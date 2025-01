Cosa voleva Buddy Teevens per Peyton Manning

Premiere “The Buddy Way” il 29 gennaio alle 17:00 ET su ESPN2 e sarà disponibile per lo streaming ESPN+ immediatamente dopo il debutto.

Saresti fortunato a sapere che Buddy Teevens come la mia famiglia. Sei fortunato ad aver mai incontrato qualcuno del genere nella tua vita.

C’era qualcosa sul mio amico che ti ha appena attirato. Ascoltato e ti ha fatto sentire sentire. Era generoso e reale. Buddy si è preso cura – e in qualche modo lo sapevi da quando lo hai incontrato.

Questo è probabilmente ciò che lo ha reso un grande reclutatore. Questo è certamente ciò che lo ha reso un grande uomo. Mio padre Archie lavorava spesso in pista alla Tulane University dopo i suoi giorni di gioco. Un giorno del 1992 mio padre si avvicinò all’energia e al giovane gentile per presentarsi. Era un nuovo allenatore di calcio Tulane, Buddy Teevens.

Ma c’era un problema. Il rapido discorso di Buddy combinato con il suo accento di Boston per mio padre nato nel Mississippi. Gli piace ancora scherzare, “Vorrei sapere cosa diavolo stava dicendo”. Entrambi scorrevano nel calcio e nella famiglia. Sarebbe l’inizio di un’amicizia permanente.

A quel tempo ero un junior al liceo e presto ho incontrato un amico attraverso il processo di reclutamento. Il mio cuore era ambientato sul Tennessee, ma sapevo che avrei potuto giocare per Buddy. Chiunque sarebbe fortunato ad averlo come allenatore.

Nell’estate del 1993 ho preso parte al campo di Buddy a Tulane. Alla fine del campo, hanno gestito tutti un trattino di 40 yard e il tuo tempo è stato dichiarato prima dell’intero campo. Buddy ora sapeva che la mia velocità – o la sua mancanza – era un oggetto sensibile per me. Quindi, quando ero il mio turno, si è assicurato che avrebbe preso il controllo dei tempi.

“Peyton Manning, 40 yards, 4,99.”

Un momento dopo il settimo comparatore si rivolse a 40. Per motivi che nessuno poteva spiegare, corse mentre indossavamo un casco.

“Eli Manning, trattini da 40 yard, 5,99.”

Forse stava ancora cercando di assumermi, ma ti prometto che non gestirò mai la sotto-5,0 40 nella vita. Come ho detto, Buddy Teevens era un uomo generoso.

Più tardi quell’anno la mia famiglia ha ospitato allenatori universitari per le visite a domicilio. Tutti i più grandi nomi sono passati: Bobby Bowden, Phillip Fulmer e Steve Spurrier per citarne almeno alcuni. Ma sai cosa ricordo di più? Alcuni allenatori hanno attirato giocando sui bei tovaglioli di mia madre. Ma amico? È stato l’unico ad aiutare mia madre a preparare il cibo e fare pasti.

Buddy Teevens si è preso cura delle cose. Buddy Teevens si è preso cura delle persone. Quello era “Buddy Way”.

Nel 1996, abbiamo fondato il mantenimento del quarterback di Manning Academy-Tabor per i giocatori che entrano nelle classi di 8-12 e aperti a chiunque voglia partecipare. Volevamo insegnare le basi. Volevamo farlo nel modo giusto.

Buddy Teevens è stata la prima telefonata di mio padre.

Finì che Buddy era a Tulane l’anno scorso. Un altro uomo ci vorrebbe bene e in estate ha evitato il caldo calore del sud della Louisiana. Ma anche se il percorso di coaching di Buddy lo ha portato a terra, non ha mai smesso di manifestarsi per noi.

Mio padre, i miei fratelli Cooper ed Eli, e non ho mai perso un minuto del campo. Apprezziamo di lavorare con giovani quarterback, correre indietro, ampi ricevitori e estremità strette. Ci piace incontrare talentuosi quarterback del college – molti dei quali vanno alla star della NFL – che servono come consulenti. Ma è altrettanto importante, il campo ci collega ogni estate. Nel mezzo della nostra vita frenetica, sappiamo che ogni giugno avremo per diversi giorni insieme come famiglia.

Nel corso degli anni, Buddy Teevens è diventato molto più di un amico e un collega. È diventato parte della nostra famiglia.

Come allenatore, il motto di Buddy era “modificare e improvvisare” dopo la perdita. Ha portato la stessa filosofia al campo e ha predicato a tutti coloro che lo circondavano.

Il campo può essere un incubo logistico. Dei soli 185 campeggiatori nel primo anno, oltre 1.400 bambini e 150 allenatori sono cresciuti negli ultimi 28 anni per lavorare su 25 campi. Buddy in qualche modo ha dimostrato che tutto funzionava senza intoppi.

Flash? Nessun problema, inseriamo tutti e insegniamo loro la copertura. Campi allagati? Nessun problema, tutti in palestra e lavoreremo sui passaggi dello schermo e le gocce a tre stadi.

Modificare e improvvisare. Quello era “Buddy Way”.

Buddy Teevens ha portato Dartmouth a cinque titoli di Ivy League ed è diventato allenatore di tutti i tempi della sua alma mater. Buddy ha avuto un enorme successo sul campo di calcio. Ma questa è solo una parte della sua eredità. Altri allenatori potrebbero aver vinto più partite, ma non troverai un allenatore che ha avuto un impatto maggiore sullo sport.

Buddy era un innovatore. Ha appena visto le cose in modo diverso rispetto al resto di noi. Nel 2010, Dartmouth era a un punto basso. Dopo la stagione 0-10, sono seguite 2 stagione vincente. Un altro allenatore lo avrebbe portato dai suoi giocatori. Buddy ha deciso di proteggerli.

A quel tempo decise di smettere di lasciare che i suoi giocatori si occuparono durante l’allenamento. Ha anche lavorato con una scuola di ingegneria sullo sviluppo di una soluzione robotica di un manichino chiamato mobile virtual Player.

E ha funzionato. Dartmouth divenne una delle migliori squadre difensive della nazione. Ma Buddy non ha terminato la rivoluzione nel gioco. Nel 2018, ha nominato Callie Brownson-Mes al primo allenatore a tempo pieno della Academy-Jako di Manning Passing nella storia di DI. È iniziato con la pipeline di allenatori femminili, che hanno continuato a successo a livello universitario e professionale.

Buddy non ha cercato di dimostrare un punto. Ha riconosciuto la fonte di coaching inutilizzata che potrebbe aiutarlo a vincere le partite di calcio. E ha funzionato.

Buddy Teevens non aveva paura di rischiare. Ha fatto qualsiasi cosa per mettere le persone intorno a lui in grado di avere successo. Quello era “Buddy Way”.