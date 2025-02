Cos’è TGL? Piani, giocatori di Woods-Mcilroy Golf League

Timeout: ogni squadra ha quattro limiti di tempo per partita, due limiti di tempo per ciascuna delle due sessioni. I limiti di tempo inutilizzati durante la prima sessione non vengono trasferiti alla seconda sessione. Per una squadra che gioca il suo tiro, i limiti di tempo possono essere chiamati in qualsiasi momento fino a quando non scade le ore del tiro. La squadra ricorrente può chiamare il limite di tempo fino a quando il giocatore della seconda squadra non fa appello alla palla. La squadra non può chiamare i limiti di tempo sul tiro attuale.