Cosa succede nel mezzo delle lesioni di Eagles?

La situazione centrale di Philadelphia Eagles ha ottenuto diversi colpi di scena nella partita del campionato NFC contro i comandanti di Washington. Ora è l’opportunità di seguire come gli Eagles si stanno avvicinando a un altro viaggio del Super Bowl entro tre anni.

Il giocatore centrale di Eagles Pro Bowl Cam Jurgens era attivo nella partita di domenica ma non è iniziato a causa di un infortunio alla schiena. La guardia sinistra Landon Dickerson iniziò nel mezzo di Jurgens nel mezzo. Tuttavia, ha sofferto nella prima metà del ginocchio, motivo per cui ha dovuto lasciare la partita all’inizio della seconda metà.

Quindi gli Eagles si sono tornati ai Jurgens bloccati per iniziare nel mezzo quando hanno ottenuto la palla per aprire la seconda metà. Il ritorno di Dickerson è stato considerato discutibile.

“Ho parlato con (allenatore di Eagles) con Nick Sirianni, che è uscito dalla metà. Non mi ha detto cosa è successo a Landon Dickerson”, ha detto Fox Sports Erin Andrews nella trasmissione. “Ho detto,” è un ragazzo duro. Disse: “È un ragazzo duro, lo saprai.”

Dickerson è stata una delle migliori guardie nelle ultime stagioni, ma aveva giocato solo una manciata di passaggi di avviamento nella NFL a metà domenica. Inoltre, Jalen Hurts aveva preso solo pochi clic da chiunque diverso da Jason Kelce o Jurgens prima della partita di domenica. Tyler Steen ha iniziato con il quartiere sinistro invece di Dickerson.

Nel primo tempo, la linea di attacco di Dickerson e Eagles era per lo più un buon lavoro per proteggere le ferite rinunciando a un solo sacco. Hanno anche raccolto il primo e hanno fatto un touchdown quando hanno chiamato “Tush Push”, ma hanno fallito due punti cercando di Jaard quando hanno chiamato la stessa partita.

“A causa delle loro ferite, ora stai guardando due posizioni che sembrano un po ‘sospette”, ha detto Tom Brady in Fox. “Steen è proprio in un certo senso e non ha avuto molto tempo di gioco quest’anno e Jurgens tornerà. Chiama (coordinatore della difesa del comandante) Joe Whitt aggiunge una pressione interna? Mi chiedo se la loro comunicazione si metterà in forma. Se nessuno dei due Fisicamente bene, non vedo l’ora della pressione nel mezzo. “

Nelle prime due partite con Jurgens nel gioco, Hurts si è precipitato a una sconfitta di 2 anni e ha preso 7 sacchi da yard. Ciò ha portato a Eagles a tre vittorie. Tuttavia, nel prossimo giro, Filadelfia ha trovato l’area degli obiettivi e ha fatto un quarterback disegnando quando Hurts ha ottenuto il blocco necessario per fare un touchdown di 9 yard, che ha portato al vantaggio di 34-15 Eagles a metà del terzo trimestre.

Ma c’erano un paio di situazioni disordinate che erano legate alla linea di attacco interna degli Eagles. Nel quarto trimestre, hanno provato un altro “tush push” spingendo il primo e finiscono sulla linea 1 -and -ys, ma erano pieni. I comandanti dovevano avere tre frasi per insulti diretti dopo la partita, il che ha dato alle ferite l’opportunità di raggiungere facilmente l’area di finitura con la successiva “push tush” per fare la partita 41-23.

Meno di cinque minuti dopo, Saquo Barkley ha aumentato il suo terzo tocco nel pomeriggio, che in pratica ha sigillato il titolo NFC. Rookie Will Shipley è entrato in gioco nel primo trimestre con il primo tocco della sua carriera, con Eagles 55-23.

I sette touchdown veloci di Eagles sono la maggior parte delle partite del campionato della conferenza dopo che l’NFC e l’AFC sono stati introdotti nel 1970.

Vuoi grandi storie direttamente nella tua casella di posta? Crea un account di volpe o accedi E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!