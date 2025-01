Cosa potrebbe andare storto? La difesa dei Lions è tra le sei unità più difettose nei playoff

Al termine della stagione regolare 2024, 14 squadre della NFL si sfideranno per il Super Bowl.

Naturalmente solo una squadra sopravvive indenne. Gli altri 13 probabilmente saranno vittime delle loro mancanze.

FOX Sports ha identificato le unità più “discutibili” (attacco, difesa, squadre speciali) di tutte le squadre di playoff di quest’anno che potrebbero impedire alle loro squadre di raggiungere i playoff.

Ecco i primi sei:

Texani di Houston violazione

L’attacco è il motivo per cui molti si aspettano che Houston lo sia e finisca nei playoff.

Il quarterback CJ Stroud ha faticato – un passo indietro rispetto alla sua storica stagione da rookie – ma lo stesso hanno fatto le circostanze circostanti. La linea offensiva è stata responsabile sia nel gioco di corsa che di passaggio. La gestione del gioco e le chiamate di gioco del coordinatore offensivo Bobby Slowik sono state esaminate attentamente, sollevando dubbi sul suo futuro a Houston. Oltre a ciò, i texani sono senza due dei loro primi tre ricevitori, con Stefon Diggs e Tank Dell fuori per la stagione con ACL strappati.

La squadra si è classificata al di sotto della media nella maggior parte dei parametri offensivi durante la stagione regolare, inclusi punti (19°), attacco totale (22°), touchdown totali (35), EPA per partita (20°) e tasso di pressione consentito (28°).

Pittsburgh Steelers violazione

L’attacco del quarterback Russell Wilson e Pittsburgh è peggiorato nell’ultimo mese della stagione, ed è difficile vedere come ciò possa cambiare improvvisamente nei playoff. Gli Steelers hanno segnato meno di 20 punti in ciascuna delle quattro sconfitte consecutive e hanno concluso la stagione regolare con sei palle perse. Anche il passer rating di Wilson è diminuito in ogni partita.

A parte il ricevitore George Pickens, gli Steelers non hanno una vera minaccia esterna (il loro gioco di passaggio ha avuto difficoltà quando Pickens è stato messo da parte per tre partite della stagione regolare per un infortunio al tendine del ginocchio). Pittsburgh è 11° in attacco veloce (127,4 yard di corsa a partita), ma non è molto efficiente in campo, classificandosi 20° in yard di corsa per tentativo e 25° in EPA a partita, secondo Next Generation Stats.

Leoni di Detroit difesa

Gli infortuni hanno decimato la difesa di Detroit durante la stagione regolare, ferendo una squadra che era una delle favorite del Super Bowl all’inizio della stagione. La superstar Aidan Hutchinson, l’eccezionale placcaggio difensivo Alim McNeill e il cornerback Carlton Davis sono tra i giocatori tenuti a bada per la stagione regolare (anche se Hutchinson, che si è rotto il perone e la tibia del piede sinistro nella settimana 6, ha lasciato la porta aperta per un possibile ritorno al Super Bowl se Detroit dovesse riuscirci).

Mentre il coordinatore difensivo Aaron Glenn ha fatto un lavoro impressionante con quello che ha – i Lions hanno tenuto i Vikings a nove punti nella settimana 18, aiutando Detroit ad assicurarsi il titolo NFC North e un addio al primo turno – le carenze di personale potrebbero essere eccessive. da superare nei playoff.

I Lions hanno dovuto fare molti blitz nel resto dell’anno per creare pressione: la loro percentuale di blitz del 37,1% nella stagione si è classificata al secondo posto nella NFL secondo Next Generation Stats. Di conseguenza, la loro difesa sui passaggi ha sofferto. Detroit si è classificata al 30° posto nella difesa totale sui passaggi (244,0 yard di passaggio a partita) nel 2024.

comandanti di Washington difesa

Anche con l’allenatore difensivo Dan Quinn al timone, i Chiefs erano nella media o al di sotto della media nella maggior parte dei parametri difensivi durante la stagione regolare. Ciò include i punti consentiti (18°), il terzo down (15°), la zona rossa (22°), le giocate EPA consentite (a pari merito per il 17°) e la pressione (17°).

La difesa di Washington è stata particolarmente incoerente. Ciò può diventare particolarmente problematico nei playoff, dove fermare la corsa è un premio. I comandanti hanno concesso 162,3 yard di corsa a partita nelle ultime tre settimane della stagione regolare.

Fatture di bufalo Squadre speciali

I Bills furono una delle sole sei squadre della NFL a consentire il ritorno del calcio d’inizio nella stagione regolare. Consentono 30,8 yard per ritorno di calcio, il quinto peggiore del campionato.

Buffalo si è classificata al 22° posto anche nelle yard consentite (48,0). Durante la stagione, secondo FTN Data, la squadra si è classificata 28esima nella classifica DVOA per squadre speciali, che confronta il gioco con la media del campionato dopo aver preso in considerazione fattori come la situazione e la qualità dell’avversario.

Vichinghi del Minnesota Squadre speciali

Nel 2024, il Minnesota si è classificato 20esimo in yard consentite per ritorno di kickoff (28,5) e 25esimo in yard consentite per punt (48,4). E come i Bills, avevano una delle squadre speciali meno efficienti della NFL, classificandosi al 27° posto in DVOA.FTN.

Ben Arthur è un reporter della NFL per FOX Sports. In precedenza ha lavorato presso The Tennessean/USA TODAY Network, dove si trovava I Titani battere lo scrittore di un anno e mezzo. Ha coperto Seattle Seahawks a SeattlePI.com per tre stagioni (2018-2020) prima di trasferirsi in Tennessee. Puoi seguire Ben su Twitter all’indirizzo @benyarthur .

