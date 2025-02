Cosa ha infastidito gli sforzi di Ucononn per tre torba e huskies sulla nave giusta?

Michael Cohen Writer di basket di calcio e college universitario

Hartford, Conn. – La miserabile e catastrofica perdita di UCononn contro la Seto Hall sabato alcuni volti familiari hanno vagato per il tirocinio della squadra. Uno apparteneva a Donovan Clingan, 7 piedi-2, £ 280 Goliath, che ha ancorato i modelli schematici del capo allenatore Dan Hurley ad entrambe le estremità del pavimento durante la carriera di un collega di due anni. Il secondo apparteneva a Tristen Newton, il lungo vantaggio della Carolina orientale, che fiorì a Hurley, il tutto-americano della prima squadra, e fu successivamente invitato a Honor-Huskies. Entrambi i giocatori hanno aiutato i campionati nazionali vincenti del Connecticut.

Il loro ritorno al campus è stato reso possibile da una sfortunata pausa NBA per tutta la star, che è avvenuta contemporaneamente con Nadir di UConn: una traduzione superficiale di tre giorni da una delle perdite più semplici della recente memoria da vincere contro Villanova, con quella con il con The the the the the the the with the with Villanova Huskies La stagione è effettivamente sospeso in equilibrio. Never Hurley e le sue squadre che sono cadute dal sondaggio AP la scorsa settimana sono stati più lontani dal loro obiettivo annunciato, secondo il quale il primo UCLA a tre uurpentici dopo il basket universitario nei primi anni ’70 rispetto al miserabile viaggio in autobus del New Jersey, che Hurley ha descritto come Hurley di “bara su ruote”. A quel tempo, nessuno di loro sapeva se UConon avesse persino raggiunto il torneo NCAA, che impedisce un’altra corsa magica fino a marzo.

Tuttavia, trascorrere del tempo con Clingan e Newton ha contribuito a aumentare lo spirito del personale di coaching, che ha cercato disperatamente modi per migliorare la loro lista sbagliata. E anche se nessuno dei due giocatori era in grado di adattarsi allo stesso Huskies – anche se Hurley lo aveva sicuramente amato – la loro presenza era un promemoria di entrambe le altezze ottenute da questo programma e dagli standard che i suoi più grandi giocatori hanno fissato. Newton e l’ex compagno di squadra Cam Spencer, un membro del vincitore del vincitore del titolo nazionale dell’anno scorso, hanno entrambi ottenuto l’Ovosta dal XL Center 15.684, quando si sono seduti martedì sera, fino alla lunghezza del braccio sulla panchina del Connecticut.

“Penso che ci abbia dato energia per aumentare”, ha detto Hassan Diarra. “È stato difficile per un paio di giorni. Quando hanno visto quei ragazzi, vedendo quei maestri che il DNA del campionato, ci ha dato solo un po ‘più di fiducia nel ricordare chi sono gli huskies e cosa facciamo. E lo abbiamo sottolineato nel Ultimi 12 minuti. “

In retrospettiva, 14 punti 11:58 rimasti dopo il recente livello di base, la guardia di Villanova Wooga Poplar, che Hurley ha descritto come il primo round del futuro, Huskies si è disintegrato al limite con un’incredibile corsa di 27-6 che ha fornito lampi di tutti gli allenatori che hanno creduto che questa squadra potrebbe essere. C’era un gioco di alto livello e una pressione sanguigna ghiacciata per ripristinare la pressione e sollevare l’anima. Dopo le ultime due stagioni, un riepilogo a bordo del riassunto è stato rapidamente assemblato dietro una squadra sotto fatta mentre faceva clic su una vittoria sulle mascelle della sconfitta, permettendo all’intero stato di credere in ciò che potrebbe essere possibile per almeno qualche settimana in più. Il risultato finale recita UConon 66, Villanova 59 riflettendo la fuga che ha mantenuto gli huskies in superficie.

