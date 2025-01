Cosa non ha eguali? Regole, roster per la nuova lega di basket

Il basket femminile è cresciuto a un ritmo esponenziale negli ultimi anni. La situazione diventa ancora più grande venerdì, quando Unrivaled fa la soffiata a Miami.

La nuova lega 3 contro 3 Unrivaled è un’opportunità nazionale per i giocatori della WNBA di competere durante la bassa stagione. Ma per coloro che hanno contribuito a portare a compimento il campionato, si è trattato di riportare il basket competitivo alla sua forma più semplice e cruda, come giocare con i canestri in campo.

“Tutto è stato costruito per il giocatore”, ha detto a ESPN Luke Cooper, presidente delle operazioni di basket di Unrivaled. “Il negozio è stato costruito per i giocatori, la struttura è stata costruita per i giocatori e il gioco vero e proprio: l’intero campo 3 contro 3 è radicato nel modo in cui giocheresti a basket da bambino.”

Ecco tutto ciò che devi sapere sul campionato in vista della sua stagione inaugurale.

Cosa non ha eguali?

Dalla stagione inaugurale della WNBA nel 1997, molti giocatori della lega si sono diretti all’estero per continuare a giocare fuori stagione, per integrare le proprie entrate e trovare concorrenza di alto livello.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

Fondata da Breanna Stewart e Napheesa Collier, Unrivaled offre a 36 dei migliori giocatori della WNBA l’opportunità di rimanere negli Stati Uniti per una stagione di otto settimane che va dal 17 gennaio al 17 marzo in una struttura costruita su misura a Miami. Non è il primo campionato alternativo nazionale. Athletes Unlimited, un campionato 5 contro 5 lanciato nel 2022, giocherà la sua quarta stagione dal 5 febbraio al 2 marzo a Nashville, con 29 dei 40 partecipanti che hanno esperienza WNBA.

Ma Unrivaled, che sarà composto da sei squadre, cerca di distinguersi con i suoi stipendi, le sue attrezzature e il suo stile di gioco.

“È stato costruito da giocatori di basket per giocatori di basket”, ha detto Cooper. “Questa è la nostra stella polare… Abbiamo un incredibile pool di 36 giocatori che si miglioreranno a vicenda, quindi siamo unici sul mercato in questo senso.”

Unrivaled mira a essere la prima lega a rivaleggiare con la WNBA finanziariamente e in termini di risorse.

Quanto vengono pagati i giocatori?

Funzionari senza eguali hanno affermato che la lega ha superato i 35 milioni di dollari di finanziamenti, con investitori tra cui la stella dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, la medaglia d’oro olimpica Michael Phelps, la campionessa degli US Open Coco Gauff, l’allenatore di basket femminile della Carolina del Sud Dawn Staley e la stella della USC JuJu Watkins.

Quando la lega fu annunciata, uno dei vantaggi di Unrivaled era che i suoi stipendi medi sarebbero stati più alti di quelli della WNBA, anche se con un quarto di giocatori.

Lo stipendio medio nella WNBA nel 2024 era di circa $ 119.500, con il massimo intorno a $ 242.000.

Unrivaled ha affermato di offrire “lo stipendio medio più alto negli sport professionistici femminili (di squadra)”. Il presidente della lega Alex Bazzell ha dichiarato a SB Nation a dicembre che Unrivaled ha un tetto salariale totale di 8 milioni di dollari, che si traduce in uno stipendio medio della lega di circa 222.222 dollari.

Oltre al loro stipendio, i giocatori senza pari guadagnano equità nel campionato. I funzionari di Matchless hanno rifiutato di discutere il compenso dei giocatori della lega con ESPN.

Sabrina Ionescu e Jackie Young gareggeranno nella stagione inaugurale di Unrivaled e sono due dei 17 ex olimpionici 5v5 e 3×3 del campionato. Ethan Miller/Getty Images

Quali giocatori sono coinvolti?

Unrivaled si è posto l’obiettivo di convincere il maggior numero possibile di migliori giocatori WNBA a unirsi al campionato. Quando i funzionari della lega lo hanno presentato loro, tutto ciò che avevano era un concetto: “Questo è ciò che speriamo che sia” e “questo è ciò che vogliamo che sia”.

“Do molto merito a quei giocatori”, ha detto Cooper. “Hanno corso un rischio.

