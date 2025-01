Cosa significa l’assunzione di Schottenheimer per Prescott, Cowboys

Frisco, Texas – Da Tom Landry a Brian Schottenheimer.

Schottenheimer è stato nominato il decimo allenatore dei Dallas Cowboys e il nono nel mandato di Jerry Jones come proprietario e direttore generale, unendosi agli Hall of Famers Landry, Jimmy Johnson e Bill Parcells tra gli allenatori della squadra.

Schottenheimer sostituisce Mike McCarthy, che aveva segnato 49-35 nella stagione regolare e 1-3 nella postseason in cinque stagioni con i Cowboys.

McCarthy è stato ingaggiato per portare i Cowboys a superare la proverbiale gobba, ma Dallas ora vive la siccità del campionato NFC più lunga degli ultimi 29 anni, con i Washington Chiefs diretti alla partita per il titolo in questa stagione.

I Cowboys si rivolgeranno a un allenatore per la prima volta nella speranza di riportare a Dallas il sesto trofeo del Super Bowl della franchigia, e il quarto sotto Jones.

La ricerca che ha portato Jones a Schottenheimer, 51 anni, non ha comportato grandi discorsi, anche se ha discusso dell’Hall of Famer Deion Sanders, ora capo allenatore del Colorado. I Cowboys hanno intervistato il coordinatore offensivo dei Philadelphia Eagles Kellen Moore, l’ex capo allenatore dei New York Jets Robert Saleh e l’assistente capo allenatore dei Seattle Seahawks Leslie Frazier.

Dando uno sguardo più attento, il giornalista dei Cowboys Todd Archer risponde alle quattro grandi domande sull’assunzione, compreso ciò che verrà dopo. Il reporter nazionale Jeremy Fowler spiega ciò che ha sentito riguardo all’assunzione e l’analista di progetto Matt Miller lo anticipa in anticipo rispetto al progetto. Infine, l’analista Ben Solak lo classifica come leasing.

I Cowboys stanno mantenendo la stabilità con Brian Schottenheimer come nuovo allenatore, ma come farà a lasciare il segno? Tim Heitman-Usa Today Sports

Qual è il background di allenatore di Schottenheimer?

E’ il figlio di un allenatore. Suo padre, Marty, era capo allenatore a Cleveland, Kansas City, Washington e San Diego. Le 200 vittorie di Marty sono il massimo nella storia della NFL e ha portato i Browns e i Chiefs a tre partite del campionato AFC.

Brian è stato assistente allenatore della NFL per 24 anni, 14 dei quali come coordinatore offensivo, inclusi gli ultimi due con i Cowboys, anche se non ha chiamato le giocate. È stato un playcall per i New York Jets (2006–11), Rams (2012–14) e Seahawks (2018–20).

È conosciuto più come coordinatore del primo turno, ma in tre anni con i Seahawks, Russell Wilson ha effettuato 106 passaggi di touchdown con 25 intercettazioni. Ha anche chiamato le giocate per le ultime quattro partite della stagione 2021 quando era il coordinatore del pass-rushing con i Jacksonville Jaguars dopo che Urban Meyer è stato licenziato. – Arciere

Perché Schottenheimer ha ottenuto il lavoro invece di Moore e Sanders?

Se Sanders non avesse mai fatto un vero colloquio per il lavoro, era davvero un candidato? Secondo le fonti, Moore ha fatto bene nel suo incontro virtuale con il club. Forse il tempismo ha danneggiato la sua candidatura, dato che gli Eagles sono ancora vivi nei playoff.

Ma Schottenheimer aveva un sostenitore nel quarterback Dak Prescott. I due hanno un buon rapporto e, secondo le persone dentro e intorno alla squadra, a Prescott piace la creatività di Schottenheimer. Dopo un inizio offensivo lento nel 2023, alcuni credevano che Schottenheimer avesse avuto un ruolo nei cambiamenti di schema che hanno portato al decollo dell’attacco nelle ultime 13 settimane della stagione, anche con l’ex allenatore Mike McCarthy che chiamava le giocate.

È difficile liberarsi dai guai. Sebbene Schottenheimer sia rimasto in campo solo per tre stagioni, ha sviluppato buoni rapporti con ogni parte dell’organizzazione. Ed è difficile scontare i costi. Anche se non si sa cosa farà, Jones non è un grande fan del pagamento dei migliori allenatori o del grande staff. – Arciere

Avrà un nuovo staff tecnico?

La risposta è semplice, perché l’intero staff tecnico del 2024 non è più sotto contratto. Il coordinatore delle squadre speciali John Fassel è già passato ai Tennessee Titans. Ad alcuni assistenti è stato detto che non torneranno, ma i Cowboys vorrebbero trattenerne alcuni, come l’allenatore dei tight end Lund Wells, che potrebbe essere un candidato per allenare la linea offensiva.

