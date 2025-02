Cos’è Liv Golf? Formato, tutto noto per la stagione 2025

La stagione del golf Liv del 2025 è ufficialmente in esecuzione con la copertura Live FOX Sports. Ecco tutto ciò che deve essere noto per andare in una stagione emozionante.

Cos’è Liv Golf?

Liv Golf è una lega unica con tornei con 54 buche che hanno giocato in tre round con un’arma da tiro in cui tutte le squadre iniziano a giocare allo stesso tempo in buche diverse. LIV 13 Team a quattro giocatori …

Aspetta, ci sono squadre?!

SÌ! A differenza dei tradizionali campionati di golf, Liv ha 13 squadre composte da quattro giocatori con alcuni dei più grandi nomi dello sport. Senza ulteriori azioni, squadre: 4acace GC, Cleeks GC, Crushers GC, Fireballs GC, Hyflyers GC, Iron Heads GC, Legion XIII, Majesticks GC, Rangeat GC, Ripper GC, Smash GC, Stinger GC, Torque GC.

Patrick Reed Sinks Hole insieme 12th Hole in Liv Golf Adelaide

Incontra i giocatori

Collettivo 14 Maestri principali con 28 grandi campionati Jon Rahm (Legion XIII), Capitano GC Master Ripper 2024 Cameron Smith– Bryson Dechambeau (Crushers GC), Test di Brooks (Smash GC), Phil Mickelson (Hyflyers GC), Dustin Johnson (4acace GC), Sergio Garcia (Fireballs GC), Joaquin Niemann (Coppia GC) e molto altro.

Cameron Smith (Ripper GC), Tyrrell Hatton (Legion XIII), Dustin Johnson (4ACE GC) e Kevin Na (Iron Heads GC) Liv Golf Team Championship Dallas. (Foto: Mulcahy/Liv -Golf)

Chiaro, torna in forma

Tutti i 54 giocatori (tra cui due giocatori di jolly) competono in eventi di tre giorni. Un giocatore con il punteggio più basso quando 54 buche hanno vinto omaggio individuale, mentre una squadra con il punteggio totale più basso vince il titolo. I concorrenti guadagnano punti per i tributi del campionato individuale e di squadra alla fine della stagione.

Come guardare

Durante la stagione LIV, tutte e tre le competizioni dei tornei si svolgono direttamente sulla rete Fox e più della metà del programma della lega è Fox o FS1. I round selezionati appaiono su FS2, Fox Business Network e Fox Sports, quasi tutte le piattaforme FOX Sports eseguite durante la gara di 210 ore durante la gara di 210 ore. Tutta la copertura Liv è anche trasmessa in streaming in Fox Sports e per Liv Golf+ App.

6.-8. Febbraio: Riyadh

Riyadh Golf Club – Riyadh, Arabia Saudita. Vincitore precedente: N/A.

14.-16. Febbraio: Adelaide

Grange Golf Club – Adelaide, Australia. Vincitore precedente: Brendan Steele

7.-9. Marzo: Hong Kong

Hong Kong Golf Club – Fanling, Hong Kong. Vincitore precedente: Abraham Ancer

14.-16. Marzo: Singapore

Sentosa Golf Club (Serapon Course) – Singapore, Singapore. Vincitore precedente: Brooks Test

4.-6. Aprile: Miami

Campo da golf doral nazionale di Trump – Miami, FL. Vincitore precedente: Dean Burmester

25.-27. Aprile: Città del Messico

Chapultepec Golf Club – Città del Messico, Messico. Vincitore precedente: N/A.

2.-4. Maggio: Corea

Jack Nicklaus Golf Club Korea – Incheon, Corea del Sud. Vincitore precedente: N/A.

6.-8. Giugno: Washington, DC

Robert Trent Jones Golf Club – Gainesville, VA. Vincitore precedente: Harold Varner III

27.-29. Giugno: Dallas

Maridoe Golf Club – Carrollton, TX. Vincitore precedente: N/A.

11.-13. Luglio: Andalucia

Real Club Valderrama – Sotogrande, Spagna. Vincitore precedente: Sergio Garcia

25.-27. Luglio: il Regno Unito

JCB Golf and Country Club – Inglese, Regno Unito. Vincitore precedente: Jon Rahm

8.-10. Agosto: Chicago

Bolingbrook Golf Club – Bolingbrook, IL. Vincitore precedente: Jon Rahm

15.-17. Agosto: Indianapolis

Chatham Hills Club – Westfield, IN. Vincitore precedente: N/A.

22.-24. Agosto: Michigan (Team Championship)

Cardinale Saint John’s – Plymouth, MI. Vincitore precedente: Ripper GC

E il vincitore è …

Un singolo campione (Jon Rahm è un campione singolo in carica) sarà incoronato dopo il 13 evento, mentre una squadra sarà incoronata come campione di squadra il 14 e all’ultimo evento (Ripper GC è difensivi).

Un giocatore con il maggior numero di punti attraverso questi 13 eventi sarà dichiarato un singolo campione nel 2025. Una squadra con il punteggio più basso per raggiungere le finali alla fine della stagione nel torneo merita il campionato di squadra.

Masters della squadra di golf GC Liv Liv: Matt Jones, Cameron Smith, Marc Leishman e Lucas Herbert aumenteranno il campionato 2024. (Foto: Charles Laberge/Liv -Golf)

Futures dei giocatori anche sulla linea

Ogni posizione dell’ultima classifica determina la posizione di ciascun giocatore nella prossima stagione in campionato e alcuni giocatori sono persino caduti. I giocatori sono divisi in tre categorie per determinare il loro stato, incluso Zona di bloccaggio (posti migliori), zona aperta (25-48) e zona di caduta (49 e sotto).

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!