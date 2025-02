Cosa significa il noleggio di Schottenheimer per Prescott, Cowboys Attack

FRISCO, Texas – È passato circa un’ora prima che Brian Schottenheimer venga introdotto come 10. Head Coach nella storia di Dallas Cowboys.

Attraverso le finestre dell’atrio sulla stella, Dak Prescott può essere visto la riabilitazione da un’operazione che ha dovuto riparare l’avulsione destra del tendine del ginocchio, che ha sofferto della perdita della nona settimana di Falcons Atlanta. Indossa una felpa grigia e tute grigie. Con il direttore della riabilitazione Britt Brown, che ha tenuto le corde, Prescott attraversa una serie di esercizi su e giù per il campo per ricostruire la forza nella gamba destra.

Presto Prescott si siederà dietro i media, come Schottenheimer, proprietario e CEO di Jerry Jones e il vicepresidente esecutivo Stephen Jones che rispondono alle domande per più di un’ora e ascoltano attentamente l’allenatore che gli piaceva negli ultimi tre anni e chi potrebbe essere l’ultimo allenatore Questo è come il quarterback dei Cowboys.

Prescott è firmato entro il 2028. Skottenheimer.

“Ha avuto un impatto enorme”, ha detto Prescott. “Era una persona che era una parte importante del piano di gioco ogni settimana. Ovviamente (ex allenatore Mike) McCarthy è stato quello che ha parlato alla fine della giornata, ma (poi il coordinatore offensivo Schottenheimer) è stata una parte importante del processo nel gioco chiamato.

“È ovvio che ero in testa per la seconda parte dell’anno, ho sentito tutto. Ragazzo molto professionale. È pronto. Lo ha guadagnato e meritava ogni pezzo di questa opportunità che ha guadagnato.

Cowboys si aspetta una lunga relazione tra Brian Schottenheimer e Dak Prescott per ottenere una transizione regolare nel 2025. Tim Heitman-USA Today Sport

Schottenheimer si unì a Cowboys come consulente nel 2022. Ha lavorato principalmente con l’allora imputato Dan Quinn sulle tendenze offensive dei prossimi avversari e Prescott si è presentato presto.

Avevano alcuni amici insieme e hanno appena parlato con il calcio.

“Dak e io abbiamo una relazione incredibile, proprio come ho un’incredibile relazione con tutte queste persone”, ha detto Schottenheimer. “Dak e io sappiamo come premere i pulsanti. Sappiamo come condurre conversazioni difficili.”

Schottenheimer rise mentre diceva. La sua mente è tornata al campo di addestramento la scorsa estate.

Dopo Prescott catturato in pratica, Schottenheimer ha tirato fuori il quarterback per il gioco. Prescott non era felice, ma quella era la regola, proprio come era per un percorso offensivo che saltava presto.

“Ha spinto”, ha detto Schottenheimer. “I concorrenti sono strani in esso. Quindi penso che insieme ad altri ragazzi assembleranno il sistema, ci sarà un miglioramento. L’intera organizzazione.

“E avremo molta comunicazione in avanti su alcuni pensieri sulle cose che vogliamo fare, che si tratti di un ritmo o di alcune delle diverse cose che cerchiamo di fare con il nostro passaggio di gioco, eseguire il gioco, cose simili.

Il meglio della nazione NFL • Justin Jefferson può aprire la strada al Super Bowl?

• Gli Steelers affrontano una grande decisione in bassa stagione

• I leoni promettono di “tornare più forti” nel 2025

• La giovane corsa del Bengala deve intensificarsi

• Impostazioni della tabella per NFL fuori stagione

Prescott era arrabbiato all’epoca, ma rapidamente arrivò a un accordo.

“È stato un grande momento per capire e apprezzare questa sensazione di standard, sì, non accettiamo un gioco per uscire. Disse Prescott. “Ma è stata una conversazione spiacevole sul davanti, ma ha dovuto essere risolta a un certo punto, e questo è stato immediatamente dopo l’allenamento.

“Erano due uomini adulti che hanno capito e apprezzato la competitività e lo standard. Quindi (sono) entusiasta del fatto che queste cose stanno crescendo, non solo io, ma nell’intera posizione nel nostro team.

Dal 2016 a 2018, Prescott è cresciuto dal debuttante della NFL dell’anno al quarterback della ciotola con Scott Linehan come suo giocatore di gioco. Prescott ha stabilito i record di franchising con Kellen Moore come suo giocatore di gioco (ad es. 37 passaggi touchdown nel 2022) e ha completato 2 yard di passaggio mediante record della squadra di navigazione nella stagione (4 905 nel 2019). Nel 2023 è arrivato secondo nel voto MVP dopo aver guidato la NFL con 36 passaggi touch con McCarthy come suo gioco di gioco.

Ora Prescott diventa Schottenheimer come capo allenatore e giocatore di gioco.

“Dobbiamo correre la palla, essere un po ‘più coerente”, ha detto Prescott. “E torna da lì e guarda i numeri. Mi è sempre piaciuto il passaggio del gioco, quindi potrei tornare ad esso. Ma devi iniziare con un gioco di corsa e, se ce l’hai, il resto dei reati può aprire. “

Cosa sapere per la bassa stagione NFL • Guida alla squadra fuori stagione (ESPN+)

• Fino al 2025.

• Ordine di 50 migliori agenti gratuiti (ESPN+)

• 32 decisione Prevue of Trades (ESPN+)

• Draft Order | Nuovo mock (ESPN+) di Yates

Assunzione di coaching Agenzia libera Proposta

Dal suo debuttante dell’anno, Prescott si classifica all’ottavo nella Touchdown League (56) e Yards (8.427) nell’uso dell’azione del gioco, secondo ESPN Research. Nel 2021, con Moore come suo giocatore di gioco, aveva un’azione falsa che era legata al terzo posto nella NFL.

Ma la scorsa stagione, Cowboys ha chiamato Play-Action al solo 18% dei suoi dropback, il secondo più basso in campionato.

Mentre Schottenheimer ha la prima storia, il suo periodo di tre anni come coordinatore offensivo di Seattle Seahawks (2018-2020) con il quarterback Russell Wilson parla della sua fede nel gioco.

Secondo ESPN Research, Seahawks ha usato il 27% dei dropback in queste stagioni, la maggior parte in campionato. Wilson era nei primi tre in NFL per il passaggio dell’azione di gioco (31, seconda), percentuale di completamento (74%, terzo) e QBR totale (82, terzo).

“La mia visione per (Prescott) è che è uno dei migliori”, ha detto Schottenheimer. “E grazie al coaching che ottieni, durante le ore e le ore che trascorriamo insieme, il calcio d’élite giocherà. E ci condurrà al campionato.

“Abbiamo il ragazzo giusto.”