Per alcuni aspetti, l’osservazione di Hurley può essere considerata dovuta alle montagne russe prolungate che la sua squadra ha cavalcato dal 29 gennaio, quando UCononn ha continuato da uno sfortunato DePaul con 14 punti nello stesso edificio prima di vincere una doppia vittoria. Gli sforzi per evitare scioccanti contro il Blue Demon iniziano la quota della lega estenuante, che ha tassato la squadra di Hurley emotivamente e fisicamente allo stesso modo: allora non una vittoria granulare. 9 Marquette senza la stella della stella Liam McNeeley per le vendite nette in quel momento. 12 San Giovanni; A quel tempo, non intensiva vittoria sulla strada. 24 Creightton Errors Comedy in Seto Hall. In che modo esattamente gli Huskies hanno reagito contro Villanova, un altro disperato nemico del Big East, è stato indovinato a chiunque dalla protezione fredda e del vento alle 18:30 con non puntura, anche se la squadra di casa ha favorito più di otto punti.

Venendo a scoprire perché UConn era in questa posizione, significa provare la visione originale dell’elenco attuale dopo due anni di perfetta identificazione dei talenti e gestione del personale. Già a novembre, anche un mese per la stagione regolare, Huskies ha sofferto di una magnifica serie di sconfitte per tre giochi all’evento di Invitational Maui, culminando contro l’Unsuly Dayton. A quel tempo, era chiaro che lo sporco sarebbe stato un problema persistente per i centri di Samson Johnson (6.2 / 40 minuti) e del Michigan Transfer Tarris Reed Jr. (5,5 / 40 minuti), un modo negativo che è unito da uno sviluppo limitato Sophomore Youssouf Singare, l’unico altro vero grande della lista. Era ovvio che il trasferimento di Saint Mary di Aidan Mahaney, principiante previsto da una squadra a Point Guard, ha lottato con il suo quadro compatto e la decisione irregolare contro una migliore competizione, schiacciando la visione del personale da un possibile ciclo. In tutte queste cose, sono stati assegnati carichi di lavoro sporgenti a giocatori come Alex Karaban (36 minuti a partita), Solo Ball (32 minuti a partita), McHeley (31 minuti a partita) e Diarra (27 minuti a partita) che sono infine Costretto a giocare attraverso la tendinite rotulea. Il fatto che il secondo anno Jaylin Stewart (5,9 punti per partita) e Jayden Ross (3 punti per partita) procedano più lentamente di quanto Hurley dovrebbe ancora unire il problema.

“La differenza tra la squadra di quest’anno e le squadre precedenti è che eravamo così profondi (le ultime due stagioni)”, ha detto Hurley martedì dopo la partita. “Voglio dire, eravamo così profondi, quindi eravamo piuttosto freschi. Le persone di classe superiore non hanno giocato minuti a cui giocano le persone di alto livello (in questo momento). Quindi possiamo esercitarci duramente per preparare i giochi ed essere molto nitidi.

“Anche se (ora) è costretto a tornare a causa dell’infortunio di Hassan a causa dell’infortunio di Hassan, Alex Minutes e General, sai fino a che punto possiamo andare in panchina quest’anno.

E mai più del fine settimana contro la Seto Hall, che è diventata la prima squadra a vincere UCononn quando arrivano a sei o meno profitti durante le prime 24 partite più durante la stagione almeno 1995-1996, secondo Fox Sports Research. Il peso dello stupore e del bemoria di Hurley, la sua umiliazione e il crackato arroganza, sono crollati su un gomito incastonato in cima al tavolo da cui ha condotto una conferenza stampa post -gioco particolarmente breve all’interno del palmo della sua destra sia per sostenere la testa che per coprirsi gli occhi. I suoi Huskies avrebbero davvero fatto saltare in aria i primi sette punti: 45 rimasti in regola contro di esso, che è senza dubbio la peggior squadra del Big East? Avrebbero davvero distrutto il nuovo vantaggio di cinque punti negli ultimi 59 secondi? Hurley, un allenatore che è attaccato ai sistemi di alto livello e all’analisi in avanti, che richiede una continuazione dei suoi giocatori per esibirsi, l’esplosione di Ucononn da sola tre giorni fa è stata arrestata.

