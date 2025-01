Cosa devono fare i comandanti per aiutare il QB Jayden Daniels a raggiungere il livello successivo

Eric Williams Reporter della NFL

Di fronte ai rivali dell’NFC East, i Washington Chiefs sapevano di dover includere un grande play back per Saquon Barkley e l’attacco esplosivo dei Philadelphia Eagles per avere la possibilità di avanzare al Super Bowl.

Ebbene, i Commanders hanno fallito miseramente perdendo 55-23 in trasferta nella partita del campionato NFC di domenica.

Barkley ha interrotto una corsa di touchdown di 60 yard sulla prima giocata offensiva di Filadelfia della partita, un dubbio segno di cose a venire per la difesa di Washington. A peggiorare le cose, i Chiefs hanno anche girato la palla quattro volte, e tutti e quattro gli abusi hanno portato ai touchdown degli Eagles.

Washington ha chiuso con 10 palle perse in tre partite contro il Philadelphia, mentre le restanti partite sono state 10 in questa stagione.

“Dallo a Filadelfia”, ha detto l’allenatore di Washington Dan Quinn. “Non sono accaduti perché abbiamo messo la palla a terra. Hanno forzato quei contrasti”.

Barkley ha concluso con 118 yard di corsa e tre touchdown. Ha una media di 138 yard a partita in tre gare contro la difesa di Washington. Secondo le seguenti statistiche Gen, i comandanti consentono una distanza di 90 metri a causa delle battaglie perse.

Fortunatamente per Quinn, ha già stabilito la posizione di linebacker in Offensive Rookie of the Year Jayden Daniels. Ciò su cui Quinn e i Chiefs devono concentrarsi ora è costruire una difesa del calibro di un campionato in grado di tenere a bada gli attacchi per eguagliare la magia che Daniels crea con il suo braccio e le sue gambe.

“Non potevo superare i ragazzi nello spogliatoio”, ha detto Daniels dopo la partita. “Nel primo anno, quando non tutti si conoscono come principianti, i veterinari hanno fatto un lavoro straordinario coinvolgendoci e aiutandoci, e tutti noi abbiamo alzato gli occhi al cielo.

“Siamo arrivati ​​a questo punto, ma alla fine abbiamo perso. Fa schifo, ma da qui andremo avanti”.

Washington ha sette scelte nel prossimo draft, inclusa una alla fine del primo round. Il GM dei Chiefs Adam Peters dovrebbe destinare una parte di queste scelte all’aggiunta di giocatori a una difesa che ha ottenuto il massimo dal personale ma mancava di un giocatore dinamico a tutti e tre i livelli.

Washington ha concesso 23 punti a partita durante la stagione regolare. Tuttavia, quel numero è balzato a 35,3 punti a partita nei playoff: solo i Detroit Lions hanno ceduto più punti a gara in questa postseason (45 punti a partita).

Quinn ha esperienza nella costruzione di difese tenaci e opportunistiche con i Seattle Seahawks e i Dallas Cowboys. Ha bisogno di aggiungere pezzi e costruire su ciò che ha iniziato nella sua prima stagione con Washington.

Il Comandante ha 28 giocatori destinati a diventare agenti liberi a marzo, inclusi contrasti difensivi come il linebacker Bobby Wagner, la sicurezza Jeremy Chinn e l’edge rusher Dante Fowler Jr.

Nel corso del CAP, i Chiefs hanno uno spazio cap previsto di 87,5 milioni di dollari, il terzo in assoluto nella NFL. Quindi, Washington ha la possibilità di fare alcune mosse clamorose in termini di libera agenzia.

I giocatori che potrebbero avere senso per Washington se colpissero il mercato aperto includono il cornerback dei Dallas Cowboys Jourdan Lewis e il difensore Osa Odighizuwa, il difensore dei Los Angeles Chargers Poona Ford e il pass-rusher dei New York Giants Azeez Ojulari.

Quinn dovrà anche lavorare duro per mantenere uno staff tecnico esperto e di talento. Il coordinatore offensivo Kliff Kingsbury potrebbe essere interessato al lavoro di capo allenatore dei New Orleans Saints.

Dan Quinn consegna un messaggio alla squadra dopo la sconfitta contro gli Eagles | Esclusività digitale

La prima stagione di Quinn a Washington includeva una stagione regolare 12-5 in cui la sua squadra ne vinse cinque consecutive per raggiungere la postseason. Anche se i comandanti non hanno avuto successo, Quinn ha detto che la giovane squadra può trovare conforto nell’imparare i dolori della crescita.

“Quando abbiamo vinto alcune di quelle partite ravvicinate, non solo siamo migliorati in campo, ma siamo migliorati anche fuori dal campo: la nostra mentalità, la nostra attitudine a dare il massimo”, ha detto Quinn. “Abbiamo affrontato alcune dure battaglie come squadra del primo anno che sta ancora crescendo e non avrei potuto essere più felice di vederci giocare così tante partite ravvicinate.

“Questa è una buona cosa. È lì che impari e cresci. Ti prendi a calci in culo e devi imparare le lezioni che sono destinate a te in quei momenti. E questa squadra lo ha fatto.”

Eric D. Williams annuncia la NFL da oltre un decennio, coprendo Los Angeles Rams per Sports Illustrated, Caricabatterie di Los Angeles per ESPN e Seattle Seahawks Tribuna di notizie di Tacoma. Seguitelo su Twitter @eric_d_williams .

