Cosa sai sull’avvio di NWSL per la prima stagione senza bozze universitarie

La National Women’s Football League e la sua associazione dei giocatori hanno concordato un nuovo accordo collettivo che elimina il progetto universitario. Giocatori, squadre e campionato si adattano alla nuova realtà.

Quello che è successo?

NWSL è diventato la prima grande lega sportiva professionale negli Stati Uniti, che elimina l’introduzione di una nuova bozza della CBA e di un draft università alla fine di agosto. La mossa si concentra su NWSL a livello internazionale con altri campionati di calcio professionisti che non si fidano delle squadre universitarie per sviluppare talenti.

L’USL Super League, professionista, che ha iniziato con otto squadre l’anno scorso, è stato lanciato senza natura universitaria.

Cosa significa per i giocatori?

I giocatori universitari che vogliono saltare ai professionisti possono assumere un agente che facilita la ricerca e la firma della squadra giusta da un accordo per principianti. I migliori giocatori possono avere diverse squadre tra cui scegliere.

Spesso i giocatori hanno allenato in modo ufficiosamente fuori stagione con i club NWSL, quindi è possibile che entrambe le parti abbiano già familiarità.

I giocatori d’élite possono saltare il college o partire presto.

Mentre le nuove regole guidano l’ufficio libero, c’è anche una più grande competizione con giocatori veterani che vogliono atterrare con la nuova squadra.

Cosa significa per le squadre

L’identificazione e il pattugliamento dei talenti ottiene un significato migliore. In precedenza, i giocatori hanno riferito della bozza, quindi c’era un elenco di giocatori idonei.

La commissaria NWSL Jessica Berman ha recentemente dichiarato che l’intera lega sta cercando il modo migliore per fornire un percorso per i giovani giocatori.

Alternative

I giocatori possono beneficiare del coaching a livello universitario. Ci sono altri vantaggi evidenti, come ottenere istruzione e laurea se una carriera professionale non funziona.

Ci sono anche più campi da gioco. Perché il calcio femminile è cresciuto in popolarità, così come le opzioni dei giocatori.

C’è USL Super League negli Stati Uniti e in Canada. In Canada, la North Super League inizierà a giocare con sei club fondatori ad aprile. A sud si trova la Liga MX Fenil del Messico. Tuttavia, la lega professionista di altre donne in tutto il mondo, come la Super League femminile inglese o la Liga F. Spagna in Spagna