Scotty Middleton di Scotty di Seton Hall finisce di licenziare UCononn per vincere, 69-68

“Non sapevo nemmeno cosa potessi dire qui”, ha detto Hurley dopo la sconfitta di sabato, “in base solo alle prestazioni generali e al solo” Coppi di Keystone “—, che è continuato alla fine del regolamento e alla fine degli straordinari. “

Tutto ciò che è incredibile ha fatto sì che Hurley ha messo in dubbio apertamente la qualità del suo coaching in così tante settimane, trascorrendo il primo febbraio urlando contro il fatturato di Huskies Gargantuan contro Marquettet (25 TOS, Win) e ST. Tra queste due partite e lo scioglimento di sabato, la Seto Hall ha avuto un elettrizzante tour di 38 punti di Creightton McHeley, lo sforzo di Hercule, che ha ispirato le speranze di carta con alcuni dei difetti della squadra con le scelte della lotteria. Poi c’è stata una perdita per la Seto Hall, che è stata matura nei punti di insegnamento “simili ad alcune altre clip che sono avvenute tutto l’anno”, ha detto Hurley in seguito, ammettendo che “guardiamo alcuni degli stessi film” durante il film ” sessioni.

Le dinamiche si sono sentite ancora più strette quando Karaban ha detto ai giornalisti che “i giocatori non prendono sul serio ogni partita e non trattano tutta la vita o la morte) in un modo che lo staff tecnico”. E Hurley sembrava eco che le emozioni di lunedì sono particolarmente sobrie la sessione mediatica, dove ha spiegato che Uconon, come molti programmi, combatte un moderno panorama di basket universitario in cui gli atleti frustrati possono “uscire da un piede o tagliarsi se stessi” mossa. Ha esortato i giocatori a rimanere sbalorditivi e fare il suo lavoro.

“Mi piacerebbe entrare nello spogliatoio e potrei dover abbattere la battaglia tra due giocatori che sono arrabbiati che forse (qualcuno) non abbia giocato abbastanza duramente”, ha detto Hurley all’inizio di questa settimana. “Penso di essere probabilmente deluso dal fatto che non mi sia imbattuto in camerini più frustrati e arrabbiati tutto l’anno per noi.”

Villanova Wildcats vs. Ucononn Huskies

Tutta la frustrazione dei suoi giocatori era finalmente apparsa negli ultimi 12 minuti contro Villanova, resistenza e perseveranza sullo schermo ringhiante, che ha reso il brontolio di Hurley e il suo assistente allenatore. Hanno rivelato nel recupero e nelle battute d’arresto di Stewart, che hanno ridotto il deficit a sei; Cattura con una mano e cantina (13 punti), che ha segnato 58-58; Nove tiri liberi da McNeele (20 punti) senza perdere; Riserva saltata di Diarra; Le ondate di pressione di difesa che hanno costretto i gatti selvatici a perdere i loro 13 tentativi di bersaglio di campo degli ultimi 15 fino a quando il cronometro finisce alla fine.

“Dobbiamo giocare disperatamente”, ha detto McNeeley. “Penso che lo abbia fatto in quegli ultimi 12 minuti. Voglio dire, non abbiamo messo insieme una buona partita. Dobbiamo giocare come tutta la partita, ogni partita, per il resto della stagione.”

Proprio come Clinga, Newton e Spencer hanno fatto di fronte a loro.

Michael Cohen copre un calcio e un basket del liceo con un grande peso di dieci. Seguila su Twitter @Michael_Cohen13.