I 36 giocatori che gareggiano in Unrivaled in questa stagione includono sette scelte n. 1 del draft WNBA (Aliyah Boston, Rhyne Howard, Sabrina Ionescu, Jackie Young, Stewart, Jewell Loyd e Brittney Griner), un MVP WNBA (Stewart) e 17 ex olimpionici.

Cameron Brink, la scelta numero 2 nel draft WNBA 2024, si è impegnata a giocare per Unrivaled ma salterà questa stagione mentre si riprende da un infortunio al legamento crociato anteriore (ACL) subito nel giugno 2024.

A’ja Wilson, l’MVP in carica della WNBA, e la Rookie of the Year Caitlin Clark hanno deciso di non partecipare a Unrivaled in questa stagione.

Paige Bueckers senior dell’UConn, la scelta numero 1 prevista nel draft WNBA di aprile, e Flau’Jae Johnson junior della LSU hanno firmato contratti NIL con Unrivaled. Si prevede che i Bueckers entreranno in campionato nel 2026.

Come sono stati compilati i roster?

Il 20 novembre, tutti e sei gli allenatori di Unrivaled si sono incontrati a Miami per selezionare le squadre. Trentaquattro dei 36 giocatori del campionato (le due wild card erano ancora in fase di definizione) sono stati divisi in sei gruppi in base alla posizione e allo stile di gioco. Da lì, i sei allenatori hanno lavorato insieme per formare ciascuna squadra, selezionando almeno un giocatore da ciascun gruppo per creare roster equilibrati.

Ma gli allenatori non avevano idea di quali squadre avrebbero guidato fino al completamento del processo di selezione.

“Ha rimesso l’onere sugli allenatori”, ha detto Cooper.

Vai alle inserzioni senza rivali

Dove si giocherà Unrivaled e quanto durerà la stagione?

La stagione imbattuta durerà otto settimane, playoff compresi, e si giocherà interamente al MediaPro Center di Miami. Le partite si giocheranno ogni settimana il lunedì, venerdì e sabato.

Le migliori notizie della settimana da Ottieni accesso esclusivo a migliaia di articoli premium all’anno dei migliori autori.

• Follower del Draft NBA 2025: 10 nomi che dovresti conoscere »

• CFB: previsione di 68 QB iniziali per il ’25 »

• Il Manchester United verso la retrocessione? Parliamo »

Altri contenuti ESPN+ »

La stagione regolare consisterà in un formato girone all’italiana in cui sei squadre affronteranno ogni avversario almeno una volta e ciascuna squadra giocherà 14 partite. Le prime quattro squadre per record avanzano ai playoff. I record negli scontri diretti e la differenza punti serviranno da spareggio.

I playoff iniziano il 16 marzo – che è anche la domenica delle selezioni per il basket universitario maschile e femminile – con due semifinali a eliminazione diretta. La partita di campionato è il 17 marzo.

Unrivaled ha inoltre recentemente annunciato che ospiterà un torneo 1v1 dal 10 al 14 febbraio, mettendo i giocatori uno contro l’altro in una competizione a eliminazione diretta, il vincitore prende tutto, con $ 250.000 per il vincitore e $ 10.000 aggiuntivi per il professionista. i loro compagni di squadra 3 contro 3.

In cosa differiscono le regole 3v3 Unrivaled dal 3×3 Olimpico?

Matchless si giocherà su un campo ridotto di 49,2 x 72 piedi invece che sulla metà campo (36 x 49 piedi) utilizzata alle Olimpiadi. Per tua informazione, la WNBA si gioca su un campo di 94 x 50 piedi.

“Sembra di guardare una partita di basket e ci sono quattro giocatori in meno in campo”, ha detto Cooper. “Non è una trovata. È un basket con più spazio per correre e un campo un po’ più corto, così i giocatori hanno la resistenza per giocare”.

Ogni partita di spareggio sarà caratterizzata da tre quarti da sette minuti e un quarto quarto che la lega chiama il “punteggio vincente”. Il punteggio vincente viene determinato aggiungendo 11 punti al punteggio della squadra in testa per tre quarti. Ad esempio, se il punteggio è 50-48 all’inizio dell’ultimo quarto, vince la prima squadra che raggiunge 61 punti. Non ci saranno mai straordinari.

“Questo gioco è radicato nel modo in cui giocavi a basket su una maglietta nera da bambino”, ha detto Cooper. “C’è un flusso. C’è un ritmo.”

