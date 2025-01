Cos’è la TGL, la lega di golf formata da Woods, McIlroy?

Time-out: ogni squadra ha a disposizione quattro time-out per partita, due time-out in ciascuna delle due sessioni. I limiti di tempo non utilizzati durante la prima sessione non vengono trasferiti alla seconda sessione. I timeout possono essere richiesti per la squadra che gioca il proprio colpo in qualsiasi momento fino allo scadere del tempo del colpo. La squadra avversaria può prendere una pausa finché un giocatore dell’altra squadra non affronta la palla. Una squadra non può chiamare timeout consecutivi durante l’attuale battuta.