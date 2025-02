Cosa significa i Lakers Luka Dončićin per LeBron James

Melissa Rohl Fox Sports NBA Writer

Anche LeBron James non ha visto questo futuro?

Nel mezzo delle notizie, ha scosso il mondo della NBA, lasciando superstar in tutta la lega che va ai loro social media per mettere in discussione pubblicamente se una delle garanzie più scioccanti fosse che James ha partecipato, ma è stato fatto a sua insaputa.

Los Angeles Lakers manda Anthony Davis, Max Christie e il primo round ai Dallas Mavericks in cambio di Luka Dončić, Maxi Kleber e Markieff Morris. Utah-Jazz è anche coinvolto in un negozio a tre squadre, acquisendo Jalen Hood-Schifino e le scelte di schizzo del secondo round di Lakers (la loro selezione di Clippers del 2025) e Mavericks.

Apparentemente James era oscuro in questo accordo. Infatti, Secondo ESPNStava cenando con la sua famiglia dopo la vittoria 128-112 di Lakers sui New York Knicks sabato quando ha sentito la notizia.

È stupido.

Unendosi a Lakers nel 2018, James è stato apparentemente le sue mani all’interno di tutta l’organizzazione. Ha reclutato Davis, con cui ha giocato per sei stagioni, e ha vinto al fianco del campionato nel 2020. Ha giocato un ruolo importante nella rottura dei Lakers per far vincere la sua squadra Russell Westbrook nel 2021.

Quando questo esperimento fallì, fece la sua insoddisfazione per Crystal Clear, spingendo pubblicamente il CEO dei Lakers Rob Pelh. Pelkaa ha continuato a gestire Westbrook e ha acquisito sei nuovi giocatori prima della concessionaria del 2023 mentre si recavano verso la squadra che raggiungerà la West Conference in finale durante quella stagione.

Anche andando in questa stagione, quando James aveva all’età di 40 anni, era ancora chiaramente sotto controllo. Dopo che l’allenatore dei Lakers Darvin Ham è stato separato dopo che Lakers è stato rimosso nel primo turno dei playoff del 2024, la squadra ha assunto la partita “Mind the Game” del partner di JJ JJ Redick. James organizzò persino il primo duo padre-figlio della storia della NBA, incoraggiando i Lakers a ottenere Bronny James 55 nella selezione del 2024.

Quindi per fare questo grande movimento senza che James parlasse molto.

Secondo Mavericks, l’accordo dei Lakers è stanco della fine difensiva di Dončić e dei suoi problemi che erano fuori forma che era un’estensione dell’accordo di Supermax in estate.

Era troppo bello per i Lakers salire.

In che modo i Lakers sono stati in grado di respingere Dončić, che mette 17 volte padroni durante la stagione James post-levata con una giovane superstar che potrebbe essere la faccia successiva della squadra? La scorsa stagione Dončić, 25 anni, ha guidato le finali di Mavericks ed è stato uno sfidante pluriennale per il premio MVP.

Per quanto riguarda i maverick, il loro pensiero era chiaro. Mentre Davis sta condividendo uno dei migliori giovani giocatori in campionato che sono sforzi di mal di testa, Davis dà a Mavericks una superstar in carica che sa cosa è necessario come maestro.

Per i Lakers, questo è stato un investimento nel loro futuro. Per Mavericks, questa è stata una vittoria.

Ma per James era qualcosa di diverso.

È il volto della lega. È un capocannoniere nella storia della NBA. È un campione di quattro volte e MVP quattro volte. A seconda dei negozi di barbiere che preferisci, è il più grande giocatore o il secondo giocatore di tutti i tempi dietro Michael Jordan. Il suo potere e le sue dimensioni non sono eguali, portando alla chiamata dei colpi ovunque sia stato per decenni.

Affinché i Lakers facciano questo movimento senza che lui mostri che erano disposti a scioccarlo. Erano disposti a sfondare una regola a lungo termine NBA: James è re. Con questo trasferimento, hanno dimostrato di essere responsabili. Un’altra domanda è che non possono essere dimostrati o lodati per la loro futura prioritizzazione.

Imparentato: LeBron James rompe il silenzio ad Anthony Davis

Certo, la decomposizione tra James e Lakers è dietro l’angolo. James ha recentemente pensato di ritirarsi, quindi non giocherà “fino a quando le ruote non cadranno” e probabilmente rimangono solo una o due stagioni. Ma i Lakers sono quelli che hanno fatto il primo passo per identificarsi, rompendo la loro tradizione a lungo termine per rimandare le più grandi superstar.

La grande domanda è se fare un Dončić a metà di loro per renderli reali campionati che devono James in mezzo alla loro partita senza precedenti durante la sua 22 stagione.

È discutibile.

Questo sarà un enorme adattamento alla squadra dei Lakers, che è quinto alla West Conference e ha vinto otto delle ultime 10 partite. Abbava almeno la loro continuità. Aggraffa anche i loro fori già palese intorno al centro, anche se hanno ancora il tempo di ripararlo prima del 6 febbraio.

Questo è un trasferimento al loro futuro. Vogliono che Dončić prenda il testimone. Il franchising, noto per la sua impressionante storia delle superstar, ha aumentato l’ultimo abito da finestre luccicante.

È interessante pensare a ciò che James avrebbe detto se fosse stato ascoltato.

James e Davis erano vicini. Nel corso degli anni hanno parlato dopo i giochi, discutendo della NFL o di quale bottiglia di vino avevano pianificato di aprire. Erano le costole. Sono andati nelle case reciproche per cena. James ha insegnato a Davis come essere un vincitore. Lo ha esortato quanto fosse importante essere un breve ricordo quando Davis si è lasciato cadere dopo le esibizioni di Ala. Negli ultimi anni, James ha chiarito che Lakers era una squadra di Davis.

Ma James ha anche sottolineato che non fa parte del front office. Durante l’applicazione di coaching di Lakers, ha dichiarato di voler che la salute a lungo termine dell’organizzazione lo attirasse. Per anni, ha annunciato che vuole concentrarsi sul basket, non sulle decisioni del personale.

Tuttavia, i Lakers sono stati accusati delle bambole di James. E le impronte digitali di James sono state la loro decisione.

Ma a quanto pare non è più vero.

Quindi sì, il trasferimento stesso è stato scioccante. (Tanto che le star della NBA si sono trasferite alla ventilazione dei social media, tra cui il 76ers Joel Embiid di Filadelfia, “Wowwwwwww no F Way” e Indiana Pacers Typese Halibuto, si sono chiesti se esistesse un ESPN Sham Chara: per l’hacking “.

Luka Doncic -Anthony Davis Shop: Le migliori reazioni dei social media a NBA Blockbuster

Ma è anche ugualmente scioccante che questa decisione sia stata presa senza il consenso di James.

Per i Lakers, è una nuova era.

In molti modi che in un modo.

Melissa Rohlin è una scrittrice della Fox Sports NBA. In precedenza aveva coperto la Lega Sports Illustrated, Los Angeles Tempi, notizie della Bay Area e San Antonio New espressi. Seguila su Twitter @ Melissarohl .

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox LeBron James Los Angeles Lakers National Basketball Association