Il coordinatore difensivo Mike Zimmer ha tenuto le labbra serrate riguardo al suo futuro alla fine della stagione, ma c’è chi nell’organizzazione crede che si possa fare una mossa da allenatore. L’ex allenatore dei Bears Matt Eberflus è il principale candidato per il ruolo di coordinatore difensivo, hanno detto fonti a Fowler. Eberflus è stato assistente dei Cowboys dal 2011 al 2017.

Avendo militato in nove diverse organizzazioni, Schottenheimer conosce molte persone nella lega. – Arciere

Il roster dei Cowboys del 2025 sarà abbastanza buono per competere per il Super Bowl?

Jerry Jones lo dirà ad un certo punto, ma è un roster che ha bisogno di lavoro su entrambi i lati della palla dopo un 7-10 nel 2024. I Cowboys hanno subito numerosi infortuni a giocatori chiave, ma non è l’unica ragione per cui lo hanno fatto. finito così male. Anche quando il roster era in salute, hanno faticato.

Tuttavia, le ossa del roster sono abbastanza buone da competere con Prescott, WR Ceedee Lamb, LB Micah Parsons, G Tyler Smith e CB Daron Bland. Hanno giocatori chiave che escono dagli interventi chirurgici di fine stagione in CB Trevon Diggs e LB DeMarvion capovolti. Hanno giocatori giovani come G Cooper Beebe, LT Tyler Guyton e DT Mazi Smith che hanno giocato scatti significativi nel 2024 e dovranno migliorare nel 2025. E dovranno mantenere i giocatori chiave destinati a diventare agenti liberi, come CB Jourdan Lewis e DT Osa Odighizuwa, aggiungendo giocatori in libera agenzia. – Arciere

Cosa stai sentendo riguardo al campionato degli affitti?

Gli allenatori, i dirigenti e le persone del settore con cui ho parlato sono rimasti scioccati dal fatto che Schottenheimer sia arrivato in cima alla lista di Jerry Jones rispetto a candidati apparentemente più qualificati. Si credeva che il coordinatore offensivo degli Eagles Kellen Moore, ex giocatore dei Cowboys ed ex OC a Dallas, fosse entusiasta del lavoro, e la sorpresa negli ambienti della lega è che Dallas non ha aspettato di esplorare questa possibilità.

Detto questo, fonti della lega dicono che ci sono ragioni per cui il mandato di Schottenheimer potrebbe avere successo. Porterà continuità all’attacco e un livello di comfort con Prescott: c’è una convinzione nella lega che Prescott ha sostenuto con Schottenheimer.

Le persone in tutta la lega credono che Schottenheimer possa mettere insieme un buon staff, includendo potenzialmente Eberflus come DC. Schottenheimer è in giro da molto tempo e ha visto molto: potrebbe non avere il nome di alcuni di quelli menzionati come opzioni per il lavoro, ma si proietta anche come qualcuno che può fornire una mano ferma a un’organizzazione che sembra essere attratta al Caos ad ogni turno. – Fowler

Di cosa hanno più bisogno i Cowboys nel primo round del draft e chi potrebbe essere disponibile al n. 12?

Tutto tranne il quarterback. I Cowboys hanno chiaramente bisogno del running back Rico Dowdle Set per raggiungere la libertà d’azione. Sono anche alla disperata ricerca di un WR2 opposto al CEEDEE Lamb e potrebbero rispondere alle esigenze del tight end, al limite opposto a Micah Parsons, placcaggio difensivo o guardia offensiva. I Cowboys hanno molti buchi, ma questo dà loro delle opzioni.

Il running back di Boise State Ashton Jeanty sarebbe una soluzione rapida per il gioco di corsa se fosse disponibile. Jeanty ha corso per 2.601 yard e 29 touchdown la scorsa stagione, guidando l’FBS in entrambe le categorie. Probabilmente sarà il giocatore più alto sul tabellone quando Dallas entrerà in gioco (è il numero 6 nella mia classifica), ma i Cowboys sono affamati di attacco. Se Dallas decidesse di aspettare un running back per approfondire la posizione, il wide receiver del Missouri Luther Burden III o il tight end della Penn State Tyler Warren potrebbero contribuire immediatamente. – Mugnaio

Come valuteresti questo noleggio?

C. Che senso aveva abbandonare McCarthy per promuovere il suo coordinatore offensivo? Qualcosa cambierà schematicamente con un altro ramo dell’albero della costa occidentale? La gestione della partita migliorerà con il primo allenatore?

Sono sicuro che Schottenheimer abbia alcune nuove idee e possa aggiornarsi in qualche modo, ma c’è una ragione per cui è stato un coordinatore offensivo per tutta la vita ed è stato – fino a due anni fa – un analista offensivo. Schottenheimer non è considerato un candidato capo allenatore che spinge oltre i limiti. – Solak