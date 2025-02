Cosa sarà per i Jets sul quarterback senza Rodgers?

Florham Park, NJ – Era Aaron Rodgers. Che cosa?

I New York Jets, che dovrebbe dire addio al futuro Famer di questa settimana, sono tornati in un noto purgatore a quarterback. Non hanno un giovane erede ovvio e non esiste una risposta evidente in un’agenzia libera o proposta. Quando Aaron Glenn era debiti a settembre, il quarterback iniziale sarà … beh, è ​​un segreto di febbraio.

Potrebbe essere Tyrod Taylor, ma non è certo una cosa.

Taylor, 35 anni, ha 58 partenze di carriera e ha giocato bene nelle sue occasioni limitate, ma ha una storia di infortunio e non ha iniziato più di sei partite dal 2017. La scorsa stagione, solo 36 immagini hanno giocato in due viaggi di scopi e lanciando tre atterraggi.

Può essere un ponte di quarterback, ma ciò potrebbe allungare. I Jets hanno anche il 2024 quinto round scelto da Jordan Travis, ma dopo un infortunio devastante al piede sinistro sinistro in Florida, in Florida, ha perso l’intera stagione dei nuovi arrivati. A questo punto, è considerata una prospettiva di sviluppo.

Guarda gli ugelli che aggiungono un veterano e molto probabilmente scegliere il concetto. Questo non è un territorio sconosciuto per il nuovo CEO Darren Mougey, che ha vissuto lo stesso nei suoi precedenti lavori quando Denver Broncos ha ridotto Russell Wilson l’anno scorso e ha assorbito un enorme intervento.

Il mercato degli agenti liberi del 2025 è sottile, con Sam Darnold, Wilson, Justin Fields e Daniel Jones attualmente tra i nomi più alti.

Darnold, che verrà dal suo anno di carriera con il Minnesota Vikings, genererà interesse in tutta la lega, ma c’è solo una piccola possibilità di firmare di nuovo i Jets. Nel 2018 è stato sviluppato al terzo posto e tre anni di matrimonio non sono stati fruttuosi per entrambe le parti.

Kirk Cousins ​​poteva scuotere senza l’Atlanta Sokol, che erano stati impegnati in Michael Penix Jr. dopo la scorsa stagione. Cousins ​​è un’opzione interessante perché il suo ex GM Vikings, Rick Spielman, è ora un senior consigliere di calcio. Sarebbe economico. I Falcons sono 27,5 milioni in gancio per il suo stipendio di base (garantiti), quindi i getti dovrebbero pagare solo veterani minimi, circa $ 1,2 milioni.

I jet dovranno essere nella modalità CAP del cappuccio. Il problema o il trading con Rodgers porteranno a $ 49 milioni in commissioni sui limiti morti. Questo può essere ampliato per due anni se lo segna come un taglio.

Rodgers non ha guardato il calcio la prossima stagione, ma le conseguenze del limite saranno le stesse se si sono ritirate.

La proposta offre una piccola speranza di trovare lo scambio di un certo incendio. Collezione del settimo settimo, gli ugelli probabilmente non avranno la possibilità di due migliori quarterback consensuali in Shen Sanders Sanders O Cam rione. I valutatori sostengono che c’è un significativo declino in un altro livello di prospettive LED Jaxson Dart E Jalen Milroe. ESPN Draft Matt Quinn Ewers Sugli ugelli del 2 ° round della scorsa settimana.

Secondo i rapporti di Jets, il quarterback Aaron Rodgers ha annunciato che stavano pianificando di andare in una direzione diversa.

Cosa vuole Glenn nel suo quarterback?

“Il vincitore”, ha detto. “Durezza mentale e fisica.”

Glenn ha vissuto una situazione simile al giocatore di Jets nel 1998, quando l’allora allenatore Bill Parcells ha rilasciato Neil O’Donnell nella sua seconda stagione. È stato un antipasto comprovato e c’è stato un enorme successo del berretto, ma O’Donnell non era una tazza di tè di Parcells come leader.

È stata una mossa rischiosa, ma gli ugelli sono finiti con Vinny Testaverde, Baltimor Ravens dopo il 1 giugno. Testaverde, allora 35 anni, ha aggiunto un anno di carriera nel 1998, che ha portato i Jets al campionato AFC.

Ora, quasi tre decenni dopo, Glenn deve trovare il suo Testaverde. Forse è Taylor. O forse è cugino all’età di 36 anni. La scorsa settimana Cousins ​​ha dichiarato che l’infortunio alla spalla precedentemente inedito è stato causato dalla sua fine stagione, il che ha portato al passaggio a Penix.

Ovviamente, Glenn non pensava che Rodgers fosse giusto per il suo programma. Diversi valutatori di talenti negli ultimi giorni hanno affermato che ESPN che Rodgers potrebbe essere ancora un antipasto produttivo, ma ha pensato alla sua vestibilità nella cultura di Glenn.

“Aaron (Rodgers) non è una persona cattiva – è eccezionale – ma le personalità si scontrano quando stai cercando di creare potere”, ha detto un allenatore contraddittorio.

Rodgers ha lanciato 3.897 yard e 28 atterraggi, entrambi al terzo posto nell’elenco One -time Jets, ma questa decisione ha superato i numeri. Era età, soffitto salariale, schema e cultura. Glenn dovrebbe gestire una nave più severa rispetto al regime precedente, e alla conferenza stampa di apertura ha dimostrato che voleva 53 giocatori, non un singolo megastar e 52 attori di supporto.

“Persone, non si tratta di Aaron Rodgers”, ha detto Glenn ai giornalisti.

I Jets sono andati alla vittoria 5-12-due a meno del 2023 della scorsa stagione quando ha perso 16 partite a causa della sua strappata Achille.

“Hanno vinto cinque partite e sette partite senza di lui”, l’ex star di Jets Keyshawn Johnson. “Che cosa porta al tavolo all’età di 42 anni (a dicembre) con Achille e un nuovo allenatore e un nuovo ambiente e una nuova cultura?

“Ha gettato un ricevitore sotto l’autobus (Mike Williams) e lo ha gestito due volte sopra. Andò in Egitto durante Micamp. Andrà all’Ayahuasca. Mostra sempre (i suoi allenatori). “Se ho preso un lavoro, non mi costa.”

Ora gli ugelli salutano mentre cercano di ricostruire il quarterback.