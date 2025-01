Cosa è andato storto con Coco Gauff agli Australian Open

MELBOURNE, Australia – Gli sforzi delle donne classificate al n. 3 Il primo titolo di Coco Gauff agli Australian Open è stato interrotto dalla spagnola Paula Badosa, che ha battuto l’americana in due set 7:5, 6:4 nei quarti di finale di martedì.

A volte Gauff sembrava dover affrontare due avversari; L’undicesima testa di serie Badosa e lei stessa mentre ha commesso un numero impressionante di errori non forzati e ha lottato per controllare il suo servizio.

Dopo l’apparizione in semifinale a Melbourne lo scorso anno, Gauff non riesce a raggiungere l’impresa nel 2025 e questo segna il terzo Slam consecutivo in cui il numero tre del mondo non è riuscito a raggiungere le quattro finali.

Martedì Coco Gauff ha perso contro Paula Bados nei quarti di finale. Clive Brunskill/Getty Images

Gauff non riusciva a trovare il ritmo con la sua racchetta nemmeno al servizio

Bug, bug, bug. Questo sarà il risultato della sconfitta ai quarti di finale – e del torneo – per Gauff. A Melbourne, ha commesso più errori non forzati di quattro dei suoi cinque avversari e ha continuato ad accumulare doppi falli in quello che è stato un pomeriggio ribelle contro il Bados.

Certo, questo può succedere quando sei tu a dettare il gioco e la partita dipende dalla tua racchetta, ma contro il Bados gli errori sono diventati enormi. Ha commesso 41 errori non forzati, incluso un record di 28 nel torneo sul diritto.

Quote per l’Australian Open femminile 2025

È la seconda partita consecutiva in cui Gauff è frustrata dal suo tasso di errori: dopo aver perso il primo set contro Bados, Gauff ha faticato a ritrovare la concentrazione e ha perso immediatamente il suo primo servizio nel secondo set, una maratona di 13 minuti con otto due . che si è concluso con un brutto errore non forzato di dritto di Gauff per dare a Bados un vantaggio a cui non avrebbe rinunciato.

“Mi sento come se avessi fatto molti (errori), soprattutto a rete. Sì, penso che sia stato un po’ un cattivo tempismo. Penso che stavo colpendo alcune palle troppo avanti, forse giocando un po’ troppo indietro “, ha detto Gauff alla stampa dopo la sconfitta.

“Mi sentivo come se stessi creando molti punti, sai, e solo l’ultima palla, voglio dire, ce n’era una sul 40-15. Penso di aver mancato la rete. Sì, ci sono stati molti errori”. quel lato (di diritto).”

Gauff guida anche la squadra femminile del torneo in termini di doppi falli con 35, più del doppio delle successive squadre dei quarti di finale (Emma Navarro ne ha 17; Elina Svitolina e Madison Keys, 15).

Il suo stile di gioco “vivi al servizio” e “muori al servizio” spesso funziona, e la sua potenza e capacità di mettere a segno gli assi le fanno guadagnare molti punti gratuiti al servizio. Ma contro Bados nel secondo set cruciale, Gauff ha servito solo al 56% e ha vinto solo il 24% dei punti sulla seconda di servizio, una ricetta per il disastro a questa fine del torneo.

“Devo essere aggressiva. Sento che è allora che gioco al meglio. È così che ho vinto la maggior parte delle partite finora, ho giocato in modo aggressivo negli ultimi mesi”, ha detto.

Gauff continua a lavorare sul suo gioco mentale

Gauff è stata ragionevolmente cauta nella sua conferenza stampa post partita, affermando di essere “certamente delusa, ma non completamente devastata”.

Qualcosa su cui aveva cercato di lavorare negli ultimi sei-nove mesi era staccarsi dalle aspettative degli altri e concentrarsi invece sulle proprie aspettative interiori.

Suggerimenti dell’editore

1 Correlato

“Sì, penso che devi solo capire che la maggior parte degli allenatori di Internet non hanno mai allenato nessuno al mio livello o non hanno mai giocato. Quindi è una di quelle cose. È più facile guardare dall’esterno, sai, tutte quelle cose quando sei suonando e commenterai, non ascolterai commentatori, sentirai persone dire: ‘Oh, avrebbe dovuto fare questo o avrebbe dovuto fare quello'”, ha detto.

“Anche quando guardo, lo faccio. Ovviamente quando sei là fuori, è diverso. Penso che sia quello che sto prendendo da questo, che sono io quello là fuori e io sono il uno.” chi decide alla fine dei conti, quando la gente vuole dirlo, lo prendo con le pinze, quindi non penso che sia un male.

“Sono orgoglioso di me stesso, e questo è tutto quello che posso dire. Prometto che continuerò a fare del mio meglio per migliorare e soddisfare le aspettative che ho nei confronti di me stesso e di tutti gli altri… non posso.” non hai il controllo.”

E il suo futuro immediato? Gauff ha indicato che non punterà all-in sui punti in classifica in questa stagione, guardando invece alle major come i suoi obiettivi più grandi per il 2025.

“Vado a casa e mi prendo una pausa. Praticamente ho giocato molto a tennis dalla fine dello scorso anno. Quindi sì, prenditi una settimana libera o qualcosa del genere e poi torna al lavoro e migliora.” ha detto delle sue prossime settimane.

“Non credo che Doha e Dubai siano una priorità… La prossima cosa sono ovviamente gli Open di Francia, quindi cercate di avanzare.”

Gauff, testa di serie n. 3, è stato sconfitto in due set 7-5, 6-4. Quinn Rooney/Getty Images

Non sottovalutare Badosa

L’ex numero due del mondo afferma che sta giocando a tennis ancora meglio ora rispetto a prima del suo miserabile periodo con un infortunio alla schiena nel 2023 e nel 2024 che l’ha vista uscire dalla top 100.

E lo si vede non solo contro Gauff, ma durante tutto il torneo. La spagnola è stata spinta a tre set solo una volta in questo torneo, contro Marta Kostyuk al terzo turno, e per il resto è sembrata estremamente a suo agio.

“Mi sento come se fossi tornata al posto a cui appartengo? Sì, certo”, ha detto martedì dopo la partita. “Voglio dire, da quando sono tornato l’anno scorso qui in Australia, il mio obiettivo, l’ho detto qui lo scorso gennaio, volevo essere il ritorno dell’anno. Ci sono riuscito. Quando ho iniziato quest’anno, ho detto che volevo essere uno dei migliori giocatori al mondo e dimostrarlo, dimostrarlo ed essere costante. Questo è il mio obiettivo anche quest’anno.”

È la sua prima vittoria major in carriera contro un’avversaria tra le prime 10 (oggi è andata 0-3), e ora alla sua prima semifinale major, Badosa ha l’opportunità di diventare la prima spagnola a raggiungere una finale slam dai tempi di Garbine Muguruza nel 2020 qui a Melbourne.

Nella semifinale di giovedì affronterà Aryna Sabalenkova o Anastasia Pavlyuchenkova.