato dal primo incontro? Né è cambiato tonnellata. Il più grande sviluppo è che Liam McNeeley è diventato più sano. La prima riunione della squadra è stata la prima partita di McNeeley dopo aver perso otto partite con infortunio alla caviglia, e mentre si è conclusa con 18 punti e 11 rimbalzi dalla panchina, ha cercato di colpire i colpi dal perimetro. Ha visto questa esibizione con 38 punti e cinque 3 s contro Creighton, quindi è probabile che le riprese di McNeeley non ripeteranno il tormento.

Sul lato di St. Jana vale la pena notare che Villan e Creighton hanno permesso a ciascuno di attraversare un punto per la prima volta per la prima volta da novembre, quando gli avversari hanno raggiunto questo marchio.

Cosa aspettarsi questo fine settimana: Questa è la partita della migliore offesa e la migliore difesa nella partita della Grand East Conference. UConn ha bisogno che i suoi tre grandi suonino bene. Alex Karaban è andato 20 contro Seton Hall e ha mostrato segni di focolai dal suo crollo. La palla da solista era incredibile mentre McNeeley era fuori e doveva farlo con sicurezza.

D’altra parte, St. John sta dettando su un bicchiere offensivo? Sorprendentemente, Red Storm non ha avuto un sacco di successo nella seconda possibilità del primo incontro perché sono la migliore squadra offensiva in campionato e UConn a volte ha combattuto sul vetro. La loro mancanza di tiro dal perimetro provoca necessaria per ottenere cestini facili intorno al bordo. Se è un gioco ravvicinato, a Rick Pitino piacerà la sua possibilità, grazie alle recenti forme di Kadary Richmond e RJ Luis Jr. – Borzello