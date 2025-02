Sono passati circa 18 mesi da quando Birmingham City ha raccolto le sopracciglia in tutto il mondo da un gigantesco calcio americano per porta allo Stadio St Andrew quando ha annunciato che la leggenda della NFL Tom Brady ha acquistato una minoranza (ha riferito che 3,3%) nel club.

Sfortunatamente, l’improvvisa presenza del vincitore del Super Bowl nel loro centro non è stata sufficiente per impedire al blues di soffrire la scorsa stagione dal campionato. Tuttavia, dopo aver trascorso grandi finestre di trasferimento consecutive, Birmingham ora responsabile delle tre tasse più alte pagate per il trasferimento in League One: Jay Stansfield (17,8 milioni di euro), Christoph Klarr (4,2 milioni di EUR) e Willum Thór Wilumsson (4 a milioni Euro). Sono il momento clou di League One e hanno un bell’aspetto per tornare direttamente al secondo livello per la prima volta che hanno chiesto.

Al fine di valutare pienamente i sentimenti di sostenitori nei confronti delle loro feste ad altissima venatura, il reporter ESPN João Castelo Branco si è mescolato con i fan di Birmingham di fronte alla Coppa Fa Cup contro i colleghi di League One City a metà gennaio per vincere gli ex Patriots dal New England e Tampa Bay Bucananeers quarterback.

Editori birichini 2 correlati

Brady è stato portato al front office di Birmingham dal proprietario del club di Shelby Companies Ltd, guidato dal finanziere americano Tom Wagner. Le Shelby Companies sono fondate a Birmingham nel 2023 ed è una consociata del Wagner Knighthead Investment Group ed è stata nominata in relazione alla serie TV di successo “Peaky Blinders” fondata in Inghilterra.

“L’investimento all’estero da ragazzi americani provoca una grande differenza nel club”, ha detto un fan di Birmingham di fronte a Lincoln. “Da oggi puoi vedere che è la partita della Bassa Lega Cup e tutti stanno ancora apparendo.”

Mentre la ricchezza era ancora mescolata durante il possesso di Brady, sembrerebbe che la partita tra i sostenitori della città fosse che un old di 47 anni avesse un impatto positivo dal suo improbabile arrivo nell’agosto 2023, solo pochi mesi dopo aver lasciato la NFL per un Secondo e l’ultima volta.

“Prima ci sono stati problemi con gli ingranaggi, ma abbiamo provato per più di 10 anni e non puoi girare la petroliera durante la notte”, ha detto un altro sostenitore ottimista di Birmingham. “I fan appaiono ancora perché non ci dispiace. Possiamo accettare alcuni errori sulla strada perché la trasformazione nel club è stata sorprendente. Indipendentemente dalla discesa, i fan sono interessati.

“Ci sono più persone allo stadio allo stadio ora rispetto alla scorsa stagione, quindi stiamo sicuramente girando. Penso che torneremo nella metà superiore del campionato il prossimo anno!”

Cosa vanno in cima a Birmingham City al culmine della League One, cosa pensano davvero i fan del proprietario delle superstar del club, Tom Brady? Immagini Mike Egerton/PA tramite Getty Images

Anche la discesa al terzo livello non ha lanciato la maggior parte dei fan della città che l’ultima volta hanno visto la loro partita di squadra della Premier League nel 2010-11, la stessa stagione dei blues ha scioccato l’Arsenal 2-1 per vincere la finale della Coppa di Lega a Wembley. I sostenitori di ESPN hanno parlato generalmente concordato sul fatto che l’arrivo di Brady è una delle cose più positive e interessanti che accadranno al club negli anni da allora.

“Brady è un vincitore comprovato e si spera che lo porti qui a Birmingham City. Speriamo di poter andare a vincere tanti campionati e trofei che è ”, ha detto un fan che ha ammesso di non aver seguito la carriera da giocatore della NFL di Brady. “Non sono enorme per la mia NFL, ma il suo nome è molto noto. Non seguo il calcio americano.

Stream ESPN FC Daily to ESPN+ Dan Thomas si è unito a Craig Burley, Shaka Hislop e altro ancora per offrirti le ultime vette e discutere le storie più grandi. Streaming su ESPN+ (solo US).

“I fan di Birmingham volevano investire a lungo, quindi penso che avremmo preso qualsiasi cosa, ma avere Brady come volto del club è geniale. Vogliamo essere. “

Un altro fan ha detto: “Il coinvolgimento di Tom Brady incapsula davvero ciò che sta cercando di fare, e mostra davvero che il club sta salendo sulla traiettoria. Vedi che gli investimenti nel gruppo vanno al team e puoi vedere che stiamo migliorando.

Non è ancora chiaro quanto Brady sia coinvolto ogni giorno, anche se quando ha fatto il suo investimento, è stato anche annunciato che sarebbe diventato presidente del comitato consultivo del club. Finora, è stato una presenza sporadica a St Andrew, ma sulle terrazze è apparso sulle terrazze alcune esibizioni sorprendenti, ultimo ma non meno importante, quando si è seduto accanto a David Beckham per il così chiamato “Hollywood Derby” contro la lesebrity di proprietà di franchising Wrexham (proprio. Ryan Reynolds e Rob Melhenney) nella League One lo scorso settembre.

“Anche se è solo la sua foto, Brady Association sarà solo una buona cosa”, ha detto un fan di Birmingham, che ha accidentalmente indossato un cappello di Green Green Bay Packers che lo protegge dal freddo invernale. “Eravamo qui per Wrexham quando Brady era seduto nei paddock (livello inferiore dello stand principale) accanto a Beckham. L’atmosfera è stata semplicemente fantastica. Ha mostrato la traiettoria del club.

“È bello avere un nome come Brady, e negli stati vorrà molte orecchie che vogliono sapere chi è questo club che è coinvolta la più grande stella della NFL di tutti i tempi.”

Alla domanda sulla sua scelta di testa, data la lunga connessione di Brady con i patrioti, il fan ha rivelato che la sua decisione di supportare i Packers era quasi maledetta come la sua decisione di seguire il blues.

“È divertente che ho deciso di supportare i Packers perché hanno vinto il Super Bowl nello stesso anno, quando il Blues è stato sfollato dalla Premier League e voleva tifare per guardare la squadra vincente”, ha detto. “Da allora i Packers non hanno vinto il Super Bowl. Questa è solo la mia felicità!”