Gli organizzatori indiscussi sperano che il gioco del punteggio eliminerà i falli finali e accelererà il gioco nel complesso. A tal fine, anche il processo di tiro libero sarà diverso. Quando un giocatore subisce fallo, sia durante un layup che con una tripla, verrà concesso solo un tiro libero. Un singolo tiro vale due punti per fallo su un tiro a canestro da 2 punti o tre punti se il fallo si è verificato su un tentativo da 3 punti. Un tentativo di tiro libero dopo un fallo su un canestro effettuato vale un punto.

I giocatori subiscono fallo dopo il sesto fallo, ma se una squadra ha solo tre giocatori a disposizione e uno di loro commette il sesto fallo, il giocatore rimane in gioco ma riceve falli tecnici per ogni fallo aggiuntivo che commette.

Le partite utilizzeranno un cronometro da 18 secondi, rispetto ai 24 secondi della WNBA, e il tempo verrà fermato sui canestri realizzati solo negli ultimi 30 secondi di un periodo, non nell’ultimo minuto.

A parte il ribaltamento all’inizio della partita, tutte le situazioni di salto vengono sostituite dal possesso alternato.

Chi sono gli allenatori?

I sei allenatori hanno diversi livelli di esperienza NBA e WNBA, guidati dall’ex allenatore dei Chicago Sky Teresa Weatherspoon e dall’ex assistente allenatore dell’NBA Phil Handy, che di recente ha trascorso cinque stagioni con i Los Angeles Lakers.

Weatherspoon guiderà Vinyl mentre Handy addestrerà Mist.

L’ex assistente dei Washington Mystics Andrew Wade guiderà i Laces e Nola Henry, che recentemente ha trascorso del tempo con i Los Angeles Sparks, allenerà Rose. Adam Harrington, ex assistente e direttore dello sviluppo dei giocatori dei Brooklyn Nets, allenerà i Phantoms. E l’allenatore di abilità WNBA e NBA DJ Sackmann allenerà i Lunar Owls.

Come guardare senza eguali

Le partite del lunedì e del venerdì sera si giocheranno su TNT, detentore dei diritti di trasmissione della lega. Le partite di sabato verranno trasmesse su TruTV. Tutti i giochi saranno disponibili anche per lo streaming su Max.

Roster senza rivali

Pizzo es. Cr

Stefanie Dolson, caposala, Washington Mystics

Tiffany Hayes, G, Las Vegas Aces

Kate Martin, G, Valchirie di Golden State

Kayla McBride, G, Minnesota Lynx

Alyssa Thomas, F, Connecticut domenica

Jackie Young, G, Las Vegas Aces

Gufi lunari a.C

Shakira Austin, F/C, Washington Mystics

Cameron Brink, F, Los Angeles Sparks

Napheesa Collier, G, Minnesota Lynx

Skylar Diggins-Smith, G, Seattle Storm

Allisha Gray, G, Atlanta Dream

Courtney Williams, G, Minnesota Lynx

Nebbia a.C

DiJonai Carrington, G, Connecticut, domenica

Aaliyah Edwards, F, Washington Mystics

Rickea Jackson, F, Los Angeles Sparks

Jewell Loyd, G, Seattle Storm

Breanna Stewart, F, Libertà di New York

Courtney Vandersloot, G, Libertà di New York

Fantasma BC

Natasha Cloud, G, Phoenix Mercury

Brittney Griner, C, Phoenix Mercury

Sabrina Ionescu, G, Libertà di New York

Marina Mabrey, G, Connecticut Sun

Satou Sabally, F, Dallas Wings

Katie Lou Samuelson, F, Febbre dell’Indiana

Rosa a.C

Kahleah Copper, Sol, Mercurio della Fenice

Chelsea Gray, G, Las Vegas Assi

Lexie Hull, G, Febbre dell’Indiana

Angel Reese, G, Chicago Sky

Azura Stevens, FC, Los Angeles Sparks

Brittney Sykes, G, Washington Mystics

BC Vinile

Aliyah Boston, F/C, Febbre dell’Indiana

Rae Burrell, G, Los Angeles Sparks

Jordin Canada, G, Atlanta Dream

Dearica Hamby, G, Los Angeles Sparks

Rhyne Howard, G, Sogno di Atlanta

Arike Ogunbowale, G, Dallas Wings